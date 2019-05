Triplo Max – Shadow: audio, video ufficiale, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio di Shadow, singolo di Triplo Max rilasciato il 30 ottobre 2018.

Triplo Max è il nome di un progetto Deep Trap creato da un misterioso produttore, la cui identità si cela sotto una maschera di ananas, con tanto di occhiali da sole e cuffie.

Egli ha oltre una dozzina d’anni di esperienza nel campo della musica, ma in questo nuovo percorso artistico ha preferito tenere nascosta la propria identità.

E dall’8 maggio 2019, è disponibile nel canale Youtube di Ultra Music il videoclip che accompagna la canzone interpretata da un bambino, che è possibile vedere cliccando sull’immagine.

Shadow Testo – Triplo Max

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your sh…

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your shadow

When I’m stan… I’m standing

When I’m stan… I’m standing

When I’m stan… I’m standing

When I’m stan… I’m standing

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your sh…

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your sh…

Being in your shadow

Shadow, shadow

Being in your shadow

Shadow, shadow, shadow

Being in your shadow

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your shadow

How you magnetize

While you’re lightin’ fi-i-ire





When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your sh…

When I’m standin’

When I’m standin’

When I’m swen, I’m swen…

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your sh…

When I’m standin’ near you

I can get my words

I like I feel you

Being in your shadow

Shadow, shadow

Being in your shadow

Shadow, shadow, shadow

Being in your shadow





Triplo Max – Shadow traduzione

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua o…

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua ombra

Quando sono… sono

Quando sono… sono

Quando sono… sono

Quando sono… sono

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua o…

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua o…





Essere nella tua ombra

Ombra, ombra

Essere nella tua ombra

Ombra, ombra, ombra

Essere nella tua ombra

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua ombra

Come magnetizzi

Mentre accendi il fuoco

Quando sto vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua o…

Quando sono

Quando sono

Quando sono, sono …

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua o…

Quando sono vicino a te

Posso dire la mia

Mi piace sentirti

Essere nella tua ombra

Ombra, ombra

Essere nella tua ombra

Ombra, ombra, ombra

Essere nella tua ombra

