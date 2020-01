Ricky Martin – Tiburones: video, audio, testo e traduzione della canzone

In Tiburones (squali), singolo uscito il 24 gennaio 2020, il cantante Ricky Martin cerca in tutti i modi di risollevare un rapporto affettivo non proprio in piana salute.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questa bella canzone scritta da Pablo Preciado & Oscarcito e prodotta da Julio Reyes.

Come detto, nel brano il protagonista cerca di salvare un amore, ormai fatto di litigi: lui non vuole più litigare ma ricominciare, magari cambiando casa, facendo un bel viaggetto, andando al cinema, insomma, cancellare il tortuoso passato e ripartire da zero, prima che sia troppo tardi.

Il filmato è stato diretto da Kacho López e nella prima parte, vediamo il portoricano e la sua ragazza circondati da forze dell’ordine in tenuta antisommossa, il che simboleggia il periodo difficile che la coppia sta vivendo, mentre nella seconda parte, le forze dell’ordine si tolgono i caschi, si disarmano e una festosa folla festeggia la serenità ormai ritrovata dei due, pronti a ricominciare la loro storia d’amore.

Testo e Traduzione di Tiburones

Download su: Amazon – iTunes

[Verso 1]

Ya no sé por qué peleamos así

Basta de hacernos daño, que se nos van los años

Imposible que te largues así

Quédate aquí otro rato

Vamo’ a mojar los labios

[Pre-Coro]

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestro’ corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razone’

Gastemo’ toda’ las municione’

Ganemo’ la batalla, que aún queda tiempo

Dale, vamo’ a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

¿Cómo la ves?

[Coro]

Vamo’ a cambiar de casa, vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea, nado con tiburones

[Verso 2]

Vamos a hacernos una cena

Una noche de vela con una botella del mejor vino

Vamos a abrirnos

Y derribar todos los muros con un mismo latido

Vámonos al cine, leamos un libro

Juntos de la mano

Como unos locos, vamos de a poco

Vamo’ a borrar todo el pasado

[Pre-Coro]

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestro’ corazones

No les gusta estar a solas

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razone’

Gastemo’ toda’ las municione’

Ganemo’ la batalla, que aún queda tiempo

Dale, vamo’ a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

¿Cómo la ves?





[Coro]

Vamo’ a cambiar de casa, vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea, nado con tiburones

Vamo’ a cambiar de casa, vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle

Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea, nado con tiburones (Por ti hago lo que sea)

[Outro]

Hah-ah-ah, woh-oh-oh

Hah-ah-ah, woh-oh-oh

Hah-ah-ah

Nado con tiburones

Hah-ah-ah, oh-oh-oh

Hah-ah-ah, woh-oh-oh

Eeh, tiburones





/* TFP – nuovecanzoni.com – Below */

(function() {

var opts = {

artist: “Ricky Martin”,

song: “Tiburones”,

adunit_id: 39384749,

div_id: “cf_async_” + Math.floor((Math.random() * 999999999))

};

document.write(‘

‘);var c=function(){cf.showAsyncAd(opts)};if(window.cf)c();else{cf_async=!0;var r=document.createElement(“script”),s=document.getElementsByTagName(“script”)[0];r.async=!0;r.src=”//srv.clickfuse.com/showads/showad.js”;r.readyState?r.onreadystatechange=function(){if(“loaded”==r.readyState||”complete”==r.readyState)r.onreadystatechange=null,c()}:r.onload=c;s.parentNode.insertBefore(r,s)};

})();

Non so più perché litighiamo così

Smettiamola di farci del male, stiamo perdendo anni di vita

Non puoi andartene così

Resta qui un altro po’

Bagniamoci le labbra

Non vedi che ci amiamo

Che ai nostri cuori

Non piace stare soli

Questo ci uccide i sentimenti

E abbiamo molte ragioni

Esauriamo tutte le cartucce

Vinciamo la battaglia, finché siamo in tempo

Dai, prendiamoci il resto

Ma cambiamo scenario

Non voglio litigare con te

Che ne pensi?





Cambiamo casa, viaggiamo per un mese

Parliamo un’altra lingua, baciami qui per strada

Per te attraverserei la terra, combatterei con mille leoni

Per te farei qualsiasi cosa, nuoterei con gli squali

Facciamoci una cenetta

Una notte sulla vela con una bottiglia del miglior vino

Apriamoci

E abbatti tutti i muri all’unisono

Andiamo al cinema, leggiamo un libro

Teniamoci per mano

Come due matti, facciamolo poco a poco

Cancelliamo tutto il passato

Non vedi che ci amiamo

Che ai nostri cuori

Non piace stare soli

Questo ci uccide i sentimenti

E abbiamo molte ragioni

Esauriamo tutte le cartucce

Vinciamo la battaglia, finché siamo in tempo

Dai, prendiamoci il resto

Ma cambiamo scenario

Non voglio litigare con te

Che ne pensi?

Cambiamo casa, viaggiamo per un mese

Parliamo un’altra lingua, baciami qui per strada

Per te attraverserei la terra, combatterei con mille leoni

Per te farei qualsiasi cosa, nuoterei con gli squali

Cambiamo casa, viaggiamo per un mese

Parliamo un’altra lingua, baciami qui per strada

Per te attraverserei la terra, combatterei con mille leoni

Per te farei qualsiasi cosa, nuoterei con gli squali (Per te faccio qualsiasi cosa)

Ascolta su: