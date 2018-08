TINI & Sebastian Yatra – Quiero Volver: video ufficiale, testo e traduzione

L’attrice e cantautrice argentina Martina Stoessel, in arte TINI & il cantautore colombiano Sebastian Yatra, sono innamoratissimi nel nuovo singolo Quiero Volver, pubblicato il 3 agosto 2018.

Dopo il remix de La Cintura, Tini torna alla ribalta con questa bella canzone, che i supporters dei due artisti e non solo, non possono non apprezzare.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete al video ufficiale, mentre a seguire al testo e alla relativa traduzione in italiano.

TINI & Sebastian Yatra – Quiero Volver testo e traduzione (Download)

[Verso 1: TINI]

Todo lo que empieza termina

Yo, ¿contigo qué voy a hacer?

Yo, ¿contigo qué voy a hacer?

Cuando tengo tu vitamina

Y una dosis se siente bien

Recorriendo toda mi piel

Tutto ciò che inizia finisce

Io, cosa dovrei fare con te?

Io, cosa dovrei fare con te?

Quando prendo la tua vitamina

E una dose che ti fa sentire bene

Percorrendo tutto il mio corpo

[Pre-Coro: TINI]

Y aunque yo no quiera alejarme (oh)

Sólo tú me sabes encender

E anche se non voglio andarmene (oh)

Solo tu sai come accendermi

[Coro]

Yo solo quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Voglio solo tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te (no, no, no)

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te (no, no, no)

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

[Post-Coro]

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro





[Verso 2: Sebastián Yatra]

(Yatra, Yatra)

Aunque pasa el tiempo, yo te espero

Sabes que este amor no es pasajero

Si no estás conmigo, yo me muero

Porque te juro que te quiero, uh

Baby no te vayas, Tini no te vayas

Quédate conmigo, aquí bailando en esta playa

Y cuando te bese yo entero el cuerpo

Pintaré un oasis en tu desierto

Que este verano dure eternamente

Que no me vaya nunca de tu mente

De Buenos Aires hasta Cartagena

Te amaré completamente

(Yatra, Yatra)

Anche se il tempo passa, ti aspetto

Sai che questo amore non è passeggero

Se non stai con me, muoio

Perché ti giuro che ti amo, uh

Baby, non andartene, Tini, non andare

Resta con me, qui a ballare su questa spiaggia

E quando bacio tutto il tuo corpo

Dipingerò un’oasi nel tuo deserto

Possa questa estate durare per sempre

Possa io non lasciare mai la tua mente

Da Buenos Aires a Cartagena

Ti amerò totalmente

[Coro]

Yo solo quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Voglio solo tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te (no, no, no)

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te (no, no, no)

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

[Post-Coro]

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

(Todavía no me he ido y ya quiero volver)





Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro

(Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro)

[Pre-Coro: TINI]

Y aunque yo no quiera alejarme (oh)

Sólo tú me sabes encender

E anche se non voglio andarmene (oh)

Solo tu sai come accendermi

[Coro]

Yo solo quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Quiero volver, q-q-quiero volver

Quiero darte besos hasta el amanecer

Yo contigo quiero desaparecer (quiero desaparecer, no, no, no)

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Voglio solo tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio tornare indietro, voglio tornare indietro

Voglio baciarti fino all’alba

Voglio sparire con te (Voglio sparire, no, no, no)

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

[Post-Coro]

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Solo quiero volver, solo quiero volver

Todavía no me he ido y ya quiero volver

Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro

Voglio solo tornare indietro, voglio solo tornare indietro

Ancora non sono andata via e già voglio tornare indietro