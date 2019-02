Trey Songz feat. Chris Brown – Chi Chi: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo piccante singolo

Il cantautore e rapper statunitense Trey Songz e il collega Chris Brown hanno unito le forze nel nuovo bollente singolo battezzato Chi Chi, disponibile ovunque dal 4 febbraio 2019.

Songz fa squadra con il suo amico Breezy in questa piccante canzone prodotta da Smash David & CuBeatz, nella quale cantano le loro imprese sessuali e la loro ricchezza.

Scritto dagli interpreti, il testo del brano Chi Chi, gergo messicano che sta a indicare il seno, è incentrato sulle relazioni intime con le donne che cadono ai loro piedi, ragion per la quale sentirete termini decisamente espliciti e volgari.

Per vedere direttamente su Youtube il colorato e ricco di ragazze video ufficiale, cliccate sull’immagine sottostante.

Chi Chi Traduzione – Trey Songz feat. Chris Brown

[Ritornello: Chris Brown & Trey Songz]

(Si si)

Parcheggia quella Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Ragazza, vieni nel mio letto

Vado giù a mangiare, a mangiare

Afferro le tette

So che sto per schizzare, uno schizzare (tutto dentro)

Mi ha fatto ripetere, la pu**ana vuole spaventarmi

Ragazza, so che non sei di queste parti

Sta zitta, taci, ti faccio venire facilmente

Come va? Che succede? La fi*a si ottiene facilmente

[Strofa 1: Trey Songz]

Sì, lei mi farà impazzire quando

Bacerò le tue labbra, bacerò il tuo corpo

Quando ci sputi sopra

Ragazza, ti farò sentire quel gocciolio, sentire quel gocciolio

Non pensarci troppo o analizzare

Senti quella proboscide, al rallentatore quando sono dentro

Prenditelo e zitta

Non fare l’insolente (Sì, sì)

Quando te ne stai a pancia all’aria

E ti stringo forte fianchi

Non pensare di scappare da me

Quando entro

[Ritornello: Chris Brown & Trey Songz]

(Si si)

Parcheggia quella Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Ragazza, vieni nel mio letto (Woo, si)

Vado giù a mangiare, a mangiare

Afferro le tette

So che sto per schizzare, uno schizzare (tutto dentro)

Mi ha fatto ripetere, la pu**ana vuole spaventarmi

Ragazza, so che non sei di queste parti

Sta zitta, taci, ti faccio venire facilmente

Come va? Che succede? La fi*a si ottiene facilmente (Sì)

[Strofa 2: Chris Brown]

Loro non, non lo sanno, uomo attraente

Pieno di soldi, lo vedi

Se sono, sono in viaggio

Dammi il culo, perché sai che la mia roba è fantastica

Non vogliono il fumo, non vogliono fumare

Le tro*e vogliono avere un bambino

Si mette a quattro zampe, sale sul palo

Un centinaio di minuti

Baby, sto per darti dei colpetti, quindi cavalcalo

Ti do delle botte da dietro, è il momento perfetto’

Ti farò godere, sul serio

Vedrai

[Ritornello: Chris Brown & Trey Songz]

(Si si)

Parcheggia quella Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Ragazza, vieni nel mio letto (Ooh, na na na)

Vado giù a mangiare, a mangiare

Afferro le tette

So che sto per schizzare, uno schizzare (tutto dentro)

Mi ha fatto ripetere, la pu**ana vuole spaventarmi

Ragazza, so che non sei di queste parti

Sta zitta, taci, ti faccio venire facilmente

Come va? Che succede? (Si) La fi*a si ottiene facilmente (Sì)





[Conclusione: Trey Songz e Chris Brown]

Ti faccio venire

La fi*a si ottiene, la figa si ottiene, la fi*a si ottiene facilmente

Ti-ti faccio venire

La fi-fi-fi*a si ottiene facilmente

Ti fanno venire

Testo Chi Chi

[Intro]

Got, got it on smash

[Chorus: Chris Brown & Trey Songz]

(Yeah, yeah)

Pull up in that Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Girl, meet me in my bed

I’ma go down eat, eat

Grab them chi chis

Know I’ma skeet, skeet (All in it)

Got me on repeat, bitch wanna freak me

Girl, I know you ain’t from ’round here

Shut up, shut up, make you cum easy

What up? What up? Pussy come easy

[Verse 1: Trey Songz]

Yeah, she gon’ make me go insane when I

Kiss your lips, kiss your shit

When you spit on it

Girl, I’ma let you feel that drip, feel that drip

Don’t overthink or analyze

Feel that tip, slow motion when I’m inside

Take that shhh

Don’t give me no lip (Yeah, yeah)

When you’re layin’ on your stomach

And I grip them hips tight

Don’t you think ’bout runnin’ from me

When I slip inside

[Chorus: Chris Brown & Trey Songz]

(Yeah, yeah)

Pull up in that Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Girl, meet me in my bed (Woo, yeah)

I’ma go down eat, eat

Grab them chi chis

Know I’ma skeet, skeet (All in it)

Got me on repeat, bitch wanna freak me

Girl, I know you ain’t from ’round here

Shut up, shut up, make you cum easy

What up? What up? Pussy come easy (Yeah)

[Verse 2: Chris Brown]

They don’t, they don’t know, Papi chulo

Runnin’ up a check, you see it

If they on, they on go

Dame Culo, ’cause you know my shit amazin’

They don’t want no smoke, want no smoke

Bitches wanna have a nigga baby

She get down on all fours, hop on the pole

A hunnid more minutes

Baby, I’m about to give you rounds, so ride it

Bump and grindin’, it’s the perfect timin’

I’ma turn you out, no lyin’

You gon’ see

[Chorus: Chris Brown & Trey Songz]

(Yeah, yeah)

Pull up in that Bentley GT

Skrrt, skrrt, beep, beep

Girl, meet me in my bed (Ooh, na na na)

I’ma go down eat, eat

Grab them chi chis

Know I’ma skeet, skeet (All in it)

Got me on repeat, bitch wanna freak me

Girl, I know you ain’t from ’round here

Shut up, shut up, make you cum easy

What up? What up? (Yeah) Pussy come easy

[Outro: Trey Songz & Chris Brown]

Make you cum

Pussy come, pussy come, pussy come easy

Ma-Make you cum

Pu-Pu-Pussy comes easy

Make you cum





