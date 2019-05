MamboLosco – Arcobaleno: audio e testo del nuovo singolo

L’italo americano William Miller Hickman III, in arte MamboLosco, vi presenta Arcobaleno, nuovo singolo uscito dappertutto il 3 maggio 2019 via Virgin Records e on air da una settimana più tardi. Leggi il testo scritto di suo pugno e ascolta l’audio del brano prodotto dall’americano Pilgrim.

Dopo i successi di “Me lo sento” e “Guarda come flexo” e della recente “Bingo”, il rapper vicentino torna con questa canzone, anche anticipa una serie di brani inediti e nuove collaborazione, che saranno racchiuse nell’album d’esordio.

MamboLosco – Arcobaleno Testo

Download su: Amazon – iTunes

In tasca ho un arcobaleno (cash)

Marsupio sempre pieno, (se)

dentro tengo weeda, grinder, cartine e dinero

Mi chiedono: “Tu come fai?”

Bro, swagghi come non mai

Sei proprio di un altro pianeta non aver paura di ciò che non sai

Giuro non cambierò mai.





Il mio marsupio è sempre pieno

Se, ehi

Dentro c’è un arcobaleno

Se, ehi, uh

Banconote, bitch tutti i contanti

Ormai qui fanno tutti i cantanti

Sono tutti uguali a tutti quanti, ehi

Il mio marsupio è sempre pieno

Dentro c’è un arcobaleno

Tengo weeda più dinero

Se, ehi, uh

Mi chiedono: “Tu come fai?”

Bro, swagghi come non mai

Giuro non cambierò mai.

Ehi, uh

Mi sveglio e mi giro un bonsai (eskere)

Faccio due cose, mi lavo, mi vesto, connesso si come il wi-fi (seh, bitch)

Banconote di tutti i colori

C’ho un arcobaleno, che ca*zo ne sai? (cash)

Voglio alzare un milione al più presto così vado a farmi l’inverno a Dubai

Tu sei il tipo che ha sempre una scusa non fot*o con quelli come te scusa (no)

Fan*ulo cambiamo discorso (uh)

La mia baby fa le fusa (frrrrr)

Quando ci svegliamo la mattina presto vuole fare sesso sono stanco però glielo do lo stesso (ah)

Se c’è gente che dorme neanche ci penso

Mi dimentico di quanto sono fresco (fresh)

Fo*te un ca*zo in ciabatte io prendo e esco (ciao)

Fare soldi è lo slogan, un manifesto (seh)

Responsabilità, pero non le sento (nah)

Spendo troppo devo stare attento

Cose vere, bitch, non me le invento

Fumo cookies sbuffo, fumo il vento (cash)

Vestito fresco c’ho il freddo dentro.





Hei (bitch, bitch)

Il mio marsupio è sempre pieno

Se, ehi

Dentro c’è un arcobaleno

Se, ehi, uh

Banconote, si tutti i contanti

Ormai qui fanno tutti i cantanti

Sono tutti uguali a tutti quanti, ehi

Il mio marsupio è sempre pieno dentro c’è un arcobaleno

Tengo weeda più dinero

Se, ehi, uh

Mi chiedono: “Tu come fai?”

Bro, swagghi come non mai

Giuro non cambierò mai





Ascolta su: