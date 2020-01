Ali Gatie – What If I Told You That I Love You: audio, testo e traduzione del singolo

What If I Told You That I Love You è una bellissima canzone d’amore del cantautore e rapper canadese Ali Gatie, rilasciato il 24 gennaio 2020 via LISN / Warner Records. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video, scritto e prodotto dall’artista di Toronto con la collaborazione di Sam Wish & Danny Boy Styles.

Questo romantico brano, parla di un ragazzo che si chiede che risposte avrebbe ricevuto dall’ex fidanzata o comunque dalla persona che ama, ad alcune domande dirette come “se ti avessi detto che ti amo (come da titolo), avresti risposto che mi ami anche tu?” Purtroppo sembra che ora questa persona stia insieme a un altro, anche se in cuor suo, il protagonista ha ancora una fiammella di speranza accesa.

Prima del rilascio, a partire da novembre, alcuni frammenti della contagiosa canzone, esattamente tre, raggiunsero circa 2 milioni di ascolti cadauno su Youtube, divenendo virali sulla piattaforma social TikTok.

Ali Gatie What If I Told You That I Love You testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

What if I told you that I love you?

Would you tell me that you love me back?

What if I told you that I miss you?

Would you tell me that you miss me back?

E se ti dicessi che ti amo?

Mi diresti che mi ami anche tu?

E se ti dicessi che mi manchi?

Mi diresti che ti manco anch’io?

[Pre-Chorus]

What if I told you that I need you? (Need you)

Would you tell me that you need me? Yeah

If I tell you all my feelings (Feelings)

Would you believe me? Yeah

E se ti dicessi che ho bisogno di te? (Ho bisogno di te)

Mi diresti che hai bisogno di me? Si

Se ti dicessi tutti quello che provo (che provo)

Mi crederesti? Si

[Chorus]

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you? Yeah

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you? Yeah

What if I told you that I need you? (Need you, need you)

Would you tell me that you need me, too?

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you?

E se ti dicessi che ti amo? Si

E se ti dicessi che ti amo? Si

E se ti dicessi che ho bisogno di te? (Bisogno di te, bisogno di te)

Mi diresti che anche tu hai bisogno di me?

E se ti dicessi che ti amo?

[Verse 1]

Hey, when you told me that you loved me

Was I a fool to believe in you?

When you told me I was special

Was I dumb for trusting you?

When you told me that you want me

Did you really want me?

Or was this all a joke to you? (To you, to you)

I don’t wanna say, “I miss you”

If I don’t know that you miss me back (Oh, no, no)

I don’t wanna say the wrong thing

If I do, there’s no coming back

Ayy, quando mi hai detto che mi amavi

Sono stato uno sciocco a crederti?

Quando mi avevi detto che sono speciale

Sono stato stupido a fidarmi di te?

Quando mi hai detto che mi volevi

Mi volevi davvero?

O scherzavi?

Non voglio dire “Mi manchi”

Se non so se ti manco anch’io (Oh, no, no)

Non voglio dire qualcosa di sbagliato

Se lo facessi, sarebbe un punto di non ritorno





[Pre-Chorus]

What if I told you that I need you? (Need you)

Would you tell me that you need me, yeah?

If I tell you all my feelings (Feelings)

Would you believe me? Yeah

E se ti dicessi che ho bisogno di te? (Ho bisogno di te)

Mi diresti che hai bisogno di me, sì?

Se ti dicessi tutti quello che provo (che provo)

Mi crederesti? Si

[Chorus]

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you?

Yeah, what if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you?

E se ti dicessi che ti amo?

Si, e se ti dicessi che ti amo?

[Verse 2]

I wish I told you that I loved you

Now it’s too late, you have someone new

I hope he loves you like I do

Do you love the way he’s treating you?

Vorrei averti detto che ti amo

Ormai è troppo tardi, stai con un altro

Spero che ti ami come me

Ti piace il modo in cui ti tratta?

[Bridge]

What if I told you that I loved you?

Would you tell me that you love me back? (Me back)

If I told you that I miss you

Would you tell me that you miss me back? (Me back)

E se ti dicessi che ti amo?

Mi diresti che mi ami anche tu?

Se ti dicessi che mi manchi

Mi diresti che ti manco anch’io?





[Pre-Chorus]

What if I told you that I need you?

Would you tell me that you need me? Yeah

If I tell you all my feelings

Would you believe me? Yeah

E se ti dicessi che ho bisogno di te? (Ho bisogno di te)

Mi diresti che hai bisogno di me? Si

Se ti dicessi tutti quello che provo

Mi crederesti? Si

[Chorus]

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you? Yeah

What if I told you that I la-la-la-la-la-la-la-love you? Yeah

What if I told you that I need you?

Would you tell me that you need me, too?

What if I told you that I love you?

What if I told you that I—

E se ti dicessi che ti amo? si

E se ti dicessi che ti amo? si

E se ti dicessi che ho bisogno di te?

Mi diresti che anche tu hai bisogno di me?

E se ti dicessi che ti amo?

E se ti dicessi che-





Ascolta su: