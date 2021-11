Hell Raton, quanto guadagna il giudice di X-Factor? Cifre da capogiro

Hell Raton, avete ma sentito parlare di lui? Chi segue X-Factor e ama la musica rap lo conosce benissimo. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più della sua vita rivelando anche alcune curiosità su di lui e soprattutto sui suoi guadagni in qualità di giudice e rapper.

Com’è noto Hell Raton è stato riconfermato, anche quest’anno, come giudice dello storico talent di canto. Grazie alla sua presenza nel programma oggi qualcuno lo riconosce anche nel nomignolo di Manuelito. Il rapper si è guadagnato la sua poltroncina, accanto a Mika, Manuel Agnelli e Emma Marrone anche in qualità di CEO di Machete Empire Records.

Hall ha poco più di 30 anni e vanta un curriculum come artista musicale degno di nota. E’ sicuramente, nel suo campo, un vero professionista che possiamo circoscrivere nella nuova famiglia di rapper attualmente in circolazione. E’ seguito per la maggior parte da adolescenti, o meglio under 30, è piuttosto difficile che persone di età più adulta possono sapere chi è.

Quanto guadagna Hell Raton, cifre Monstre!

Il giudice più giovane del seguitissimo talent X-Factor, Hell Raton, sta iniziando a far parlare di sé. Prima di approdare come artista nella musica, Hell investe su di essa ed è infatti tra i fondatori di Machete Records, etichetta discografica italiana. Negli ultimi anni, vista la sua partecipazione al talent X-Factor come giudice, la gente ha voluto sapere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Il rapper è nato nel 1990 in Sardegna, a Olbia, ma ha origini straniere. All’anagrafe è Manuel Zappadu. Ha vissuto per un lungo periodo a Londra e Milano, stando lontano dalla sua amata terra, la splendida isola sarda. In un suo album, Multicultural per chi lo conosce e lo ha ascoltato, racconta del suo lungo periodo trascorso lontano dall’Italia, ovvero in Inghilterra.

La famiglia e la fidanzata di Manuelito

Manuelito ha un papà di nome Antonello che fa il fotoreporter, mentre la mamma, dall’identità ignota al pubblico, è ecuadoregna. L’artista, dai 3 ai 10 anni, ha vissuto nella capitale dell’Ecuador, la famosa Quito, solo dopo è approdato in Italia.

Delle sue relazioni personali ancora non si sa nulla, essendo lui una persona molto riservata. Il rapper, evidentemente, non la vuole esporre allo stress mediatico, essendo Hell un imprenditore oltre un noto e famoso rapper.

I suoi guadagni sono piuttosto alti se si considera che all’attività di CEO alla Machete Empire Records, Hell ha anche un canale su Twitch dove trasmette in live streaming gameplay e eventi speciali che tendono ad unire il mondo rap a quello dei videogames.

Inoltre, il suo canale Youtube e anche quello Spotify ricevono numerosissime visualizzazioni. Insomma, possiamo supporre che le cifre che intasca il giovane artista 30enne sono decisamente elevate.