Kanye West – Wash Us In The Blood feat. Travis Scott: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Testo Wash Us In The Blood di Kanye West con Travis Scott

[Intro]

A roaring lion, walketh about, seekin’ whom he may devour

(Ronny J, please turn me up)

[1a Strofa: Kanye West]

Take some, rain, nonstop, rain don’t want war

Rain come, rain come

Come shine, come rain, come up

Southside, let it bang

Outside, let it rain

Rain down on a pain

Rain down on the slain

Rain down for my mom (Ooh)

Rain down on the farm (Ah)

Shower us with your love (Huh)

Wash us in the blood (Ooh)

Drop this for the thugs (Ah)

Know I grew up in the mud (Huh)

The top is not enough

Wash us in the blood (Ah)

[Ponte]

Is there anybody here? Huh

Is there anybody here? Ooh

That can save no matter how much he player-hate? Hahaha

It was the blood that, ooh

It was the blood that, God

It was the blood that cleansed me, ha

It was the, ooh

[Pre-Rit.: Kanye West]

Shower down on us (Ah)

Wash us in the blood (Huh)

Wash us in the blood (Ooh)

Whole life bein’ thugs (Hah)

No choice, sellin’ drugs (Huh)

Southside, what it does? (God)

Rain down on us (Ah)

Genocide what it does (Huh)

Slavery what it does (Ooh)

Rain down on us (Ah)

Whole life sellin’ drugs (Huh)

[Rit.: Kanye West]

Wash us in the blood (Ooh)

Wash us in Your blood (Ah)

Wash us in the blood (And as we live in this evil and crooked and jezebelic world)

Wash us in the blood

Wash us in the blood

[Ponte: Kanye West & (Travis Scott)]

Holy Spirit, come down (Come take)

Holy Spirit, come down (Come down)

Holy Spirit, help now (Way down)

Holy Spirit, help now (Uh, uh)

Holy Spirit, come down (Spirit)

Holy Spirit, come down (Ayy)

Holy Spirit, help now (Come down)

Holy Spirit, help now (Yeah)

[2a Strofa: Kanye West & Travis Scott]

Wash us in the blood (Blood)

Whole life bein’ thugs (Hah)

No choice, sellin’ drugs (Ooh)

Genocide what it does (Ah)

Mass incarc’ what it does (Huh)

Cost a cause what it does (Ooh)

‘Nother life bein’ lost (Woah)

Let it off, set it off

Execution, thirty states (That’s right)

Thirty states still execute (Ah)

Thou shall not kill, I shall not spill, Nextels at the rendezvous (Ooh)

We dodgin’ time in the federal (Get ’em)

Squad box you in like a sectional

We walk through the glass and the residue (Ooh)

Now look what we headed to (Ah)

[Rit.: Kanye West]

Rain down on us (Huh)

Rain down on us (Ooh)

Wash us in the blood (Hah)

Wash us in the blood (Huh)

Holy Spirit, come down (Ooh)

Holy Spirit, come down (Hah)

And they tryna control Ye (Huh)

They want me to calm down (Ooh)

[3a Strofa: Kanye West]

They don’t want me to Kanye

They don’t want Kanye to be Kanye

They wanna sign a fake Kanye

They tryna sign a calm Ye

That’s right, I call ’em Calm-Ye

But don’t take me the wrong way (God)

But don’t take me the wrong way (Hah)

‘Cause God took me a long way (Huh)

They wanna edit the interviews (We)

They wanna take it to interludes (Me)

Cut a whole sentence to interlude (Together)

You know that it’s fake if it’s in the news (Ooh)

So I let it fly when I’m in the booth (Ah)

The devil a liar and I been the truth

Livin’ ’cause nobody livin’

And nobody gettin’ it, doin’ it different (Ah)

[Rit.: Kanye West]

Rain down on us (Huh)

Holy Spirit, come down (Ooh)

Holy Spirit, come down (Ah)

We need You now

Wash us in the blood (Ooh)

Whole life bein’ thugs (Ah)

No choice, sellin’ drugs (God)

Genocide what it does

Slavery what it does

in aggiornamento





Wash Us In The Blood traduzione in italiano





[Intro]

Un leone ruggente va in giro, cercando chi divorare

(Ronny J, per favore dammi la carica)

[1a Strofa]

Prendine un po’, pioggia, ininterrottamente, la pioggia non vuole la guerra

La pioggia arriva, piove

Con il sole, con la pioggia, vieni su

Southside, lascialo scoppiare

Fuori, lascia che piova

Piove sul dolore

Pioggia sugli uccisi

Piove per mia mamma (Ooh)

Piove nella fattoria (Ah)

Inondaci con il tuo amore (Huh)

Purificaci nel sangue (Ooh)

Piovi per i criminali (Ah)

So di essere cresciuto nel fango (Huh)

Il top non è sufficiente

Purificaci nel sangue (Ah)

[Ponte]

C’è nessuno qui? Huh

C’è nessuno qui? Ooh

Che può salvare, non importa quanto odi il peccatore? Hahaha

E’ stato il sangue a, ooh

E’ stato il sangue a, Dio

È stato il sangue a purificarmi, ah

È stato il, ooh

[Pre-Rit.]

