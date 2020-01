Tommycassi – Weekend feat. Luca Sironi: audio e testo del singolo

Lo youtuber TommyCassi torna a far musica rilasciando Weekend, ancora una volta inciso insieme al collega Luca Sironi e disponibile dal 24 gennaio 2020 via Hokuto Empire.

Il testo e l’audio della simpatica canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Boothed & PerriVibes, che arriva dopo Pordenone, incisa sempre insieme a Sironi e pubblicata il ottobre 2019. E’ decisamente gradevole questo pezzo rap, caratterizzato da uno di quei festosi e spensierati ritornelli, che ti vien voglia di canticchiare sin da subito. Ascoltare per credere.

Tommycassi – Weekend Testo

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara

Three, two, one, go

La figlia della prof di filo è figa e non è fida, figo

Dietro c’ha la fila e non mi fila se le faccio il filo

(Sono un pezzo di pane)

Quando ho problemi li-evito

(Non mi guardavo male)

Giuro è che mi manca un decimo

Mamma, in fondo vorrei solo un nuovo mondo come Narnia

Vivere la vita non da solo, ma con calma

Esco fuori di testa, resto con te, mica con il resto

Fuori con te sto fuori contesto

Solo con te, sono contento

Ma quando arriva il weekend

Esco fuori di testa

Entriamo nudi alla festa

E poi svuotiamo il buffet

Beviamo un solo caffè

Diamo alla luce un bebè

Rubiamo uno scimpanzé

E intanto tutti quanti fanno:

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara

(Tutti quanti fanno:)

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara





Pa-pa parappapara

Mamma chiama in ansia: “torna subito” (uuuh)

Ma se torna il sabato ne dubito (uuuh)

No, non mi ricordo dove abito

E dall’abito che indosso sembro stupido

Parto vene’ e torno quando me ne importa poco delle cose che ho da fare qua

Sono preso bene ma col botto, sai, ne faccio a meno

Credo farò il preso male mi sa

Questo weekend passami un drink che

Prendo picche se ho il tè nel bicchier

Queste tipe chic che sono tutte uguali

E con le tute uguali tipo superchicche

Il sole spacca fino a venerdì

Ma nel weekend pacca e piove tutto il dì

E sono sotto l’acqua solo e resto qui

E ricomincia così

Quando arriva il weekend

Esco fuori di testa

Entriamo nudi alla festa

E poi svuotiamo il buffet

Beviamo un solo caffè

Diamo alla luce un bebè

Rubiamo uno scimpanzé

E intanto tutti quanti fanno:

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara

(Tutti quanti fanno:)

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara





Ho un mare di pensieri dentro ai quali annegherò

Ogni tuo show mi manda in shock

Io sono il gatto e tu sei il topo

Siamo due macchine che corrono senza incontrare stop

Ma stare insieme non si può

Con te sto bene, sì, però

Quando arriva il weekend

Esco fuori di testa

Entriamo nudi alla festa

E poi svuotiamo il buffet

Beviamo un solo caffè

Diamo alla luce un bebè

Rubiamo uno scimpanzé

E intanto tutti quanti fanno:

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara

(Tutti quanti fanno:)

Pa-pa parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara pa-pa

parappapara





