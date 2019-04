Alle Farben & James Blunt – Walk Away: video ufficiale, testo e traduzione

Il prossimo 14 giugno vedrà la luce il terzo album del dj e producer tedesco Alle Farben e Walk Away è il primo singolo estratto dal progetto, che arriverà a tre anni da Music Is My Best Friend.

La nuova produzione viene interpretata dal cantautore britannico James Blunt, che in carriera ha venduto oltre venti milioni di dischi.

E’ a parer mio molto carina la canzone, nella quale Blunt canta le difficoltà di una coppia, il cui amore, se così vogliamo chiamarlo, è ormai giunto ai titoli di coda…

Walk Away Traduzione – Alle Farben & James Blunt

L’ultima cosa che ricordo era una domanda da fare

Certe cose che abbiamo detto non hanno alcun senso

Posso rimpicciolirmi, fingere di essere da qualche altra parte

Lasciati per un momento, ma non c’è via di fuga da me stesso

Mi sveglio con la luce del sole negli occhi

E infine, mentre il sonno ripulisce la mia mente

Ancora una volta, mi rendo conto che non hai ancora nulla da dire

Tranne il ripiegare su “Ti amo”

Solo perché dici, solo perché dici

C’è troppa acqua sul fuoco

Non puoi entrare in ciò che rimane

Oh tesoro, vai via (a piedi)

Solo perché dici, solo perché dici

Che mi ami, non significa che è vero

Perché non vedrò mai la prova

E dovremmo allontanarci (proprio mollare)

E dovremmo allontanarci (proprio mollare)

Posso chiederti, “Com’è andata oggi?”

Posso restare con praticato affetto

Poi ci stenderemo nuovamente in questo letto di spine





E ci incroceremo come fantasmi nel corridoio

Questa bellezza che non vedo, la bellezza che c’è davanti a me

Un esempio di un fiore che si è sbiadito

Siamo pazzi ad utilizzare espressioni come “Ti amo” (ti amo, ti amo)

Solo perché dici, solo perché dici

C’è troppa acqua sul fuoco

Non puoi entrare in ciò che rimane

Oh tesoro, vai via

Solo perché dici, solo perché dici

Che mi ami, non significa che è vero

Perché non vedrò mai la prova

E dovremmo allontanarci (proprio mollare)

E dovremmo allontanarci (proprio mollare)

E dovremmo allontanarci (proprio mollare)

Testo Walk Away

The last thing I recall was a question in my head

Some things we said don’t make any sense

I can make myself real small, pretend I’m somewhere else

Leave you for a moment, but there’s no escape from myself

I wake up with sunlight in my eyes

And finally as the sleep clears from my mind

And once again, I realize you still got nothing left to say

Except fall back on “I love you”

Just ’cause you say, just ’cause you say

There’s too much water on the flames

You can’t break into what remains

Oh darling, walk away (Walk away)

Just ’cause you say, just ’cause you say

You love me, that don’t make it true

Because I’ll never see the proof

And we should walk away (Just walk away)

And we should walk away (Just walk away)





I can ask you, “How’s your day?”

I can sit with practiced warmth

Then we’ll lie down again in this bed of thorns

And we cross paths like ghosts in the hallway

This beauty that I don’t see, the beauty in before me

An example of a flower that’s faded

We’re crazy to use phrases like “I love you” (love you, love you)

Just ’cause you say, just ’cause you say

There’s too much water on the flames

You can’t break into what remains

Oh darling, walk away

Just ’cause you say, just ’cause you say

You love me, that don’t make it true

Because I’ll never see the proof

And we should walk away (Just walk away)

And we should walk away (Just walk away)

And we should walk away (Just walk away)