Pioggia su di noi (Ah)

Purificaci nel sangue (Huh)

Purificaci nel sangue (Ooh)

Tutta la vita ad essere criminali (Hah)

Nessuna alternativa, spacciare droga (eh)

Southside, a cosa serve? (Dio)

Pioggia su di noi (Ah)

Il genocidio a cosa serve (Huh)

La schiavitù a cosa serve (Ooh)

Pioggia su di noi (Ah)

Tutta la vita a spacciare droga (eh)

[Rit.]

Purificaci nel sangue (Ooh)

Purificaci nel tuo sangue (Ah)

Purificaci nel sangue (E poiché viviamo in questo mondo malvagio, corrotto e gezabelico) [Nota: Gezabele è il nome di due donne menzionate nella Bibbia]

Purificaci nel sangue

Purificaci nel sangue

[Ponte]

Spirito Santo, scendi (Intervieni)

Spirito Santo, vieni giù (vieni giù)

Spirito Santo, aiutaci ora (fino in fondo)

Spirito Santo, aiutaci ora (Uh, uh)

Spirito Santo, scendi (Spirito)

Spirito Santo, scendi (Ayy)

Spirito Santo, aiutaci ora (scendi)

Spirito Santo, aiutaci ora (Sì)

[2a Strofa]

Purificaci nel sangue (Sangue)

Tutta la vita a spacciare droga (Hah)

Nessuna alternativa, spacciare droghe (Ooh)

Il genocidio a cosa serve (Ah)

Incarcerazioni di massa a cosa servono (Huh)

Costa una causa quello che fa (Ooh)

Un’altra perdita di vita (Woah)

Innescalo, fallo esplodere

Esecuzione, trenta stati (Esatto)

Trenta stati continuano a uccidere (Ah)

Tu non ucciderai, io non mi rovescerò, Nextels al rendezvous (Ooh) [Nota: Prima che gli smartphone diventassero la norma, Nextel era uno dei marchi di telefoni più popolari prodotti da Motorola. Ora di proprietà di Sprint, una delle loro principali funzionalità era la possibilità di utilizzare il telefono come un walkie-talkie.]

Schiviamo il tempo nella Federal (prendili)

Squad box you in like a sectional

Attraversiamo il vetro e il residuo (Ooh)

Ora guarda dove siamo diretti (Ah)

[Rit.]

Pioggia su di noi (Huh)

Pioggia su di noi (Ooh)

Purificaci nel sangue (Hah)

Purificaci nel sangue (Huh)

Spirito Santo, vieni giù (Ooh)

Spirito Santo, scendi (Hah)

E provano a controllarmi (Huh)

Vogliono che mi calmi (Ooh)





[3a Strofa]

Non vogliono che sia Kanye

Non vogliono che Kanye sia Kanye

Vogliono firmare un falso Kanye

Provano a firmare un calmo Ye

Esatto, li chiamo Calm-Ye

Ma non fraintendermi (Dio)

Ma non fraintendermi (Hah)

Perché Dio mi ha portato lontano (eh)

Vogliono modificare le interviste (noi)

Vogliono portarle agli intermezzi (Me)

Tagliare un’intera frase per intermezzi (insieme)

Sai che è falso se è sui giornali (Ooh)

Quindi l’ho lasciato volare quando ero in sala registrazione (Ah)

Il diavolo è un bugiardo e io la verità

Vivendo perché nessuno vive

E nessuno inizia a capire, lo fa in modo diverso (Ah)

[Rit.]

Pioggia su di noi (Huh)

Spirito Santo, vieni giù (Ooh)

Spirito Santo, scendi (Ah)

Abbiamo bisogno di te adesso

Purificaci nel sangue (Ooh)

Tutta la vita a spacciare droghe (Ah)

Nessuna scelta, spacciare droga (Dio)

Il genocidio a cosa serve

La schiavitù a cosa serve

in aggiornamento

Informazioni sulla canzone di Kanye West e Travis Scott, Wash Us In The Blood

Dal 30 giugno 2020 è disponibile Wash Us In The Blood, nuovo coinvolgente singolo del rapper statunitense Kanye West, con la collaborazione del collega Travis Scott.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di A.G., Finatik, Boogz, Dem Jointz, Aaron Butts, Ronny J, Zac & Jahmal Gwin, la canzone vede Kanye chiedere al Signore la salvezza e la purificazione dei peccati nella sua comunità e per la gente di colore. La produzione è opera di Kanye West, A.G., Ronny J, Dem Jointz, Boogz & FnZ.

Si tratta del singolo principale del decimo album in studio di West, God’s Country, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date. L’ultima fatica discografica Jesus Is King, risale al 25 ottobre 2019.