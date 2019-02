Tropkillaz, J. Balvin, Anitta – Bola Rebola ft. MC Zaac: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 22 febbraio 2019 è disponibile ovunque il nuovo singolo dei Tropkillaz, duo di dj e produttori brasiliani formato da Zegon e André Laudz, con la collaborazione del celebre cantautore colombiano J. Balvin, la cantante brasiliana Anitta e il brasiliano Isaac Daniel Júnior, meglio conosciuto come MC Zaac.

Questa bollente canzone, il cui titolo significa qualcosa del tipo “sculetta”, è incentrata su balletti sexy, che nel video ufficiale vengono eseguiti dalla a dir poco seducente Anitta.

Diretto da Miguel Cariello, il filmato è stato girato a Salvador, la capitale dello stato di Bahia, nel Nordest del Brasile. Per la precisione, il set di registrazione è stato effettuato a Gamboa de Baixo, comunità ai margini di Salvador. Per vedere la clip cliccate sull’immagine.

Bola Rebola – J. Balvin, Anitta – Traduzione

[Introduzione: MC Zaac]

E’ donna, ahn

Andiamo, va bene?

Ti insegniamo tutto bene, quindi,

Dig dom, ahn

Dig dom, ahn, ahn

Dig dom, ehi

E dai, vai, vai

[Strofa 1: MC Zaac]

Come butta? (Ahn, ahn, ahn)

Muovi il tuo corpo, piccola, solo per me (Ahn, ahn, ahn)

Sto diventando pazzo, fallo così (Ahn, ahn, ahn)

Vedo che hai imparato bene ‘(Ahn, ahn, ahn)

Come lui (Vieni, oh)

[Strofa 2: Anitta]

Come va? (Ahn, ahn, ahn)

Ti faccio impazzire, guarda questo (Ahn, ahn, ahn)

Stai diventando pazzo, fai così (Ahn, ahn, ahn)

Guarda che hai imparato bene (Ahn, ahn)

Come lui (Vieni, vieni, vieni)

[Ritornello: MC Zaac]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta sculetta

[Ritornello: Anitta]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

[Strofa 3: J Balvin & (MC Zaac)]

Dacci dentro (Ahn, ahn, ahn)

Muovi quelle chiappe solo per me (Ahn, ahn, ahn)

Una sensazione pazzesca, sono fatto così (Ahn, ahn, ahn)

Fammi imparare, baby insegnamelo (Ahn, ahn)

Ed è ancora lì (Vieni, vieni, vieni)

[Strofa 4: Anitta]

Voglio che ti concentri, guardami mentre lo tiro indietro

Così tanta grazia, la vuoi così tanto

Se te lo faccio assaggiare, sappi che questa non è una gara

Con la resistenza, è meglio che dimostri che

[Ponte: Anitta]

Fai quello che voglio, non importa quello che dici

Vai nella parte inferiore, uh-la-la-la, eh-la-yay

Finisci nei fianchi, così sapranno che non sto scherzando

Se non ti muovi, allora sei solo d’intralcio

[Ritornello: MC Zaac]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta sculetta

[Ritornello: Anitta]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

[Strofa 5: J Balvin]

Festa di quartiere, consumando la suola (Prr)

Come si balla nella favela (Ah)

Sul serio nessuna telenovela (Ay)

Ferrari, giocattoli volanti (Hey)

Sempre caldo, mai freddo (Uhh)

Come il carnevale di Rio (Uh)

I diamanti danno i brividi

@J Balvin, metti un link alla biografia (Rrrá)

Ave Maria, per questo caldo hai acqua fredda? (Ay)

Sono testimone della tua maleducazione (Aha)

Il lato negativo di te è che non sei mia

Rinfrescami come una birra fredda (Hey)

Dammi un assaggio del tuo gelato (Hey)

Oggi faremo ciò che prima non volevamo (Wuh)

E’ laggiù al centro che vorrei scendere (Rrrá)

[Ritornello: MC Zaac]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta sculetta

[Ritornello: Anitta]

Letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta

Sculetta-letta-sculetta (Prr)

[Post Ritornello: MC Zaac & Anitta]

Letta-sculetta-sculetta-letta

Sculetta-Sculetta-letta, sculetta-Sculetta-letta uh

Letta-sculetta-sculetta-letta

Sculetta-Sculetta-letta, sculetta-Sculetta-letta ah

Letta-sculetta-sculetta-letta

Sculetta-Sculetta-letta, sculetta-Sculetta-letta uh

Letta-sculetta-sculetta-letta

Sculetta-Sculetta-letta, sculetta-Sculetta-letta ah





[Conclusione: J Balvin]

Tropkillaz, Anitta

MC Zaac

J Balvin, amico

J Balvin, amico

Forza, andiamo!

Latino gang

Bola Rebola testo

[Intro: MC Zaac]

Ê, mulher, ahn

Vai assim, tá bom?

Vamo te ensinar tudo direitinho, assim, ó

Dig dom, ahn

Dig dom, ahn, ahn

Dig dom, ei

Ai, vamo lá, vai, vai

[Verso 1: MC Zaac]

E ai? (Ahn, ahn, ahn)

Shake your body, baby, só pra mim (Ahn, ahn, ahn)

Tô ficando crazy, faz assim (Ahn, ahn, ahn)

Tô vendo que aprendeu direitinho (Ahn, ahn, ahn)

Tipo assim (Vem, ahn)

[Verso 2: Anitta]

E ai? (Ahn, ahn, ahn)

Yo te pongo loko, look at this (Ahn, ahn, ahn)

Tá ficando crazy, faz assim (Ahn, ahn, ahn)

Mira que aprendeste direitinho (Ahn, ahn)

Tipo assim (Vem, ahn, vai)

[Refrão: MC Zaac]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola rebola

[Refrão: Anitta]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

[Verso 3: J Balvin & (MC Zaac)]

Dale ahí (Ahn, ahn, ahn)

Mueve esa’ nalga’ sólo pa’ mí (Ahn, ahn, ahn)

Una vaina crazy, soy así (Ahn, ahn, ahn)

Déjame aprender, baby teach me (Ahn, ahn)

Y sigue ahí (Vem, ahn, vai)

[Verso 4: Anitta]

I need you to focus, watch me throw it back

So much body, you want it so bad

If I let you taste, just know this ain’t a race

With the stamina you better show that

[Ponte: Anitta]

Do what I want, it don’t matter what you say

Baja downtown, uh-la-la-la, uh-la-yay

Wind up my waist, so they know that I don’t play

If you ain’t moving, then you standin’ in my way

[Refrão: MC Zaac]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola rebola

[Refrão: Anitta]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

[Verso 5: J Balvin]

Fiesta de barrio, gastando la suela (Prr)

Cómo se baila en la favela (Ah)

Real, nunca telenovela (Ay)

Ferrari, juguetes que vuelan (Ey)

Siempre caliente, nunca frío (Uhh)

Cómo carnavales de Río (Uh)

Diamantes dan escalofríos

Arroba J Balvin, dale link al bio (Rrrá)

Ave María, ¿pa’ este calor tienes agua fría? (Ay)

Soy testigo de tus groserías (Ajá)

Lo malo de ti es que no eres mía

Refréscame como cerveza fría (Ey)

Dame a probar de tu heladería (Ey)

Hoy vamo’ a hacer lo que antes no querías (Wuh)

Pa’ allá a downtown e’ que yo bajaría (Rrrá)

[Refrão: MC Zaac]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola rebola

[Refrão: Anitta]

Bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

Rebola bola rebola

[Pós-Refrão: MC Zaac & Anitta]

Bola, rebola rebola bola

Rebola rebola bola, rebola rebola bola, uh

Bola, rebola rebola bola

Rebola rebola bola, rebola rebola bola, ah

Bola, rebola rebola bola

Rebola rebola bola, rebola rebola bola, uh

Bola, rebola rebola bola

Rebola rebola bola, rebola rebola bola, ah

[Saída: J Balvin]

Tropkillaz, Anitta

MC Zaac

J Balvin, man

J Balvin, man

Leggo’, leggo’

Latino gang





