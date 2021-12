Ascolta la canzone “Tu ce l’hai con me” di Vasco Rossi. Dai anche un’occhiata al testo originale del singolo interpretato dal cantautore italiano.

Canzone uscita il 12 novembre 2021, essa è interpretata dal famoso cantautore italiano Vasco Rossi, è una hit che sta avendo un enorme successo grazie ai tantissimi ammiratori che il cantante di Zocca possiede.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo. Secondo i fan di Rossi, il loro beniamino anche stavolta ha fatto a dir poco un capolavoro, in quanto le sue canzoni toccano sempre l’anima di chi le ascolta.

Il creatore di “Siamo Qui”, ci ha tenuto a specificare che:

“L’album è in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, completamente diverso da quello che si sente in giro, dalle mode di oggi”.

Tu ce l’hai con me testo, Vasco Rossi

Strofa 1

È meglio perdersi da subito

E non farsi prendere dal panico

Man mano che lo fai ti rendi conto che

Quello che fai, lo sai e sei già complice

Non sono quello che racconti te

Io sono molto più difficile

Man mano che lo fai ti rendi conto che

Quello che fai, lo sai e sei già complice

Ritornello

Dimmelo sei sempre in bilico

Oppure sei soltanto stupido

Non sai nemmeno cosa vuoi davvero, non sai nemmeno cosa fai davvero

Non sai nemmeno cosa sei davvero

Sai che cosa

Tu ce l’hai con me (x2)

Con me

Strofa 2

Non sono quello che racconti te

E devi andare a farti fottere

Ritornello e conclusione

Dimmelo sei sempre stupido

Oppure sei soltanto in bilico

Non sai nemmeno cosa vuoi davvero, non sai nemmeno cosa fai davvero



Non sai nemmeno cosa sei davvero

Sai che cosa

Tu ce l’hai con me (x2)

Con me

L’audio ufficiale della canzone di Vasco Rossi

Giordano Caforio