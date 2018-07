Jalisse: ascolta il nuovo singolo “Ora” + testo

Dopo aver parlato di Lisa (e del brano C’era una volta), tornata alla ribalta grazie alla partecipazione e alla vittoria alla prima edizione di Ora o mai più, trasmissione di 4 puntate condotta da Amadeus e in onda su Rai 1, è il momento dei Jalisse, che si sono classificati in seconda posizione. Ve li ricordate? Il loro più grande successo è stato l’intramontabile Fiumi Di Parole, che vinse a sorpresa il Festival di Sanremo 1997 nella categoria Big.

I coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, hanno interpretato nella trasmissione il brano inedito “Ora” (produzione e arrangiamenti di Giovanni Errera), disponibile nei negozi e in streaming dal 6 luglio 2018, giorno dal quale l’orecchiabile canzone viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Dopo 20 lunghissimi anni di silenzio, il loro momento è arrivato grazie a questo programma, che li ha rilanciati con una nuova veste e con un nuovo stile, oggi più maturo e di alta qualità musicale. Oggi, più forti e grintosi che mai, i Jalisse si rimettono in gioco con il lancio di un singolo, anticipato dall’esibizione ridotta nell’ultima puntata di Ora o mai più (guarda il video), che ha riscosso un grande consenso del pubblico.

Il testo della canzone (che potete leggere appena dopo la cover), firmato dagli interpreti, racconta il riscatto, il cambiamento, la caparbietà di ogni persona che difende i propri ideali e i propri valori, racconta gioie e dolori di un periodo non facile, che ha tuttavia dato loro la grande forza di continuare a testa alta e con grande convinzione, forti della loro solidissima unione, anche nella vita, nella quale vogliono essere d’esempio positivo anche per le due figlie Angelica e Aurora.

Il video ufficiale di prossima uscita, è stato girato in Olanda, sull’isola di Vlieland sotto la direzione di Marko Carbone. Nell’attesa, cliccando sulla copertina accedete all’audio su Spotify.

Ora testo – Jalisse (Download)





Guarda il mio vestito preso in prestito dal mondo, com’è ruvido

porto i sogni addosso di un soldato che ha nel cuore un grande livido

sento nelle tasche quanta incomprensione fredda ha ucciso il merito

dentro troverei il calore trasformato dal mio amore impavido

questo mio sorriso è vero (questo è il tuo sorriso vero)

questa è la mia mano aperta (questa è la tua mano aperta)

questi gli occhi e lacrime d’amore (questi gli occhi e lacrime d’amore)

solo per te, sono per te.

Ora che il tempo ha asciugato le brutte giornate, che ho aperto i lucchetti alle mie barricate e il più cinico l’uomo si è perso per strada, pensando che amare non fosse di moda, giocando d’attacco, a difesa di [?] ho saputo sorridere

e la voglia di vivere

ha fatto bambina anche me.

Lancio il più lontano qualche sasso è un peso che non ho mandato giù

come un taglio netto a chi le ali le ha sognate e fiera guarda sù

questa sono io, sincera (questa sei tu sincera)

questi miei capelli sciolti (questi tuoi capelli sciolti)

questo è il trucco di una sera (questo è il trucco di una sera)

ero con te, solo con te.

E ora che il tempo ha asciugato le brutte giornate, che ho aperto i lucchetti alle mie barricate e il più cinico l’uomo si è perso per strada, pensando che amare non fosse di moda, giocando d’attacco, a difesa di [?] ho saputo sorridere

e la voglia di vivere

ha fatto bambina anche me.

Ora stringi forte e tieniti il respiro che oramai ho perso l’attimo

Ora vivo, vivo, vivo, vivo

Ora spezzo le catene, dell’incomprensione resta solo un livido

vivo, vivo, vivo, vivo

Questa sono io dal vivo

ora è il mio momento e scrivo