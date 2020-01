Raige – Occhi inverno: audio e testo della canzone

Il testo e l’audio di Occhi Inverno, bellissimo e struggente singolo pop-rap di Alex Andrea Vella, in arte Raige, rilasciato il 24 gennaio 2020.

In questa gradevolissima poesia fatta canzone, il rapper pensa ripetutamente e con una massiccia dose di dolore, alla sua ormai ex dolce metà, riflettendo su questa relazione purtroppo giunta al capolinea. Sempre molto bravo e mai volgare, questo artista è a parer mio ingiustamente ed eccessivamente snobbato.

Occhi inverno Testo Raige

Ti ho detto “vai, vai via di qua

Farti male è stato un modo per difenderti”

Lo sai com’è, non è da me

con le parole m’incasino fino a perdermi

E la notte grido forte il tuo nome nel sonno

Però non so nemmeno se è un incubo o un sogno

Lo sai qual è la verità?

Che non riusciamo più a guardarci nemmeno negli occhi

E passo da una strada all’altra dentro casa

E poi dal letto guardo fisso la parete blu

Te l’ho dipinta per portarti ogni notte in vacanza

E tu mi hai detto “non ci vado se non ci sei tu”

Sempre, dicevi sempre “il tuo abbraccio sarà il mio salvagente

Contro il mare, controcorrente… e non ci fa più niente”





Scusa per la pioggia

E le nuvole nei tuoi occhi inverno

Scusa per l’indifferenza

E il male che ti fa il silenzio

Io pensavo che bastasse l’amore

fosse abbastanza l’alba e il sole

E scusa per la pioggia

Se non mi cancella.

Siamo stati uniti, l’America

Che alla fine poi ci siamo scoperti per caso

Noi due strade vuote, la domenica

L’illusione che ci fosse più tempo e più fiato

Nel coraggio che non cede terreno al rancore

Ho confuso la paura con la presunzione

Lo sai com’è? Che male fa?

Che non possiamo più nemmeno guardarci negli occhi

E la fatica a riscoprire vecchie foto

In cui siamo entrambi sporchi di vernice blu

Ma lo faccio perché a volte ho un grande vuoto

E se provo a immaginarti non ci riesco più

Sempre, dicevi sempre “il tuo abbraccio sarà il mio salvagente

Contro il mare, controcorrente… e non ci fa più niente”

Scusa per la pioggia

E le nuvole nei tuoi occhi inverno

Scusa per l’indifferenza

E il male che ti fa il silenzio

Io pensavo che bastasse l’amore

fosse abbastanza l’alba e il sole

E scusa per la pioggia

Se non mi cancella.





Sempre, dicevi sempre “il tuo abbraccio sarà il mio salvagente

Contro il mare, controcorrente… e non ci fa più niente”

Scusa per la pioggia

E le nuvole nei tuoi occhi inverno

Scusa per l’indifferenza

E il male che ti fa il silenzio

Io pensavo che bastasse l’amore

fosse abbastanza l’alba e il sole

E scusa per la pioggia

Se non mi cancella.





