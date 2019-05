Mark Ronson – Find U Again ft. Camila Cabello: audio, testo e traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Find U Again, singolo di Mark Ronson interpretato da Camila Cabello, disponibile dappertutto dal 31 maggio 2019.

Si tratta del quarto singolo estratto da “Late Night Feelings”, quinto album in studio del dj e producer britannico, che vedrà la luce il 21 giugno 2019, a 4 anni e mezzo di distanza da Uptown Special, certificata Platino nella penisola.

Dopo “Nothing Breaks Like A Heart” feat. Miley Cyrus (Oro in Italia), “Late Night Feelings” feat. Lykke Li e “Don’t Leave Me Lonely” feat. YABBA, l’artista londinese classe ’75 torna alla ribalta con questa contagiosa canzone, scritta con la collaborazione di Kevin Parker, Ilsey Juber e la stessa cantante cubana, che in quest’occasione si rivolge alla persona che ama ma con la quale non sta più insieme: è completamente persa per lui, sa di aver sbagliato e non vorrebbe altro che riabbracciarlo.

Find U Again testo – Mark Ronson ft. Camila Cabello

I’ll try to pass the night away with somebody new

But they don’t have a shot when I compare them to you

It’s too late, too late

Baby, I know I’ll never find you again

Find you again

Baby, baby, I

Walk in the late night

Looking for your eyes

Put up a fight to find you

Lose it every time

You were the last of your kind

All of the blame’s mine

And I remember you told me

That we could work it all out, don’t you worry

And now the tears in your eyes make it blurry

But if you say try again, I’d be ready

I’m ready, yeah

I’ll try to pass the night away with somebody new

But they don’t have a shot when I compare them to you

It’s too late, too late

Baby, I know I’ll never find you again

Find you again

Have mercy on me, please

I messed up to the third degree

This crush is kind of crushing me

I do therapy at least twice a week

There’s a you-shaped space in my bed

Always you-shaped thoughts inside my head, like

I keep pushing them right into you

La Cienega, where I remember you

And I remember you told me (Told me)

That we could work it all out, don’t you worry (Yeah, yeah, yeah)

And now the tears in your eyes make it blurry

But if you say try again, I’d be ready

I’m ready

I’ll try to pass the night away with somebody new

But they don’t have a shot when I compare them to you

It’s too late, too late

Baby, I know I’ll never find you again





Find you again

Find you again

Find you again

Find you again

Find you again (It’s too late)

Find you again (It’s too late)

Find you again (It’s too late)

Find you again (It’s too late)

I’ll try to pass the night away with somebody new (Find you again)

But they don’t have a shot when I compare them to you (Find you again)

It’s too late, too late

Baby, I know I’ll never find you again

Find you again





Mark Ronson, Camila Cabello – Find U Again traduzione

Cercherò di passare la notte con qualcuno nuovo

Ma non hanno possibilità rispetto a te

È troppo tardi, troppo tardi

Tesoro, so che non ti troverò mai più

Troverò più

Tesoro, tesoro, io

Cammino a tarda notte

Cercando i tuoi occhi

Combatto per trovarti

Perdendo tutte le volte

Eri l’ultimo della tua specie

Tutta la colpa è mia

E ricordo che mi hai detto

Che potremmo risolvere tutto, non ti preoccupare

E ora le lacrime nei tuoi occhi te li hanno annebbiati

Ma se mi avessi detto di riprovare, sarei stata pronta

Sono pronta, si

Cercherò di passare la notte con qualcuno nuovo

Ma non hanno possibilità rispetto a te

È troppo tardi, troppo tardi

Tesoro, so che non ti troverò mai più

Troverò più





Abbi pietà di me, ti prego

Ho sbagliato completamente

Questa cotta mi sta schiacciando alla grande

Faccio terapia almeno due volte a settimana

C’è uno spazio a forma di te nel mio letto

Ci sono sempre pensieri a forma di te dentro la mia testa

Continuo a spingerli proprio verso di te

La Cienega, dove mi ricordo di te

E ricordo che mi hai detto (mi ha detto)

Che potremmo risolvere tutto, non ti preoccupare (Sì, sì, sì)

E ora le lacrime nei tuoi occhi te li hanno annebbiati

Ma se mi avessi detto di riprovare, sarei stata pronta

Sono pronta, si

Cercherò di passare la notte con qualcuno nuovo

Ma non hanno possibilità rispetto a te

È troppo tardi, troppo tardi

Baby, so che non ti troverò mai più

Ritrovarti

Ritrovarti

Ritrovarti

Ritrovarti

Ritrovarti (è troppo tardi)

Ritrovarti (è troppo tardi)

Ritrovarti (è troppo tardi)

Ritrovarti (è troppo tardi)

Cercherò di passare la notte con qualcuno nuovo (ti trovi di nuovo)

Ma non hanno possibilità rispetto a te (Ritrovarti)

È troppo tardi, troppo tardi

Tesoro, so che non ti troverò mai più

Troverò più

