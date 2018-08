Ozuna & Manuel Turizo – Vaina Loca: video ufficiale, testo e traduzione

Il portoricano Ozuna e il cantante colombiano Manuel Turizo hanno unito le forze nel nuovo singolo Vaina Loca, disponibile da fine giugno 2018.

Scritta dallo stesso Ozuna, Manuel e Julian Turizo, fratello maggiore di Manuel, e prodotta da Chris Jeday, Gaby Music & Hi Music Hi Flow, nella nuova orecchiabile canzone si parla di una cotta nei confronti di una ragazza.

Il video (Spoiler)

Nel video ufficiale vediamo un gruppetto di ragazzi, tra i quali un ragazzo e una ragazza, i reali protagonisti del filmato, oltre agli artisti ovviamente. Il ragazzo cade e perde i sensi e da lì inizia il sogno, nel quale sta insieme alla ragazza, con la quale si sposerà, ma al risveglio scopre che la tipa sta con un’altra ragazza e devo dire che non la prende poi così tanto male…

E’ sinteticamente questo, ciò che vedrete nella clip, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Vaina Loca testo e traduzione – Ozuna (Download)

[Intro: Ozuna, Manuel Turizo]

Aura

No va a ser tan fácil

Aunque me esquives como quiera

Tras de ti, voy tras de ti (yeh)

Tú tienes todo lo que quiero para mí

Y tú tan sola por ahí

Detrás de ti voy a seguir

Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady

Aura

Non sarà così facile

Anche se mi eviti

Dietro di te, ti seguo (yeh)

Secondo me hai tutto ciò che voglio

E tenestai tutta sola là fuori

Continuerò a stare dietro di te

So che per le cose belle ci vuole tempo, dolcezza

[Coro: Ozuna, Manuel Turizo]

Es que me gustas tú na’ má’

No me importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

Me gustas tú na’ má’

No importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

E’ che mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una sensazione pazzesca

Che per quanto ci provi, non va via

Mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una follia

Che per quanto ci provi, non va via





[Verso 1: Ozuna]

Me gustas tú na’ má’, no sé disimular

La música que hago sólo en ti me hace pensar

Única, una rosa yo me la quiero robar

Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar

Me mata el piquete

Baila duro y le mete

Con nadie se compromete

Y menos si tú le promete

Tiene lo que quiero

Me tira que yo le llego

No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego

Me mata el piquete

Baila duro y le mete

Con nadie se compromete

Y menos si tú le promete

Tiene lo que quiero

Me tira que yo le llego

No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego

Mi piaci tu e nessun’altra, non riesco a nasconderlo

La musica che faccio mi fa pensare solo a te

Una rosa rara, voglio rubarla

Semplice, bella, che non ha bisogno di truccarsi

La sua scollatura mi uccide

Balla bene e tocca

Con nessuno si compromette

E in special modo se le fai promesse

Ha quello che voglio

Mi trascina affinché stia con lei

Non riesco a nasconderlo, ballo con te e mi concedo

La sua scollatura mi uccide

Balla bene e tocca

Con nessuno si compromette

E in special modo se le fai promesse

Ha quello che voglio

Mi trascina affinché stia con lei

Non riesco a nasconderlo, ballo con te e mi concedo

[Coro: Ozuna, Manuel Turizo]

Es que me gustas tú na’ má’

No me importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

Es que me gustas tú na’ má’

No me importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

E’ che mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una sensazione pazzesca

Che per quanto ci provi, non va via





Mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una follia

Che per quanto ci provi, non va via

[Verso 2: Manuel Turizo]

Porque cuando te tengo cerquita

Me entra una vaina loca que después no se me quita

Es que en mi lista tú eres la favorita

Tú eres la única que este hombre necesita

Baby tú eres lo que yo quiero

Vale más que el dinero

Yo viajo el mundo entero

Si es por ti no hay pero

Siento que por ti desespero

Cuando no te tengo más

Perché quando ho te vicino

Mi assale una sensazione pazzesca che dopo non riesco a fare andar via

È che nella mia lista sei la preferita

Sei l’unica di cui quest’uomo ha bisogno

Baby è te che voglio

Vali più dei soldi

Io viaggio per il mondo intero

Se è per te, non ci sono “ma”

Sento che per te mi dispererò

Quando non ti avrò più

[Coro: Ozuna, Manuel Turizo]

Es que me gustas tú na’ má’

No me importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

Me gustas tú na’ má’

No me importan las demás

Una vaina loca que me da

Que por más que intento no se va

E’ che mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una sensazione pazzesca

Che per quanto ci provi, non va via

Mi piaci tu, nessun’altra

Non mi importa delle altre

Mi trasmetti una follia

Che per quanto ci provi, non va via