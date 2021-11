Travis Scott: regalo per Kylie Jenner e la figlia Stormi | prezzo da brividi

Un regalo, quello di Travis Scott a Kylie Jenner e alla figlia Stormi, che ha fatto letteralmente impallidire i fan del noto artista. Il prezzo di questo cadeaux vi lascerà senza parole.

Un regalo che farebbe impazzire tutte le donne. Ma non si bada a spese per la propria compagna e la propria figlia: è questa una legge per Travis Scott. L’artista sta facendo parlare mezzo mondo per il suo ultimo acquisto. Cosa ha regalato alle sue due donne? Vi possiamo solo anticipare che costa un occhio della testa!

Travis Scott, il regalo a Kylie Jenner e alla sua bimba è costosissimo!

Ormai formano una delle coppie più chiacchierate e amate nel mondo, Travis Scott e Kylie Jenner. I due fanno coppia fissa ormai dal lontano 2017. Nessuno pensava che due mondi estremamente diversi come i loro potessero trovare l’amore.

Intanto, la coppia ha dimostrato che il sentimento che li unisce è più forte di quello che traspare in apparenza. I due, infatti, hanno persino avuto una bellissima bimba insieme, la ormai nota – grazie ai social – Stormi.

Lei imprenditrice di successo, lui un cantante che è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico mondiale grazie alle sue canzone dai testi e dalle melodie molto belle.

I fan, un po’ di tempo fa, non potevano credere alla notizia della fine della loro relazione. I due avevano infatti annunciato, ufficialmente, la separazione.

Per fortuna però la coppia ha ritrovare il sentimento che li aveva uniti e oggi è di nuovo molto unita.

Il regalo di Travis

A testimoniare il ritrovamento di questo sentimento un regalo che Trevis ha voluto fare sia alla sua compagna che alla sua bellissima bimba, dei diamanti.

Due anelli bellissimi e identici dal costo davvero elevatissimo. Il sito Fanpage ha stimato il loro valore, rispettivamente, attorno ai 300mila e i 40mila dollari (circa 258mila e 34mila euro). Anche la miniatura per la piccolina è costata al cantante un bel po’ di soldini.

A fare da collante tra i due anche l’annuncio della lieta notizia: l’arrivo in famiglia di un nuovo bebè. Stormi presto potrà avere un fratellino o una sorellina!