EXO – Obsession: audio, video, testo e traduzione in italiano e in inglese

Leggi il testo, la traduzione in italiano e in inglese e ascolta e guarda il video ufficiale di Obsession, primo singolo degli EXO estratto dal settimo album in studio omonimo, disponibile da mercoledì 27 novembre 2019.

Gli Exo sono un gruppo sudcoreano-cinese formatosi a Seul nel 2012 e composto da Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O. e Kai. La settima era discografica arriva a un anno di distanza da Don’t Mess Up My Tempo e racchiude dieci tracce inedite, nello specifico ecco la tracklist:

“Obsession” “Trouble” “Jekyll” (지킬) “Groove” (춤) “Ya Ya Ya” “Baby You Are” “Non Stop” “Day After Day” (오늘도) “Butterfly Effect” (나비효과) “Obsession” (嗜) (Chinese version)

Liricamente, la canzone vede il gruppo avvisare qualcuno di stare alla larga, perché una persona o entità sembra veramente perseguitarli e non dargli pace. Parallelamente, è stato reso disponibile anche il video musicale che si adatta alla trama dell’intero album.

EXO – Obsession Testo

[Intro: Chanyeol]

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

제발 이제 그만

[Verse 1: Baekhyun]

밤이 눈을 멀게 끔 하니

넌 또 몰래 숨어들었지

잠든 귓가 쓱 핥다 쳐다보다

할퀴곤 웃어대

[Verse 2: Kai]

끝도 없이 속삭이는 목소리

Oh, you’re the bad dream kill

나를 홀려 자꾸 불러

너 있는 곳 그래 네게 오라고

[Refrain: Suho, Chanyeol, Chen, Sehun]

날 안다고? (I don’t think so)

뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)

넌 내 눈을 가려 (I don’t think so)

진실들을 덮어 (I don’t think so)

헛된 꿈 버려 (I don’t think so)

독을 뱉게 하지 마 (I don’t think so)

넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)

Shut up and go away

[Pre-Chorus 1: Kai]

Thousand nights 지겹도록 말했어

쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게

(불이 꺼진 exit light) 불이 꺼진 exit light

이제 그만 꺼져 줄래 내게서

[Refrain: Chanyeol]

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya (Yeah)

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya (Hoo; 지겨워)

[Verse 3: Chanyeol, Chen]

Ha! 그만해 둬 (Bang)

내 귓속에 쏟아대는 소리 I’ma let it blow

오감은 그것으로 쏠리고 곤두서고

들어온 너는 제멋대로 휘저어

한눈을 뜬 채로 잠들면

소리 없이 스며드는 the phantom

I’m so sick and tired of it

불이 켜지면 네가 사라져 있길

[Refrain: Sehun, Baekhyun, Kai, Suho]

날 위한다고? (I don’t think so)

뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)

깊게 스며들어 (I don’t think so)

혼란스러워 (I don’t think so)

Take whatever (I don’t think so)

보이지도 마라 (I don’t think so)

넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)

집착하지 좀 마

[Pre-Chorus 1: Baekhyun]

Thousand nights 지겹도록 말했어

쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게

(불이 꺼진 exit light) 불이 꺼진 exit light

이제 그만 꺼져 줄래 내게서

[Verse 4: Sehun, Sehun & Chen]

Blacken my heart

Creepin’ dark night

Stainin’ my soul

잠든 듯 눈을 뜨면 거친 소름과

선명한 그것의 흔적과

주인 없는 names on the ground

불러내 춤을 춰 tonight

Say it what you like

[Bridge: Chen]

그래 너와 행복했었던

시간들을 알아

이젠 끝내야 한다는 걸

Forget everything, yeah

[Refrain: Chanyeol, Sehun, Baekhyun, Kai]

날 안다고? (I don’t think so)

뭔데 내게 파고들어 (I don’t think so)

넌 내 눈을 가려 (I don’t think so)

진실들을 덮어 (I don’t think so)

헛된 꿈 버려 (I don’t think so)

독을 뱉게 하지 마 (I don’t think so)

넌 날 다신 못 가져 (I don’t think so)

Shut up and go away

[Pre-Chorus 1: Sehun & Chen, Suho & Chen]

Thousand nights 지겹도록 말했어

쫓고 쫓는 악몽 이젠 끝낼게

(불이 꺼진 exit light) 불이 꺼진 exit light

이제 그만 꺼져 줄래 내게서 (yeah, yeah)

[Pre-Chorus 2: Chanyeol & Baekhyun, Suho & Chen]

One night 어둠 속에 보인 건

나를 쫓던 기묘했던 그림자

(불이 꺼진 exit light) 불이 꺼진 exit light

거울 속의 나를 보고 있는 나

[Outro: Sehun, Baekhyun]

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya (Yeah; Yeah, yeah, yeah)

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya 내게서 사라져

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya 꺼져 (Oh, whoa)

I want ya, I want ya, want ya Uh, yeah

I want ya, I want ya, want ya 내게서 사라져





Traduzione in italiano

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Per favore, fermati ora, andiamo

Mentre la notte mi acceca

Ti intrufoli di nuovo

Mi lecchi le orecchie

Mentre dormo, mi fissi

Poi graffi e ridi

La tua voce sussurra incessantemente

Oh, uccidi il brutto sogno

Continui a possedermi e a chiamarmi

Per raggiungermi

Sì, per venire da te

Dici di conoscermi? (Non credo proprio)

Chi sei per coccolarmi? (Non credo proprio)

Mi copri gli occhi (non credo proprio)

Copri le verità (Non credo proprio)

Molla i sogni vuoti (Non credo proprio)

Non farmi sputare il veleno (Non credo proprio)

