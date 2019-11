Claudia Paganelli – Il fiume del passato: audio e testo della canzone per Frozen 2

Interpretato da Claudia Paganelli, Il fiume del passato è la traccia che apre la colonna sonora di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, che nella versione in inglese si intitola All is Found e viene interpretata da Evan Rachel Wood. Il testo e l’audio di questo pezzo.

Nella pellicola in inglese, Evan Rachel Wood è la voce della Regina Iduna sia per i dialoghi che per il canto, mentre in quella in italiano la voce dei dialoghi della Regina è di Joy Saltarelli e quella nel canto di Claudia.

Solo nel primo fine settimana di programmazione, il film ha incassato a livello internazionale oltre 350.000.000 di dollari. Un inizio veramente scoppiettante! Per quel che concerne questa lentissima canzone, è una sorta di ninna nanna che rappresenta un messaggio segreto che la Regina vuol trasmettere ad Elsa.

Il fiume del passato testo – Claudia Paganelli

Download su: Amazon – iTunes





C’è un fiume

Porta in sé

Quel che è stato

Quel che più non c’è

La memoria del passato

Lì un rifugio ha trovato.

Puoi sognarlo

Anche tu

Dove il vento

Incontra il mare blu

Ma in quel fiume affogherà

Chiunque vada troppo in là.

Tra quelle acque tu potrai

Sentire un suono magico

Ma le risposte che avrai

Le saprai… affrontare o no?





L’acqua è una

Madre che

Sa il passato

Può rispondere

Perdi ciò che tu hai più amato

È allora che

Lo avrai trovato.





Ascolta su: