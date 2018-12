Soolking – Dalida: video ufficiale e traduzione del testo

Precedentemente conosciuto come MC Sool, Soolking è un emergente rapper algerino che dal 2014 vive in Francia. Nel 2018 firma un contratto con la Capitol Records e il 2 novembre rilascia Fruit Du Demon, il debut album anticipato dal singolo in oggetto Dalida.

Scritto dal rapper e prodotto da DIIAS, il brano diviene rapidamente uno dei più grandi successi rap dell’autunno del 2018 ed è stato certificato Oro a metà dicembre di quest’anno.

Con questa canzone, il fenomeno trap francese esordisce nelle radio italiane. DALIDA, vero e proprio omaggio all’attrice e cantante italo-francese scomparsa nel 1987, verrà infatti trasmesso a partire dal 21 dicembre 2018.

Milioni di streaming su Spotify e oltre 103 milioni di visualizzazioni del video ufficiale disponibile dal 12 settembre nel canale Youtube dell’artista. I numeri parlano chiaro. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate i testi.

Dalida traduzione – Soolking

(Download)

[Strofa 1]

Andremo dove ci porterà l’ingordigia

La nostra storia, la scriveremo noi stessi

Lei mi ha detto, “Non è per la tua influenza

Che ti amo, sì che ti amo!”

Parole, solo parole

Il mio unico capo è mia madre

Pensavano che fossi morto, dissero “che liberazione!”

Fortunatamente è Dio che dà altrimenti non ci lascerebbero nulla

Così ho lasciato il mio villaggio sognando una vita meno miserabile

Ho lasciato il mio villaggio cos’ non li sentirò ripetere che:

[Pre-Ritornello]

Nessuno ti darà alcun aiuto, comunque sei già morto

Passerai la vita nella mer*a e i tuoi incubi sostituiranno i tuoi sogni

Nessuno ti darà alcun aiuto, comunque sei già morto

Passerai la vita nella mer*a e i tuoi incubi sostituiranno i tuoi sogni

[Ritornello]

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

[Ponte]

Ehi, ehi, ehi

Na, Nanani, Nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

[Strofa 2]

Fanni finta di amarmi (si)

Io non fingo, io li detesto

Ricordo che mi hanno voltato le spalle perché ero povero come mio padre

Danno soldi a chi ce li ha e li portano via a chi non ce li ha

Nel mare aggiungono altra acqua

E se muori di sete, ti lasciano da solo

Se vuoi che la tua vita sia bella, rendila tua

Vogliamo il mondo, lo prendiamo e poi bye bye

Un sognatore tra tanti altri e i miei fratelli sono milioni

I nostri sogni ci rendono vivi, non ascoltare chi sostiene che:

[Pre-Ritornello]

Nessuno ti darà alcun aiuto, comunque sei già morto

Passerai la vita nella mer*a e i tuoi incubi sostituiranno i tuoi sogni

Nessuno ti darà alcun aiuto, comunque sei già morto

Passerai la vita nella mer*a e i tuoi incubi sostituiranno i tuoi sogni

[Ritornello]

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

[Ponte]

Ehi, ehi, ehi

Na, Nanani, Nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana





[Ponte 2]

Sto entrando nella leggenda, perché ne sei sorpreso?

Il povero geloso, mashallah* il leggendario

Sto entrando nella leggenda, perché ne sei sorpreso?

Mashallah la leggenda, il povero geloso

[Ponte]

Ehi, ehi, ehi

Na, Nanani, Nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

[Ritornello]

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

Parole, parole, parole (parole)

* Nell’Islam, l’espressione ma šāʾ Allāh (in arabo: ما شاء الله‎, ovvero ‘Come/ciò che Dio ha voluto’) esprime sorpresa, rispetto, gratitudine e gioia per le azioni o i successi di qualcun altro (quali un buon voto, la nascita di un figlio ecc.). Continua a leggere su Wikipedia.

Soolking – Dalida testo

[Couplet 1]

On ira là où la dalle nous mène

Notre histoire, on l’écrira nous-même

Elle m’a dit : “C’est pas pour ton buzz

Que je t’aime, oui que je t’aime !”

Paroles, que des paroles

Ma seule patronne à moi, c’est ma daronne

Ils croyaient que j’étais mort, ils ont dit “bon débarras !”

Heureusement que c’est Dieu qui donne sinon, ils nous laisseraient nada

Donc j’ai quitté mon village, rêvé d’une vie juste moins minable

Moi, j’ai quitté mon village pour plus les entendre me dire que :

[Pré-refrain]

Personne te donnera de l’aide, de toute façon, t’es déjà dead

Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves

Personne te donnera de l’aide, de toute façon, t’es déjà dead

Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves

[Refrain]

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

[Pont]

Hey, hey, hey

Na, nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

[Couplet 2]

Ils font semblant de m’aimer (yeah)

Moi, j’fais pas semblant qu’j’les déteste

Je me souviens qu’ils me tournaient l’dos parce que j’étais pauvre comme papa

Rajoutent de l’argent à ceux qu’en ont et enlèvent à ceux qu’en ont pas

Dans la mer, ils rajoutent de l’eau, va comprendre

Et si tu meurs de soif toi, on t’abandonne

Si tu veux que ta vie soit bella, maquille-la toi-même

On veut le monde, on va le prendre, et puis salam

Un rêveur parmi tant d’autres et mes frères sont des millions

Nos rêves nous vivront, n’écoute pas ceux qui diront que :

[Pré-refrain]

Personne te donnera de l’aide, de toute façon, t’es déjà dead

Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves

Personne te donnera de l’aide, de toute façon, t’es déjà dead

Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars remplaceront tes rêves

[Refrain]

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

[Pont]

Hey, hey, hey

Na, nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

[Pont 2]

J’rentre dans la légende, pourquoi ça t’étonne ?

Les jaloux msaken, mashallah la légende

J’rentre dans la légende, pourquoi ça t’étonne ?

Mashallah la légende, les jaloux msaken

[Pont]

Hey, hey, hey

Na, nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Nanani, nanana

Ouh, nanani, nanana

[Refrain]

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)

Paroles, paroles, paroles (paroles)