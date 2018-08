Paulo Londra – Chica Paranormal: video, testo e traduzione

Paulo Londra è un quasi ventenne freestyler, cantautore e rapper argentino, che insieme all’amico produttore Daniel Oviedo, in arte Ovy On The Drums, ha creato l’etichetta discografica Big Ligas, con la quale ha rilasciato anche il nuovissimo singolo in oggetto, disponibile dallo scorso 23 luglio.

Scritta di suo pugno e prodotta da Oviedo, la canzone è accompagnata dal video ufficiale diretto da Jonathan Quintero, che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Paulo Londra – Chica Paranormal testo e traduzione (Download)

[Intro: Ovy On The Drums]

O-O-Ovy On The Drums

[Pre-Estribillo]

Tengo mil problema’ que atormentan

Y no me dejan tranquilo y solo

Cada ve’ me vuelvo un poco má’ loco

Y esto está a punto de consumirme

Ho mille problemi che mi tormentano

E non mi lasciano tranquillo e solo

Ogni volta divento un po’ più pazzo

E questa cosa sta per rovinarmi

[Estribillo]

Pero cuando ella me llama (¡wouh!)

Olvidamo’ todo ahí en la cama (yeah)

No queremo’ ni mirar el tiempo (nah)

Sólo congelar nuestro momento

Pe-Pero cuando ella me llama (brr)

Olvidamo’ todo ahí en la cama (yeah)

No queremo’ ni mirar el tiempo (nah)

Sólo congelar nuestro momento-o-o-o (ey)

Ma quando lei mi chiama (wouh!)

Lì sul letto dimentichiamo tutto (sì)

Rifiutiamo persino di guardare l’orario (nah)

Fermiamo solo nostro il tempo

Ma-Ma quando mi chiama (brr)

Dimentichiamo tutto lì a letto (sì)

Rifiutiamo persino di guardare l’ora (nah)

Semplicemente fermiamo il nostro tempo-o-o-o (ey)

[Verso 1]

Olvidemo’ de todo, nena, sin pensar en nada má’ (¡wouh!)

Cada ve’ que ella me mira tiene algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta (crr)

Una chica paranormal (¡wouh!)

No la puedo dejar jamá’ (yeah)

Tiene algo que me lleva a que la vea cada ve’ má’

Y yo sé bien cómo tú ere’

Pero no entiendo tu’ podere’

De hacer que me caiga en un limbo

Dentro de esa’ cuatro parede’

Siento que la vida y el estré’ se juntan para atormentarme (ay)

Y siguen mi paso pa’ ver cuando falle

Dimentichiamo tutto, tesoro, senza pensare a niente (wowh!)

Ogni volta che mi guarda ha qualcosa che mi fa dimenticare tutto ciò che mi preoccupa (crr)

Una ragazza paranormale (wouh!)

Non posso lasciare mai (sì)

Ha qualcosa che mi induce a vederla sempre di più

E so bene come sei (o “chi sei”)

Ma non capisco i tuoi poteri

Che mi fanno cadere in un limbo

Dentro quelle quattro mura

Sento che la vita e lo stress si riuniscono per tormentarmi (ay)

E seguono il mio passo per vedere quando cedo

[Estribillo]

Pero cuando llama (¡wouh!)

Olvidamo’ todo ahí en la cama (¿qué?)

No queremo’ ni mirar el tiempo (tiempo)

Sólo congelar nuestro momento





Pe-Pero cuando ella me llama

Olvidamo’ todo ahí en la cama (yeah)

No queremo’ ni mirar el tiempo (nah)

Sólo congelar nuestro momento-o-o-o (yo’)

Ma quando chiama (wouh!)

Dimentichiamo tutto lì a letto (cosa?)

Rifiutiamo persino di guardare l’ora (l’ora)

Semplicemente fermiamo il nostro tempo

Ma-Ma quando mi chiama

Dimentichiamo tutto lì nel letto (sì)

Rifiutiamo persino di guardare l’ora (nah)

Semplicemente fermiamo il nostro tempo-o-o-o (yo)

[Verso 2]

Si te vería yo te diría que sea’ mía de nuevo (¿qué?)

La noche e’ fría y tu compañía me sacaría del miedo (ay)

Que me generan toda’ esta’ complicacione’ tan molesta’ (¡wouh!)

Que sólo quieren que termine la novela y-

Yo no te puedo olvidar (o-o-oh; nah)

Y no me puedo escapar (o-o-oh; ¿qué?)

Me tienes acorralao’

Estoy a tu voluntad

Ya no lo pensemo’ más (o-o-oh)

Y larguémono’ de acá (o-o-oh)

Que sólo no’ causa mal

Yeh-eh-eh (yo’)

Se ti rivedessi ti direi di essere nuovamente mia (cosa?)

La notte è fredda e la tua compagnia la paura mi fa andare via (ay)

Che mi genera tutti questi fastidiosissimi problemi (wouh!)

Che vogliono solo la fine della storia tra noi

Non ti posso dimenticare (o-o-oh, nah)

E non posso andarmene (o-o-oh, cosa?)

Mi hai messo all’angolo

Farò come desideri

Adesso non pensiamoci più (o-o-oh)

E andiamocene da qui (o-o-oh)

Che questo posto ci fa male

Yeh-eh-eh (yo)

[Puente]

Querida mía, olvidémono’ todo (yeah)

Y hagamo’ el mundo sólo para nosotros (¡wouh!)

Empecemos a escaparno’ de lo’ monstruo’ del pasado que no’ tienen acechando, yeah





Piccola mia, dimentichiamoci tutto (sì)

E rendiamo il mondo tutto nostro (wowh!)

Iniziamo a scappare dai mostri del passato che ci stanno perseguitando, sì

[Pre-Estribillo]

Tengo mil problema’ que atormentan

Y no me dejan tranquilo y solo (solo)

Cada ve’ me vuelvo un poco má’ loco

Y esto está a punto de consumirme (ay)

Ho mille problemi che mi tormentano

E non mi lasciano tranquillo e solo (solo)

Ogni volta divento un po’ più pazzo

E questa cosa sta per rovinarmi (ay)

[Estribillo]

Pero cuando ella me llama

Olvidamo’ todo ahí en la cama

No queremo’ ni mirar el tiempo (¡wouh!)

Sólo congelar nuestro momento (yeah)

Pe-Pero cuando ella me llama (me llama; ¿qué?)

Olvidamo’ todo ahí en la cama (la cama; ¡wouh!)

No queremo’ ni mirar el tiempo (el tiempo; ¿qué?)

Sólo congelar nuestro momento-o-o-o (momento; ¡chiuf!)

Ma quando lei mi chiama

Lì sul letto dimentichiamo tutto

Rifiutiamo persino di guardare l’orario (¡wouh!)

Fermiamo solo nostro il tempo (sì)

Ma-Ma quando mi chiama (mi chiama)

Dimentichiamo tutto lì a letto (a letto; ¡wouh!)

Rifiutiamo persino di guardare l’ora (l’ora)

Semplicemente fermiamo il nostro tempo-o-o-o (tempo)

[Outro]

Ovy On The Drums, On The Drums, On The Drums

Paulo Londra

Yeh-eh-eh

Big Ligas

Leone’ Con Flow, baby

Lo’ Mayore’ (¡ay!)

Thekristoman

¡Wouh! Eskeettit

(Hahaha)