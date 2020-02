Melanie Martinez – Copy Cat feat. Tierra Whack: audio, testo e traduzione del singolo

Copy Cat è un singolo della cantautrice statunitense Melanie Martinez, disponibile dal 10 febbraio 2020 come primo singolo estratto dal nuovo nonché quarto EP After School, che presumibilmente vedrà la luce la prossima primavera. Il brano vede la collaborazione del ventenne rapper americano Tierra Whack, segnando quindi la prima release di Melanie con un altro artista.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta a quattro mani dai due artisti e prodotta da Michael Keenan. Il brano è stato scritto anni fa e potrebbe essere in parte rivolto all’ex migliore amica Timothy Heller, che nel 2017 la accusò di essere stata stuprata con un sexy toy.

Una curiosità sul titolo: questa parola significa imitatore-copione e un brano intitolato Copycat, venne rilasciato da Billie Eilish, come primo singolo dell’EP d’esordio Don’t Smile at Me (2017).

Melanie Martinez – Copy Cat Testo

[Verse 1]

Over my shoulder, eyes peeking in

Analyze my every move, what current state I’m in

‘Cause you are colder than ice on my skin

Wanna get that A+, baby, so you take my shit

‘Cause I am little, right? I won’t call you out

Teachers saying you’d get credit, why would you stop now?

You are so desperate, craving that spotlight

Shining on the ones who do that shit ’cause it’s their life

[Pre-Chorus]

But I know the people around you say

“Just do what it takes to make it all the way”

[Chorus]

You’re the copy cat

You take it then you leave it

Honey, just like that, just like that

You’re falling flat

You find someone like me to bring you up right back

Up right back

(Copy cat, copy cat)

[Verse 2]

Obsessed with power, you want it for yourself

Feeding on misogyny

But still, you call yourself a feminista

If that were really true

You wouldn’t feel as if I were a current threat to you

[Pre-Chorus]

But I know the people around you say

“Just do what it takes to make it all the way”

[Chorus]

You’re the copy cat

You take it then you leave it

Honey, just like that, just like that

You’re falling flat

You find someone like me to bring you up right back

Up right back

(Copy cat, copy cat)

[Verse 3]

Find someone else to leech on, lady

My blood’s for me, not for you, baby

College estate and all your savings

My blood’s for me, so no more taking

[Verse 4: Tierra Whack]

Anything you can do, I can do better

In prison for stealing, gon’ write you a letter

Courageous and clever, creative director

I raised the bar high, yes sir, I broke the record

I’m hot as peppers, my words are in leather

Scuffed up my boots, boy, I’ll stomp you in Sketchers

They wanna build like their first name is Hector

Back against wall, bitch, I am a projecter

From the projects, don’t check on my ex

Think you’re the boss then I’ll break broken necks

Wish you the best, won’t show you my next move

So I guess you’ll be upset

Don’t cry, no baby, you’ll find your own way

Think for yourself, it’ll all be okay

Copyright lyrics, you can’t steal my spirit

They live for my music, they’re dying to hear it





[Bridge: Tierra Whack]

Imitated, never duplicated

You wish you related

You wish you’d have made it

Imitated, never duplicated

You wish you related

You wish you’d have made it

[Chorus]

You’re the copy cat

You take it then you leave it

Honey, just like that, just like that

You’re falling flat

You find someone like me to bring you up right back

Up right back

(Copy cat, copy cat)





La traduzione in italiano di Copy Cat

Alle mie spalle, occhi che sbirciano

Analizzano ogni mia mossa, lo stato attuale in cui mi trovo

Perché sei più freddo del ghiaccio sulla mia pelle

Vuoi prendere quella A+, baby, quindi prendi la mia roba

Perché sono piccola, ok? Non ti denuncerò

Gli insegnanti dicono che avresti credito, perché dovresti smettere adesso?

Sei così disperato, hai tanta voglia di quei riflettori

Puntati su quelli che fanno quella roba perché è la loro vita

Ma so che le persone intorno a te dicono

“Fai il necessario per farti strada”

Sei l’imitatore

Lo prendi e poi lo lasci

Tesoro, proprio così, come se niente fosse

Stai fallendo

Trovi qualcuno come me che ti faccia emergere

Emergere

(Imitatore, imitatore)

Ossessionato dal potere, lo vuoi per te

Ti nutri di misoginia

Però, ti definisci femminista

Se fosse vero

Non mi vedresti come una minaccia

Ma so che le persone intorno a te dicono

“Fai il necessario per farti strada”





Sei l’imitatore

Lo prendi e poi lo lasci

Tesoro, proprio così, come se niente fosse

Stai fallendo

Trovi qualcuno come me che ti faccia emergere

Emergere

(Imitatore, imitatore)

Trovati qualcun altro a cui succhiare il sangue, ragazza

Il mio sangue è per me, non per te, piccola

Proprietà universitaria e tutti i tuoi risparmi

Il mio sangue è per me, quindi non prenderne più

Qualsiasi cosa tu sia in grado di fare, io posso farla meglio

Quando sarai in prigione per aver rubato, ti scriverò una lettera

Coraggioso e intelligente, direttore creativo

Ho alzato il livello, sì signore, ho infranto il record

Sono caldo come i peperoni, le mie parole sono in pelle

Mi hai rovinato gli stivali, ragazzo, ti calpesterò schiaccerò con gli Sketchers [Nota: Skechers USA Inc è un’impresa con sede a Manhattan Beach che produce calzature, abbigliamento e altri articoli sportivi, per attività professionale o per il tempo libero.]

Vogliono costruire come se il loro nome fosse Hector

Schiena contro il muro, stron*a, sono un proiettore

Dal ghetto, non controllare la mia ex

Pensi di essere il capo, poi mi romperò il collo

Ti auguro il meglio, non ti mostrerò la mia prossima mossa

Quindi immagino che ci rimarrai male

Non piangere, no baby, troverai la tua strada

Pensa con la tua testa, andrà tutto bene

Diritto d’autore dei testi, non puoi rubarmi lo spirito

Le persone vivono per la mia musica, muoiono dalla voglia di ascoltarla

Imitato, mai duplicato

Ti piacerebbe essere parente

Avresti voluto farcela

Imitato, mai duplicato

Ti piacerebbe essere parente

Avresti voluto farcela

Sei l’imitatore

Lo prendi e poi lo lasci

Tesoro, proprio così, come se niente fosse

Stai fallendo

Trovi qualcuno come me che ti faccia emergere

Emergere

(Imitatore, imitatore)

