Selena Gomez – Souvenir: ascolta la nuova canzone (Testo e Traduzione)

In Souvenir, una delle tre canzoni inedite contenute nell’edizione deluxe di Rare, terzo album in studio di Selena Gomez, la cantante parla di una relazione appartenente al passato. Il testo, la traduzione in italiano, il lyric video e l’audio di questo bel brano, una delle novità di questa nuova release del disco, insieme a Boyfriend (il nuovo nonché quarto singolo estratto) e She.

Sembra che in questo pezzo, l’artista statunitense alluda alla relazione con The Weeknd nel 2017, anno in cui cantautore canadese si lasciò con la moglie Bella Hadid, sembra proprio a causa di Selena. Se non ricordo male, questa relazione non è mai stata ufficialmente confermata.

In ogni caso, in questa canzone, scritta insieme a Ian Kirkpatrick, Sean Douglas & Madison Love, la cantante classe 1992 parla di una relazione con una persona che la faceva stare bene e della quale era molto attratta.

Souvenir Selena Gomez testo

[Intro]

Chills

[Verse 1]

New York back in August, 10th floor balcony

Smoke is floating over Jane and Greenwich street

Goosebumps from your wild eyes when they’re watching me

Shivers dance down my spine, head down to my feet

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes

Egyptian blue

Something I’ve never had without you

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees

It’s better than pills how you put me to sleep

Calling your name, the only language I can speak

Taking my breath, a souvenir that you can keep

[Post-Chorus]

Giving me chills

Chills

[Verse 2]

Sunset Tower lobby, waiting there for me

In the elevator, fumble for your key

Kissed in every corner, Presidential Suite

Opened that Bordeaux from 1993

[Pre-Chorus]

Swimming in your eyes, in your eyes, in your eyes

Egyptian blue

Something I’ve never had without you

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees

It’s better than pills how you put me to sleep

Calling your name, the only language I can speak

Taking my breath, a souvenir that you can keep

[Post-Chorus]

Giving me chills

[Bridge]

Take my, take-take my breath away, just like

Take my breath away, just like a souvenir

Take my, take-take my breath away, just like

Take my breath away, just like a souvenir

[Chorus]

You’re giving me chills at a hundred degrees

It’s better than pills how you put me to sleep

Calling your name, the only language I can speak

Taking my breath, a souvenir that you can keep





[Outro]

Giving me chills

Take my, take-take my breath away, just like

Take my breath away, just like a souvenir

Giving me chills

Take my, take-take my breath away, just like

Take my breath away, just like a souvenir





Boyfriend Selena Gomez Traduzione

[Intro]

Brividi

[Strofa 1]

New York ad agosto, balcone al decimo piano

Il fumo sorvola Jane e Greenwich street [Nota: si vocifera che queste due prime righe riguardino la relazione con The Weeknd. Sembra che nel 2017 i due si stessero trasferendo in un appartamento di lusso a pochi piani nel Greenwich Village a New York.]

Quando i tuoi occhi selvaggi mi guardano mi viene la pelle d’oca

Brividi danzano lungo la mia schiena, scendendo fino ai piedi

[Pre-Rit.]

Nuoto nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, nei tuoi occhi

Blu egizio

Qualcosa che non ho mai provato senza di te

[Rit.]

Mi fai venire brividi a cento gradi

È meglio delle pillole come mi fai addormentare

Chiamare il tuo nome, l’unica lingua che so parlare

Prendo fiato, un souvenir che puoi tenere

[Post-Rit.]

Mi dà i brividi

Brividi





[Strofa 2]

Lobby della Sunset Tower, mi sta aspettando [Nota: anche qui parla della relazione con The Weeknd. Sempre nel 2017, la coppia è stata avvistata mentre lasciava il Sunset Tower a Los Angeles, dopo che The Weeknd è venuto a prenderla.]

Nell’ascensore, frughi nelle tasche in cerca della chiave

Baciati in ogni angolo, Suite presidenziale

Quel Bordeaux del 1993 è stato aperto [Nota: il Bordeaux è un tipo di vino che viene prodotto a Bordeaux, in Francia. Secondo Wine Folly, il 90% dei vini di Bordeaux sono rossi.]

[Pre-Rit.]

Nuoto nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, nei tuoi occhi

Blu egizio

Qualcosa che non ho mai provato senza di te

[Rit.]

Mi fai venire brividi a cento gradi

È meglio delle pillole come mi fai addormentare

Chiamando il tuo nome, l’unica lingua che so parlare

Prendo fiato, un souvenir che puoi tenere

[Post-Rit.]

Mi fa venire i brividi

[Ponte]

Mi toglie il fiato, proprio come

Mi toglie il fiato, proprio come un souvenir

Mi toglie il fiato, proprio come

Mi toglie il fiato, proprio come un souvenir

[Rit.]

Mi fai venire brividi a cento gradi

È meglio delle pillole come mi fai addormentare

Chiamando il tuo nome, l’unica lingua che so parlare

Prendo fiato, un souvenir che puoi tenere

[Outro]

Mi dà i brividi

Mi toglie il fiato, proprio come

Mi toglie il fiato, proprio come un souvenir

Mi fa venire i brividi

Mi toglie il fiato, proprio come

Mi toglie il fiato, proprio come un souvenir

