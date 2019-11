Trevor Daniel – Falling: audio, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 5 ottobre 2018, Falling è un singolo dell’emergente cantautore statunitense Trevor Daniel, incluso anche nell’EP d’esordio Homesick, uscito sei giorni più tardi. Il brano è anche disponibile nel remix di Blackbear, pubblicato il successivo 14 dicembre.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella e coinvolgente canzone, scritta e prodotta con la collaborazione di KC Supreme, Taz Taylor & Charlie Handsome.

Il significato di Falling

In questo bel pezzo, il giovane artista parla delle sofferenze che ha passato in campo sentimentale, riferendosi alla sua ex che lo fece stare talmente male, che si convinse del fatto che non ci avrebbe mai più provato con nessuna, ma una ragazza gli ha fatto cambiare totalmente idea: anche se sembra ancora leggermente riluttante a dedicarsi completamente a una nuova relazione, è disposto a riprovarci con questa persona, della quale sembra essersi innamorato.

[Chorus]

My last made me feel like I would never try again

But when I saw you, I felt something I never felt

Come closer, I’ll give you all my love

If you treat me right, baby, I’ll give you everything

My last made me feel like I would never try again

But when I saw you, I felt something I never felt

Come closer, I’ll give you all my love

If you treat me right, baby, I’ll give you everything

[Verse]

Talk to me, I need to hear you need me like I need ya

Fall for me, I wanna know you feel how I feel for you, love

Before you, baby, I was numb, drown the pain by pouring up

Speeding fast on the run, never want to get caught up

Now you the one that I’m calling

Swore that I’d never forget, don’t think I’m just talking

I think I might go all in, no exceptions, girl, I need ya

[Bridge]

Feeling like I’m out of my mind, ’cause I can’t get enough

Only one that I give my time, ’cause I got time for ya

Might make an exception for ya, ’cause I been feeling ya

Think I might be out of my mind, I think that you’re the one





[Chorus]

My last made me feel like I would never try again

But when I saw you, I felt something I never felt

Come closer, I’ll give you all my love

If you treat me right, baby, I’ll give you everything

My last made me feel like I would never try again

But when I saw you, I felt something I never felt

Come closer, I’ll give you all my love

If you treat me right, baby, I’ll give you everything

[Outro]

I’ll never give my all again

‘Cause I’m sick of falling down

When I open up and give my trust

They find a way to break it down

Tear me up inside, and you break me down





La mia ex mi faceva sentire così male che ero certo non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

La mia ex mi faceva sentire così male che ero certo non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

Parlami, ho la necessità di sentire che hai bisogno di me come io di te

Innamorati di me, voglio sapere che provi quello che provo io per te, amore

Prima di te, piccola, ero frastornato, affogavo i dispiaceri nell’alcol

Scappavo velocemente, non volevo mai farmi prendere

Ora tu sei l’unica che sto chiamando

Ho giurato che non avrei mai dimenticato, non pensare che siano solo chiacchiere

Penso che potrei andare fino in fondo, senza eccezioni, ragazza, ho bisogno di te





Ho la sensazione di essere fuori di testa, perché non ne ho mai abbastanza

Solo una a cui do il mio tempo, perché ho tempo per te

Potrei fare un’eccezione per te, perché sento che tu

Penso che potrei essere fuori di testa, penso che sei quella giusta

La mia ex mi faceva sentire così male che ero certo non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

La mia ex mi faceva sentire così male che ero certo non ci avrei mai più provato con nessuna

Ma quando ti ho vista, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato

Avvicinati, ti darò tutto il mio amore

Se mi tratterai bene, piccola, ti darò tutto

Non darò mai più tutto me stesso

Perché sono stufo di prendere delusioni

Quando mi apro e do fiducia

Trovano il modo di distruggerla

Mi spezzano il cuore e mi fanno star male

