I Desideri: audio e testo del nuovo singolo Si cchiu’ bella

Si intitola Si cchiu’ bella il nuovo dolce e romantico singolo de I Desideri, disponibile nelle piattaforme streaming e negli store digitali il 22 febbraio 2019.

Giuliano e Salvatore Iadicicco stanno facendo impazzire i fan con questo pezzo prodotto da Amedeo Perrotta, pubblicato solo qualche giorno dopo la festa degli innamorati.

La nuova canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Gianni Pisano e lo stesso Perrotta.

Si cchiu’ bella testo – I Desideri

Download su: Amazon – iTunes

Tu tu turururutututu

Tu tu turururutututu

Tu tu turururutututu

tu oh yeah

Con te voglio fumare

guardarti ore ed ore

sentirti ridere

per ogni mia stron*ata

sogniamo Amsterdam

ma siamo a Napoli

tanto poi fa lo stesso

basta che sei con me.

Sta chiudendo l’ultimo chalet

prendimi una Coca Zero da dividere

perché col tuo specchio a casa ci fai la guerra

tanto per me resti tu la donna perfetta.

Sì cchiu bella

sì t guard brill cchiu e na stell

senza trucc e ja prima matin

e ancora nott piccre’.





Sì cchiu bella

quann staij nervos e nun me pienz

quand faij a gelos nun rispunn

tant tu vuo ssta ccu me’.

E nun m ricr ca po nun m vui cchiu

sti parol fann mal jamm amo nun pazzia cchiu

non so come definire il tuo amore

un giorno mi porti più in alto del cielo

e dopo mi lasci cadere nel vuoto, hey, hey

è inutile che mi nascondi il tuo bene

se questo è il tuo modo per dire mi piaci

ti prego continua a baciarmi ad occhi chiusi senza mai fermarti tu

non smetterei di baciarmi tu

che ne vorrei morire soffocato tu

tu tu turururutututu

tu tu turururutututu

tu tu turururutututu

tu tu turururutututu

Mi parli delle guerre

che spesso senti in casa

non chiuderti in te stessa

ci sono io con te.

Non arrossire quando

ti dico che ti sposo

mi perdo nei tuoi occhi

parlano più di te.

Sta chiudendo l’ultimo chalet

prendimi una Coca Zero da dividere

perché col tuo specchio a casa ci fai la guerra

tanto per me resti tu la donna perfetta.

Sì cchiu bella

sì t guard brill cchiu e na stell

senza trucc e ja prima matin

e ancora nott piccre’.

Sì cchiu bella

quann staij nervos e nun me pienz

quand faij a gelos nun rispunn

tant tu vuo ssta ccu me’.

E nun m ricr ca po nun m vui cchiu

sti parol fann mal jamm amo nun pazzia cchiu

non so come definire il tuo amore

un giorno mi porti più in alto del cielo

e dopo mi lasci cadere nel vuoto, hey, hey

è inutile che mi nascondi il tuo bene

se questo è il tuo modo per dire mi piaci

ti prego continua a baciarmi ad occhi chiusi senza mai fermarti tu

non smetterei di baciarmi tu

che ne vorrei morire soffocato tu

tu tu turururutututu

tu tu turururutututu

tu yee yeah





Ascolta su: