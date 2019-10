Tommycassi – Pordenone feat. Luca Sironi: audio e testo della canzone

Tommaso Cassissa, in arte Tommycassi, è un simpatico youtuber classe 2000, che insieme al collega Luca Sironi, ha inciso una canzone che si intitola Pordenone, disponibile dal 4 ottobre 2019. Leggi il testo e ascoltala.

Dopo aver creato insieme a un amico un canale Youtube nel 2015, nel quale pubblicava video divertenti, dal 2017 gestisce il suo canale da solo e ogni tanto incide dei brani ironici, come quello in oggetto, principalmente grazie alla collaborazione dei fan, che hanno avuto un ruolo primario, in quanto sono stati loro a stabilire che genere di canzone fosse, il suo titolo, che base utilizzare, le parole e il video. La track è stata prodotta da Boothed.

Tommycassi – Pordenone testo

Ciao, come stai?

è da un po’ che siamo lasciati

e anche se ora so che stai bene con lui

siamo due calzini spaiati.

In mezzo a tutte quante le persone

eri la mia luce e il mio raggio di sole

per te io finirei anche in prigione

ti porterò in vacanza a Pordenone.





Io da te voglio soltanto a-a-a-a-a-a-a-a-a-amicizia

-a-a-a-a-a-a-a-a-amicizia.

Prendimi la mano

portami lontano

tipo in Giappone, in Guatemala, in Egitto o a casa tua

magari ceniamo

insieme guardavamo Doraemon

sentivo emozioni forti come il clacson del camion.

sei un sogno nel cassetto anche se non ci stai dentro

magari con una spinta o se lo lascio un po’ aperto.

In mezzo a tutte quante le persone

eri la mia luce e il mio raggio di sole

per te io finirei anche in prigione

ti porterò in vacanza a Pordenone.





Io da te voglio soltanto a-a-a-a-a-a-a-a-a-amicizia

a-a-a-a-a-a-a-a-amicizia.





