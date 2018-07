Tory Lanez & Ozuna nel nuovo singolo Pa Mi: video, testo e traduzione

Poche ore dopo il rilascio del secondo album in studio “Memories Don’t Die”, disponibile da marzo, il cantautore e rapper canadese Tory Lanez svelo pezzi di canzoni non inserite nel progetto, due delle quali in spagnolo, che saranno racchiuse nel futuro disco che dovrebbe intitolarsi “El Agua”.

Pa Mi è uno dei due pezzi e piuttosto a sorpresa, è stata rilasciata l’8 giugno 2018, fatto decisamente singolare visto che Memories Don’t Die è uscito appena qualche mese fa.

In ogni caso, la nuova canzone è stata scritta e interpretata insieme al collega portoricano Ozuna, mentre la produzione è stata affidata a Prida, Play Picasso ed EZ El Ezeta.

E’ a parer mio niente male questo pezzo, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube dell’artista. Cliccando sull’immagine accedete invece al video ufficiale, mentre a seguire potete leggere i testi.

Pa Mi testo e traduzione – Tory Lanez & Ozuna (Download)

[Intro: Tory Lanez]

Lo siento, mamacita

Esta noche yo te quiero pa’ mí

Tú eres bonita

Esta noche yo te quiero pa’ mí (baby)

Yo te quiero pa’ mí (baby)

Yo te quiero pa’ mí

[Introduzione: Tory Lanez]

Scusa tesoro

Stanotte ti voglio tutta per me

Sei bella

Stanotte ti voglio tutta per me (piccola)

Ti voglio tutta per me (baby)

Ti voglio tutta per me

[Verse 1: Tory Lanez]

Cuando la vi en el medio del baile

Bailando pa’ mí, en el medio del baile

Tú eres la mujer que yo tengo que conocer

Tú eres con la que yo me puedo ver

Su cuerpo a mí me ama

Tú eres lo que me falta

Tú eres la que necesito

Esta noche en mi cama (yeah)

[Strofa 1: Tory Lanez]

Quando l’ho vista nel bel mezzo del ballo

Ballare per me, nel bel mezzo del ballo

Tu sei la donna che devo conoscere

Sei tu quella con cui mi riesco a vedere

Il suo corpo mi ama

Sei quella che mi serve

Tu sei quella di cui ho bisogno

Stanotte la passiamo nel mio letto (sì)

[Chorus: Tory Lanez]

Lo siento, mamacita

Esta noche yo te quiero pa’ mí

Tú eres bonita

Esta noche yo te quiero pa’ mí (baby)

Yo te quiero pa’ mí (baby)

Yo te quiero pa’ mí





[Ritornello: Tory Lanez]

Scusa tesoro

Stanotte ti voglio tutta per me

Sei bella

Stanotte ti voglio tutta per me (piccola)

Ti voglio tutta per me (baby)

Ti voglio tutta per me

[Verse 2: Ozuna]

Sé que tú sabes de mí

Tienes todo lo que a mí me mata, baby

De má’ está decir que te quiero pa’ mí

En el jet, por L.A, Santa Ana, en la suite

Vámonos los dos en un viaje

Allá compramos todo, no te me lleves el equipaje

Quiero que por la noche te me pongas ese traje

Pero sin na’ debajo pa’ que el nene no trabaje

Haciéndolo como a ti te gusta

Un poco de diamantes pa’ que conmigo tú los luzcas

Cuando te sientes sola me buscas

No se enamora y sólo me quiere

Haciéndolo como a ti te gusta

Un poco de diamantes pa’ que conmigo tú los luzcas

Cuando te sientes sola me buscas

No se enamora y sólo me quiere

[Strofa 2: Ozuna]

So che mi conosci

Hai tutto quello che mi fa impazzire, piccola

Inutile dire che ti voglio tutta per me

Sul jet, per Los Angeles, Santa Ana, nella suite

Andiamo a fare un viaggio

Compriamo tutto lì, non portarti i bagagli

Voglio che per la serata ti metti quel vestito

Ma senza niente sotto affinché il piccolo non lavori

Facendolo proprio come piace a te

Un po’ di diamanti affinché tu possa brillare con me

Quando ti senti sola, mi cerchi

Non si innamora e vuole solo me

Facendolo proprio come piace a te

Un po’ di diamanti affinché tu possa brillare con me

Quando ti senti sola, mi cerchi

Non si innamora e vuole solo me

[Chorus: Tory Lanez]

Lo siento, mamacita

Esta noche yo te quiero pa’ mí

Tú eres bonita

Esta noche yo te quiero pa’ mí





[Ritornello: Tory Lanez]

Scusa tesoro

Stanotte ti voglio tutta per me

Sei bella

Stanotte ti voglio tutta per me

[Verse 3: Tory Lanez]

Whine and stop for me

I got what you want from me

Straight up and I’m straight thuggin’ on the

Ass like cake I can’t wait till I’m on you tonight

You know what a nigga wan’ do tonight

You know what I’m gon’ do tonight (oh yeah)

I keep it real, you know I can never lie

But baby I got lot of bitches on the yacht

Oh baby they be on top, bottle sippin’ Moscato

Pretty bitches, dímelo, they love my bravado

And I can never ever gon’ lie to you baby if I need you, you know That I’ma come fly to you baby, right now

Big man ting I’ma ride for you baby

I’ll make a ting 4th of July for you baby

[Strofa 3: Tory Lanez]

Balla in maniera sexy e fermati per me

Ho quello che vuoi da me

Onestamente e io sto da dio sul

Fondoschiena come una torta, non vedo l’ora di essere addosso a te stasera

Sai cosa vuole fare un ne*ro stasera

Sai cosa farò stasera (oh sì)

Dico cose vere, lo sai che non riesco mai a mentire

Ma piccola ho un mucchio di stron*e sullo yacht

Oh baby loro stanno di sopra (o “sono al top”), sorseggiando bottiglie di Moscato

Belle femmine, dillo, adorano la mia spacconeria

E non potrò mai mentirti piccola se avrò bisogno di te, sai che volerò da te piccola, subito

Un omone che senza vincoli ti farà girare la testa piccola

Farò una cosa per te il 4 luglio piccola

[Bridge: Tory Lanez]

Slow, slow down

Let me love you if I don’t

Slow, slow down

Let me love you if I don’t

[Ponte: Tory Lanez]

Rallenta, vacci piano

Lascia che ti ami altrimenti

Rallenta, vacci piano

Lasciati amare altrimenti

[Outro: Tory Lanez, Ozuna]

Lo siento, mamacita

Esta noche yo te quiero pa’ mí

Tú eres bonita

Esta noche yo te quiero pa’ mí

Yo te quiero pa’ mí

Yo te quiero pa’ mí

[Conclusione: Tory Lanez, Ozuna]

Scusa tesoro

Stanotte ti voglio tutta per me

Sei bella

Stanotte ti voglio tutta per me

Ti voglio tutta per me

Ti voglio tutta per me