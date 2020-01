Sonya Belousova, Giona Ostinelli & Joey Batey – Toss a Coin to Your Witcher: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Toss a Coin to Your Witcher, contagiosa composizione di Sonya Belousova & Giona Ostinelli con voce di Joey Batey, per la colonna sonora di The Witcher, serie televisiva polacco-statunitense, distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma Netflix.

“Toss A Coin To Your Witcher” (traducibile come “Lancia una moneta per il tuo Witcher“, che è un cacciatore di mostri o stregone) racconta la storia di Geralt di Rivia e di come abbia combattuto un silvano, una creatura mezza uomo e mezza capra, nel secondo episodio della serie intitolato “Quattro marchi”.

Essendo divenuto letteralmente virale, Netflix ha fornito qualche dettaglio sulla genesi del brano, sul quale i compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno lavorato diversi mesi, creando alcune versioni della canzone, prima di arrivare a quella definitiva: da quella medioevale a quelle in chiave moderna, inclusa una di genere rap. Alla fine si è optato per una via di mezzo, fatta sperimentare all’attore Joey Batey, che nella serie interpreta Ranuncolo, il primo ad avere la possibilità di ternarne l’efficacia. Egli ha sostenuto di averla avuta in testa per otto mesi, andando a letto canticchiandola e svegliandosi canticchiandola.

Testo e traduzione di Toss a Coin to Your Witcher

[Verse 1]

When a humble bard

Graced a ride along

With Geralt of Rivia

Along came this song

From when the White Wolf fought

A silver-tongued devil

His army of elves

At his hooves did they revel

They came after me

With masterful deceit

Broke down my lute

And they kicked in my teeth

While the devil’s horns

Minced our tender meat

And so cried the Witcher

“He can’t be bleat”

[Chorus]

Toss a coin to your Witcher

O’ Valley of Plenty

O’ Valley of Plenty, oh

Toss a coin to Your Witcher

O’ Valley of Plenty

[Verse 2]

At the edge of the world

Fight the mighty horde

That bashes and breaks you

And brings you to mourn

He thrust every elf

Far back on the shelf

High up on the mountain

From whence it came

He wiped out your pest

Got kicked in his chest

He’s a friend of humanity

So give him the rest

That’s my epic tale:

Our champion prevailed

Defeated the villain

Now pour him some ale





[Chorus]

Toss a coin to your Witcher

O’ Valley of Plenty

O’ Valley of Plenty, oh

Toss a coin to your Witcher

A friend of humanity

Toss a coin to your Witcher

O’ Valley of Plenty

O’ Valley of Plenty, oh

Toss a coin to your Witcher

A friend of humanity

Toss a coin to your Witcher

O’ Valley of Plenty

O’ Valley of Plenty, a-oh

Toss a coin to your Witcher

A friend of humanity





Quando un umile bardo (o “cantore”)

Fece un giro (o grazie a un giro)

Con Geralt di Rivia

Arrivò questa canzone

Da quando il lupo bianco ha combattuto

Un diavolo tentatore

Il suo esercito di elfi

Si divertì con i suoi zoccoli

Mi aggredirono

Con inganno magistrale

Il liuto si ruppe [Nota: Il liuto è uno strumento a corde europeo, barocco o rinascimentale, che appartiene all’omonima famiglia dei liuti]

E mi presero a calci nei denti

Mentre le corna del diavolo

Tritavano la nostra tenera carne

E così il Witcher gridò

“Non può aver belato” [Nota: Il “Diavolo” che Geralt è incaricato di uccidere risulta essere un Silvano, un uomo mezzo capra. Il suo aspetto era infatti umano, ma con cosce e gambe di caprone e corna sulla fronte. Jaskier qui utilizza un gioco di parole su “non può essere battuto” con “non può essere belato” (in riferimento al suono emesso da una capra), che ho tradotto in maniera sensata.]





Lancia una moneta per il tuo Witcher

Oh Valle dell’Abbondanza

Oh Valle dell’Abbondanza, oh

Lancia una moneta per il tuo Witcher

Oh Valle dell’Abbondanza

Ai confini del mondo

Combatte la potente orda

Che ti colpisce, ti distrugge

E ti fa piangere

Ha spinto ogni elfo

A ritirarsi

In cima alla montagna

Da dove provengono

Ha fatto fuori il tuo parassita

È stato preso a calci nel petto

È amico dell’umanità

Quindi dagli il resto

Questo è il mio epico racconto

Il nostro campione prevalse

Sconfiddengo il cattivo

Ora versagli della birra

[x3]

Lancia una moneta per il tuo Witcher

Oh Valle dell’Abbondanza

Oh Valle dell’Abbondanza, oh

Lancia una moneta per il tuo Witcher

Oh Valle dell’Abbondanza

