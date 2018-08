Tony Alex – Where Are You From: video ufficiale, testo e traduzione del singolo d’esordio

Where Are You From è il titolo del singolo d’esordio del cantautore partenopeo Tony Alex, disponibile nei digital store dal 14 maggio 2018 via Tay Records.

Quest’emergente e interessante artista nasce a Napoli e sin da ragazzo nutre una grande passione per la musica, che lo porta a comporre diverse canzoni.

In rotazione radiofonica dal 15 maggio, il brano in oggetto anticipa il rilascio del debut album che dovrebbe uscire il prossimo autunno.

In questo simpatico pezzo dal ritmo funky, l’autore omaggia la sua città, una delle più belle del mondo, mettendo in evidenza come certi detti antichi e frasi fatte, trovino una loro collocazione anche nella realtà nel mondo in cui viviamo.

Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere i testi.

Testo e traduzione (Download)

‘A storia è semp a stess

è chell ‘e tant ann fa

picciò stu ritt antic

proprio nun se po’ sbaglià

chi ten a panza chien

nun ten nient a cche pensà

chi invece sta riun ver chell c’adda fà

chell c’adda fà, chell c’adda fà, chell c’adda fà….

La storia è sempre la stessa

è quella di tanti anni fa

perciò questo antico detto

proprio non può sbagliar

“chi ha la pancia piena

non ha niente da pensar

chi invece è a digiuno

vede cosa deve far

cosa deve far, cosa deve far, cosa deve far…

Where Are You From?

I’m from Naples

Where Are You From?

I’m from Napoli

A ro ce sta a felicità

Da dove vieni?

Io vengo da Napoli

Da dove vieni?

Io vengo da Napoli

dove c’è la felicità

A matin rint ‘o bar ci pigliamm nu cafè

ce trov tutt e suonn ma ce trov pure a tte

mi guardi cu l’uocchie e chi nun ten nient a che vverè

me stong sul accort a chi se crere megli’e me

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no





La mattina dentro al bar ci prendiamo un caffè

ci trovo tutti i sogni ma ci trovo pure te

mi guardi con gli occhi di chi non c’entra niente

sto solo attento a chi si crede meglio di me

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

E chi ta cont cott

e chi ta cont crura

e intanto ce truamm tutt quant n’faccia o mur

? cu pacienz, fai com a zi Vicienz

si invece te lamient o stess poj nun cagna niente

E chi te la racconta in un modo

e chi in un altro

e intanto siamo tutti quanti con la faccia al muro

? con pazienza, fai come ma zio vincenzo

se invece ti lamenti è lo stesso non cambia niente

Where Are You From?

I’m from Italy

Where Are You From?

I’m from Italia

A ro ce sta a felicità





Da dove vieni?

Io dall’Italia

Da dove vieni?

Io dall’Italia

dove c’è la felicità

A matin rint ‘o bar ci pigliamm nu cafè

ce trov tutt e suonn ma ce trov pure a tte

mi guardi cu l’uocchie e chi nun ten nient a che vverè

me stong sul accort a chi se crere megli’e me

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

La mattina dentro al bar ci prendiamo un caffè

ci trovo tutti i sogni ma ci trovo pure te

mi guardi con gli occhi di chi non c’entra niente

sto solo attento a chi si crede meglio di me

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

Where Are You From?

I’m from in the world

Where Are You From?

I’m in the world

ogni munn è paese

Da dove vieni?

vengo dal mondo

Da dove vieni?

sono al mondo

ogni mondo è paese

Brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

brav sì ma fess no

Buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no

buono sì ma fesso no.