Non mi avrai mai più (Non credo proprio)

Chiudi il becco e vattene





Mille notti

Ho ripetuto tante volte

Un circolo vizioso da incubo

La farò finita adesso

La luce d’uscita spenta

Ora stai lontano da me

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio (Sì)

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Ti voglio, ti voglio, ti voglio

Sono stufo

Ha! Basta

Tutte cose senza senso nel mio orecchio

Le dimenticherò

I miei cinque sensi sono concentrati su questo, nervoso

Tu entri e e mi scuoti incautamente

Quando mi addormento con un occhio aperto

Ti intrufoli senza far rumore, il fantasma

Sono veramente stanco di questo

Quando la luce si accende, spero che tu te ne sia andato

Dici che è per me? (Non credo proprio)

Chi sei per coccolarmi? (Non credo proprio)

Ti intrufoli profondamente (Non credo proprio)

Sono confuso (Non credo proprio)

Prendi qualunque cosa (Non credo proprio)

Non farti più vedere (non credo)

Non mi avrai mai più (Non credo proprio)

Basta con la tua ossessione

Mille notti

Ho ripetuto tante volte

Un circolo vizioso da incubo

La farò finita adesso

La luce d’uscita spenta

Ora stai lontano da me

Oscuri il mio cuore

Strisciando nella notte oscura

Macchiando la mia anima

Quando apro gli occhi come se stessi ancora dormendo

Brividi improvvisi e le sue tracce evidenti

E i nomi per terra che non sono di proprietà di nessuno

Chiama, balla stasera

Dì cosa vuoi

[Suho, Chen]:

Il tempo in cui eravamo felici insieme, lo so

Adesso devo eliminarli

Dimenticare tutto, sì

Dici di conoscermi? (Non credo proprio)

Chi sei per coccolarmi? (Non credo proprio)

Mi copri gli occhi (non credo proprio)

Copri le verità (Non credo proprio)

Molla i sogni vuoti (Non credo proprio)

Non farmi sputare il veleno (Non credo proprio)

Non mi avrai mai più (Non credo proprio)

Chiudi il becco e vattene

Mille notti

Ho ripetuto tante volte

Un circolo vizioso da incubo

La farò finita adesso

La luce d’uscita spenta

Ora stai lontano da me

Una notte, quello che ho visto nell’oscurità

Era la strana ombra che mi ha inseguito, dopo

La luce di uscita accesa

Sono io che mi guardo allo specchio

Allontanati da me (ti voglio, ti voglio, ti voglio)

Sparisci (ti voglio, ti voglio, ti voglio)

Allontanati da me

Traduzione in inglese

[Intro: Chanyeol]

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

Please, stop it now, come on

[Verse 1: Baekhyun]

As the night make me blind

You snuck in again

You lick around my ears

While I’m asleep, stare

Then you scratch and laugh

[Verse 2: Kai]

Your voice whispers endlessly

Oh, you’re the bad dream kill

You keep possessing and calling me

To come to where you are

Yes, to come to you

[Suho, Chanyeol, Chen, Sehun]:

You say you know me? (I don’t think so)

Who are you to snuggle in? (I don’t think so)

You cover my eyes (I don’t think so)

You cover up the truths (I don’t think so)

Let go of the empty dreams (I don’t think so)

Don’t make me spit out the poison (I don’t think so)

You’ll never have me again (I don’t think so)

Shut up and go away





[All]:

Thousand nights

I repeated so many times

A vicious cycle of nightmares

I’ll end it now

The turned-off exit light

Get away from me now

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya (Yeah)

I want ya, I want ya, want ya

I want ya, I want ya, want ya

[Kai, Chanyeol, Chen]:

I’m sick of it

Ha! It’s enough

All the gibberish on my ear

Imma let it blow

My five senses are focused on it, on edge

You come in and stir it up recklessly

When I fall asleep with one eye open

You permeate without a sound, the phantom

I’m so sick and tired of it

When the light turns on, I hope you’re gone

[Sehun, Baekhyun, Kai, Suho]:

You say it’s for me? (I don’t think so)

Who are you to snuggle in? (I don’t think so)

Permeating deeply (I don’t think so)

I’m confused (I don’t think so)

Take whatever (I don’t think so)

Don’t even be seen (I don’t think so)

You’ll never have me again (I don’t think so)

Stop your obssesion

[All]:

Thousand nights

I repeated so many times

A vicious cycle of nightmares

I’ll end it now

The turned-off exit light

Get away from me now

[Sehun, Suho, Chanyeol]:

Blacken my heart

Creepin’ dark night

Stainin’ my soul

When I open my eyes like yet I’m still asleep

The sudden goosebumps and its clear traces

And the names on the ground that are owned by no one

Call out, dance tonight

Say what you like

[Suho, Chen]:

The time we were happy togheter,I know

I have to end them now

Forget everything, yeah

[Chanyeol, Chen, Baekhyun, Kai]:

You say you know me? (I don’t think so)

Who are you to snuggle in? (I don’t think so)

You cover my eyes (I don’t think so)

You cover up the truths (I don’t think so)

Let go of the empty dreams (I don’t think so)

Don’t make me spit out the poison (I don’t think so)

You’ll never have me again (I don’t think so)

Shut up and go away

[All]:

Thousand nights

I repeated so many times

A vicious cycle of nightmares

I’ll end it now

The turned-off exit light

Get away from me now

One night, what I saw in the darkness

Was the strange shadow that chased me after

The turned-on exit light

It’s me looking at myself in the mirror

[Kai, Sehun, Chen]:

Get away from me (I want you I want you want you)

Disappear (I want you I want you want you)

Get away from me

