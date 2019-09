Tropico – Non Esiste Amore A Napoli: audio e testo

Tropico è il nuovo progetto del cantautore napoletano Davide Petrella e Non Esiste Amore A Napoli è il singolo d’esordio, rilasciato il 6 settembre 2019: leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta di suo pugno e prodotta da Rosario Castagnola, in arte D-Ross, e Sarah Startuffo.

E’ a parer mio niente male questo pezzo pop ma allo stesso tempo aperto alle molteplici influenze di genere. Ecco cos’ha detto l’artista a riguardo: “Napoli è la mia città. Per sempre.Tutto quello che faccio nella vita è strettamente collegato al fatto che io sia nato e cresciuto a Napoli. Napoli resta il centro. La amo. Per non perdere la voglia e l’entusiasmo, per non perdere la fame. Una delle cose più preziose che puoi trovare a Napoli sono le storie… il capitale umano da queste parti è magico.La bellezza che c’è qui è indescrivibile, arrivare a dire a qualcuno “non esiste amore a Napoli se sei lontana” è un po’ come dire non c’è ghiaccio in Antartide, non c’è sabbia nel deserto.. deve essere successo qualcosa.Napoli è dove ho scritto questa canzone è dove è successa questa canzone, non parla di Napoli questa canzone, ma è lei che me l’ha fatta scrivere.Era l’unica città che poteva reggere questo tipo di storia. Onesto. Parla di te.”

Tropico – Non Esiste Amore A Napoli testo

Mi hanno detto che la bellezza non si può vedere

certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere

non esiste amore a Napoli

ma ovunque vada è sempre casa mia

ovunque vada è sempre casa mia.

Mi hanno detto che la bellezza non la puoi toccare

certe volte sogno il mare ed altre di volare

non esiste amore a Napoli

ma ho ancora i tuoi vestiti sul divano

e il segno di una sigaretta spenta sulla mano.

E non ci pensi mai che è stato un lungo viaggio incontrarsi

aspirine a colazione e un bacio per quando saremo scomparsi

sarebbe meglio scordarsi e diventare uguali a tutti gli altri

che rimanere fermi ad aspettarsi

ma adesso calano, calano, tutti i pensieri che faccio

è meglio il panico, panico, che lasciare un abbraccio

quello che c’era era magico, magico

io da te ho imparato poche cose e sono tutte quelle più pericolose.





Ma ora sei lontana, ma ti vedo ancora sui manifesti lungo la strada

te lo ricordi quant’era bello figlio di pu**ana

quando sogni cosa immagini, non esiste amore a Napoli

non esiste amore a Napoli se sei lontana

ti vedo ancora, in questo tempo dove sei stata

te lo ricordi quant’era bello figlio di pu**ana

quando sogni cosa immagini, non esiste amore a Napoli

non esiste amore a Napoli.

Quando guardo indietro è più facile cadere

ritorniamo sempre dove siamo stati bene

non esiste amore a Napoli

ma ovunque vada è sempre casa mia

ovunque vada è sempre casa mia.

Scivoli sopra di me

su una linea vocale

restiamo soli a parlare di niente

nello spazio siderale

non lasci nemmeno un saluto

scrivo canzoni sennò starei muto

passo da Sara e Rosaria allo studio

stavi con me quando il mondo cadeva e stasera che fai?

Dove te ne vai? [?]

sono fuori per lavoro, non mi vedo con nessuna

qui non suona un’armonica

ho fatto a pezzi ogni cosa e ora ho il cuore di maiolica, il cuore di maiolica.





Ma adesso calano, calano, tutti i pensieri che faccio

è meglio il panico, panico, che lasciare un abbraccio

quello che c’era era magico, magico

io da te ho imparato poche cose e sono tutte quelle più pericolose.

Ma ora sei lontana, ma ti vedo ancora sui manifesti lungo la strada

te lo ricordi quant’era bello figlio di pu**ana

quando sogni cosa immagini, non esiste amore a Napoli

non esiste amore a Napoli se sei lontana

ti vedo ancora, in questo tempo dove sei stata

te lo ricordi quant’era bello figlio di pu**ana

quando sogni cosa immagini, non esiste amore a Napoli

non esiste amore a Napoli.





