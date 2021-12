Laura Pausini, chi è il compagno Paolo Carta da cui è legata da più di 15 anni

Avete mai visto il compagno di Laura Pausini, Paolo Carta? Ecco chi è l’uomo che l’ha fatta innamorare.

Classe 1974, Laura Pausini, nata a Faenza, è una delle cantanti italiane più famose all’estero dove ha ricevuto numerosi premi internazionali.

Cresciuta a Solarolo, sin da piccola ha avuto a che fare con la musica. Suo padre cantante di un pianobar, la portava con se durante le serate, fino a quando da ragazza non ha cominciato a cantare lei stessa nei locali della la riviera romagnola, incidendo tra il 1987 e 1992 tre demo.+

Laura Pausini: chi è il suo compagno

Nel ’91 supera le selezioni del Festival di Castrocaro non riuscendo però ad arrivare in finale. Nel 1992 nonostante vince il concorso Sanremo Famosi non viene contattata per partecipare di diritto nella sezione giovani del Festival di Sanremo 1992.

Nonostante questo arriva sul palco del Teatro Ariston nel 1993, vincendo la sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine. Il suo primo album intitolato Laura Pausini, viene registrato in pochissimo tempo nelle ore notturne per far in modo di far terminare gli studi alla ragazza.

Il primo album ottiene un enorme successo e viene data per favorita alla vittoria finale, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1994 ma si classifica al terzo posto, dietro al secondo classificato Giorgio Faletti e al vincitore Aleandro Baldi.

Il suo secondo album, pubblicato nel 1994, le da una spinta cnel mercato internazionale facendole vincere il Premio Europa come miglior artista italiana che ha venduto di più nel mondo.

Negli anni il successo internazionale, cresce fino a farla arrivare nel 2006 a vincere un Grammy Award nella categoria Miglior Album Pop Latino con Escucha, diventando la prima donna italiana ad ottenere questo riconoscimento.