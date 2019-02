La colonna sonora originale di Io sono Mia, film biografico sulla grande Mia Martini: ascolta

Mia Martini – Io sono Mia è un film biografico sulla grandissima cantante e autrice calabrese scomparsa nel 1995, diretto da Riccardo Donna e interpretato da Serena Rossi, Lucia Mascino e Maurizio Lastrico. La pellicola è stata distribuita nei cinema dal 14 al 16 gennaio 2019 ed è infine stata trasmessa in prima serata su Rai Uno il successivo 12 febbraio. Se non l’avete vista potete vederla sul sito della Rai.

La colonna sonora originale del film è stata curata da Mattia Donna & La Femme Piège, mentre le diciotto canzoni facenti parte, sono state interpretate proprio da Serena Rossi.

Ovviamente si tratta dei brani che hanno reso celebre la cantante, come Almeno tu nell’Universo e Piccolo uomo, utilizzate anche nel trailer, che all’inizio vede una Martini ragazzina che canta nella sua stanzetta Ev’ry time we say goodbye di Ella Fitzgerald.

Le canzoni del film che ci accompagnano in questo commovente viaggio che ripercorre la vita di Mia, sono ovviamente state tutte riarrangiate e adattate alla voce dell’attrice, cantante e conduttrice televisiva napoletana classe 1985.

Mia Martini – Io sono Mia: tracklist colonna sonora originale

M0/Drone – 00:44 La strada la conosci 02:10 Padre davvero – Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 4:02 Piccolo uomo – Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 04:27 1973 – 03:17 Non sei tu Joe – 02:12 Minuetto – Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 04:50 Titan 01:54 Capodanno 01:19 Mia va in bancarotta 01:19 Mr. Notte Management 02:18 La costruzione di un amore (Extra) Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 05:35 Loredana e Mimì 01:24 Jackie O’ 01:12 Aznavour 02:19 E non finisce mica il cielo Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 04:06 L’incidente 01:35 Almeno tu nell’universo Mattia Donna & La Femme Piège & Serena Rossi 04:46