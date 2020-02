La Colonna sonora del film “Parasite”: info e titoli delle canzoni della soundtrack

Parasite è un film del 2019 diretto da Bong Joon-ho, distribuito in Italia il 7 novembre 2019 e tornato nelle sale cinematografiche italiane il 6 febbraio 2020. La pellicola ha vinto la bellezza di quattro premi Oscar 2020, tra cui quello per il miglior film, ma anche la Palma d’oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. Composta da Jung Jae-il, la colonna sonora è uscita il 30 maggio 2019. I titoli delle canzoni utilizzate nel film, con in alcuni casi specificato quando vengono riprodotte.

Di questo film, che in Corea del Sud ha incassato 71 milioni di dollari statunitensi e altri 52 milioni nel resto del mondo, si è parlato molto perché, oltre ai vari riconoscimenti, utilizza una canzone che dalle nostre parti è conosciutissima: sto ovviamente parlando della bellissima In ginocchio da te del bolognese Gianni Morandi, scelta dal regista per via del titolo. Dopo la tracklist, trovate anche il video di questa scena.

C’è quindi anche un po’ di Italia in questo film, ma com’è nata l’idea del regista di utilizzare questo pezzo? Bong Joon-ho ha sostenuto che il padre in casa aveva una discreta collezione di dischi italiani e che cercava una canzone rilassante, che gli facesse pensare al sole del Mediterraneo: “Non conoscevo le parole, è una coincidenza che nella sequenza in cui viene riprodotta i protagonisti siano in ginocchio” ha dichiarato il regista.

Parasite tracklist (colonna sonora film 2019-2020) [In quale momento le sentiamo?]

Le tracce sono opera di Jung Jaeil, eccetto ove specificato.

Opening [Scena di apertura. La famiglia parla della mancanza di connessione al wifi.] Conciliation I [Min offre a Gi-woo un lavoro come tutor di inglese per una famiglia ricca.] On The Way to Rich House [Gi-woo si reca da una ricca famiglia per un colloquio di lavoro.] Conciliation II [Gi-woo e Yeon-kyo vanno nella stanza di Park Da-hye. / Gi-woo parla con Yeon-kyo di Jessica come insegnante d’arte per Park Da-song.] Plum Juice [Gi-woo (Kevin) e Gi-jeong (Jessica) raggiungono una ricca famiglia. / Yeon-kyo vuole che Moon-gwang porti del succo di prugne nella stanza del Park Da-song.] Mr. Yoon and Park [Il signor Park trova le mutandine di Jessica sotto il sedile dell’auto.] Conciliation III [Yeon-kyo parla a Jessica dell’autista che ha dovuto licenziare. Jessica propone a Yeon-kyo un buon autista che conosce.] The Belt of Faith [Gi-taek e suo figlio sono seduti su una Mercedes e decidono come usare la macchina. / Gi-taek va a un colloquio di lavoro e incontra Mr. Park.] Moon Gwang Left Camping The Hellgate Heartrending Story of Bubu Zappaguri Ghost The Family is Busy Busy to Survive The Frontal Lobe of Ki Taek Water, Ocean Water, Ocean Again It is Sunday Morning Blood and Sword Yasan Moving Ending Soju One Glass – Choi Wooshik & Jung Jaeil [Titoli di coda] (testo: Bong Joon-ho)

Canzone Trailer

Eteromossimo – Ted Regklis

In Ginocchio Da Te di Gianni Morandi in Parasite – Il video della scena

Come molti di voi sapranno, in una scena della pellicola si ha modo di ascoltare la meravigliosa e intramontabile romantica canzone del cantante bolognese. Ecco il video (in coreano) di questa scena, che vede la famiglia completa in casa in una giornata piovosa.





Tratto dal secondo album “Ritratto di Gianni“, In ginocchio da te (testo di Franco Migliacci; musica di Bruno Zambrini) vinse il Cantagiro 1964 e vendette oltre 1 milione di copie, restando in cima alla hit parade per 17 settimane consecutive. Il successo della canzone fu così grande, che ispirò il film sentimentale omonimo del 1964 diretto da Ettore Maria Fizzarotti, che vedeva l’artista anche personaggio protagonista nei panni di Gianni Traimonti. Durante quella pellicola, che costò 50 milioni di lire e incassò un miliardo, egli cantò alcuni suoi grandi successi come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e Non son degno di te.

Testo In ginocchio da te

