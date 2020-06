Tujamo, VIZE, MAJAN – Lonely: ascolta e guarda il video del nuovo singolo

Ascolta e guarda il video di Lonely, singolo tutto da ballare del disc dj e produttore tedesco Tujamo, disponibile ovunque dal 29 maggio 2020 per Virgin. La canzone è on air dal successivo 28 giugno.

Il brano (testo e la traduzione in italiano) è stato creato a distanza e in tre differenti città nella lunga fase di lockdown, con la collaborazione di VIZE & MAJAN. Anche se per ovvi motivi il cantante parla di solitudine, la canzone è a parer mio sufficientemente coinvolgente e fa venir voglia di ballare sin dal primo ascolto, in barba a quelle interminabili settimane di isolamento. Ovviamente, sempre mantenendo le giuste distanze di sicurezza!

Tujamo Lonely Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so spaced out, running into no one

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

All of my friends went home

Now that they’re gone, I feel alone

So days end, run into tomorrow

And I feel so lonely, and I feel so lonely

(lonely, lonely, lonely, lonely, lonely)

Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so spaced out, running into no one

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

All of my friends went home

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

All of my friends went home

And I feel so lonely, and I feel so lonely

Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so spaced out, running into no one

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so, days end, run into tomorrow

And I feel so lonely, and I feel so lonely

All of my friends went home

Now that they’re gone, I feel alone

And all of my friends went home too soon

And so did you, and so did you





Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so spaced out, running into no one

And I feel so lonely, and I feel so—

Raindrops running down my summer

And I feel so lonely, and I feel so lonely

And I feel so spaced out, running into no one

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

All of my friends went home

And I feel so lonely, and I feel so lonely, lonely

All of my friends went home

And I feel so lonely, and I feel so lonely





Gocce di pioggia che scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così estraniato, senza incontrare nessuno

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

Ora che se ne sono andati, mi sento solo

Così i giorni finiscono, arriva il domani

E mi sento così solo, e mi sento così solo

(solo, solo, solo, solo, solo)

Gocce di pioggia che scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così estraniato, senza incontrare nessuno

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

E mi sento così solo, e mi sento così solo





Gocce di pioggia che scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così estraniato, senza incontrare nessuno

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Le gocce di pioggia scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così, i giorni finiscono, arriva il domani

E mi sento così solo, e mi sento così solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

Ora che se ne sono andati, mi sento solo

E tutti i miei amici sono tornati a casa troppo presto

E anche tu, e anche tu

Le gocce di pioggia scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così distanziato, senza incontrare nessuno

E mi sento così solo, e mi sento così—

Gocce di pioggia che scendono nella mia estate

E mi sento così solo, e mi sento così solo

E mi sento così estraniato, senza incontrare nessuno

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

E mi sento così solo, e mi sento così solo, solo

Tutti i miei amici sono tornati a casa

E mi sento così solo, e mi sento così solo

Ascolta su: