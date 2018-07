AJR – “Sober Up” feat. Rivers Cuomo: video ufficiale, testo, traduzione e remixes

Sober Up è il terzo singolo degli AJR estratto dal secondo album in studio The Click, pubblicato il 9 giugno 2017.

Rilasciato il 20 marzo 2018 e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 7 luglio, quest’orecchiabile pezzo della indie pop band composta dai fratelli Adam, Jack e Ryan Met, vede la collaborazione di Rivers Cuomo, frontman deella rock band californiana Weezer.

Disponibile anche nei remix di Steve Aoki, Ryan Riback, Party Pupils, questa canzone, che ha collezionato oltre 70 milioni di streams, evoca la nostalgia dell’infanzia.

Nel video ufficiale diretto da Aaron A, la band vagabonda per le strade di New York, inseguendo il riflesso del cantante Jack, che si vede da bambino.

[Verse 1]

Hello, hello

I’m not where I’m supposed to be

I hope that you’re missin’ me

‘Cause it makes me feel young

Hello, hello

Last time that I saw your face

Was recess in 2nd grade

And it made me feel young

[Strofa 1]

Ciao ciao

Non mi trovo dove dovrei essere

Spero tu senta la mia mancanza

Perché mi fa sentire giovane

Ciao ciao

L’ultima volta che ho visto la tua faccia

Era la ricreazione in seconda elementare

E mi ha fatto sentire giovane

[Chorus]

Won’t you help me sober up?

Growing up, it made me numb

And I want to feel something again

Won’t you help me sober up?

All the big kids, they got drunk

And I want to feel something again

Won’t you help me feel something again?

How’s it go again?

[Ritornello]

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Il crescere, mi ha reso insensibile

E voglio provare qualcosa di nuovo

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Tutti i ragazzi grandi, si sono ubriacati

E voglio provare di nuovo qualcosa

Mi aiuteresti a provare qualcosa di nuovo?

Come va di nuovo?

[Verse 2]

“Goodbye, goodbye,”

I said to my bestest buds

We said that we’d keep in touch

And we did our best

All my new friends

We smile at party time

But soon we forget to smile

At anything else





[Strofa 2]

“Arrivederci, arrivederci,”

Ho detto ai miei migliori amici

Avevamo detto che saremmo rimasti in contatto

E abbiamo fatto del nostro meglio

Con tutti i miei nuovi amici

C’è allegria alle feste

Ma presto ci dimenticheremo di sorridere

A qualsiasi altra cosa

[Chorus]

Won’t you help me sober up?

Growing up, it made me numb

And I want to feel something again

Won’t you help me sober up?

All the big kids, they got drunk

And I want to feel something again

Won’t you help me feel something again?

How’s it go again?

How’s it go again?

[Ritornello]

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Il crescere, mi ha reso insensibile

E voglio provare qualcosa di nuovo

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Tutti i ragazzi grandi, si sono ubriacati

E voglio provare di nuovo qualcosa

Mi aiuteresti a provare qualcosa di nuovo?

Come va di nuovo?

Come va di nuovo?

[Bridge: Rivers Cuomo]

My favorite color is you

You’re vibrating at my frequency

My favorite color is you

You keep me young and that’s how I wanna be

My favorite color is you

You’re vibrating at my frequency

My favorite color is you

You keep me young and that’s how I wanna be





[Ponte: Rivers Cuomo]

Il mio colore preferito sei tu

Vibri alla mia frequenza

Il mio colore preferito sei tu

Mi fai restare giovane ed è così che voglio stare

Il mio colore preferito sei tu

Vibri alla mia frequenza

Il mio colore preferito sei tu

Mi fai restare giovane ed è così che voglio stare

[Verse 1]

Hello, hello

I’m not where I’m supposed to be

I hope that you’re missin’ me

‘Cause it makes me feel young

Hello, hello

Last time that I saw your face

Was recess in 2nd grade

And it made me feel young

[Strofa 1]

Ciao ciao

Non mi trovo dove dovrei essere

Spero tu senta la mia mancanza

Perché mi fa sentire giovane

Ciao ciao

L’ultima volta che ho visto la tua faccia

Era la ricreazione in seconda elementare

E mi ha fatto sentire giovane

[Pre-Chorus]

And I wanna feel something again

I just wanna feel something again

How’s it go again?

[Pre-Ritornello]

E voglio provare di nuovo qualcosa

Voglio solo provare di nuovo qualcosa

Come va di nuovo?

[Chorus]

Won’t you help me sober up?

Growing up, it made me numb

And I want to feel something again (my favorite color is you)

Won’t you help me sober up?

All the big kids, they got drunk

And I want to feel something again (my favorite color is you)

Won’t you help me feel something again? (my favorite color is you)

Can I finally feel something again?

How’s it go again?

[Ritornello]

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Il crescere, mi ha reso insensibile

E voglio provare qualcosa di nuovo (il mio colore preferito sei tu)

Mi aiuteresti a smaltire la sbornia?

Tutti i ragazzi grandi, si sono ubriacati

E voglio provare di nuovo qualcosa (il mio colore preferito sei tu)

Mi aiuteresti a provare di nuovo qualcosa? (il mio colore preferito sei tu)

Posso finalmente provare di nuovo qualcosa?

Come va di nuovo?