Lortex – Ti Avrei Dato Il Mondo: ascolta il nuovo singolo

Rilasciato l’8 maggio 2020 per Epic, Ti Avrei Dato Il Mondo è un meraviglioso singolo che segna il comeback del giovane torinese Lorex, al secolo Lorenzo Mirabella, che a parer mio, miglior modo per tornare alla ribalta non poteva scegliere.

Leggi il testo e ascolta questa gradevolissima canzone, che sta letteralmente facendo innamorare i fan dell’artista classe 1999, alcuni dei quali la vedono già come hit dell’estate.

Prodotto da Jaro, questo brano nasce dal dolore di una separazione, che segna non poco la vita del protagonista, ancora chiaramente innamorato e legato a questa persona, tanto che, come recita la parte iniziale del ritornello: “In tasca ho una tua foto, dovrei buttarla via perché non sei più mia, ma ne ho ancora bisogno”.

Lorenzo è da quando aveva 12 anni che scrive e compone canzoni, per necessità di esprimere le proprie idee, emozioni, tutto quello che generalmente non riusciva a comunicare. Già nel 2015, l’artista riusciva a ottenere risultati rilevanti, basti pensare a “MUHAMMAD ALI”, che ad oggi vanta oltre 200.000 visualizzazioni. Da qui in avanti collabora con vari artisti come GionnyScandal, che affianca sul palco durante alcune date del suo tour, e inizia ad esibirsi in apertura a live di vari artisti italiani rap e non solo. L’anno successivo rilascia “La Tua Canzone ft. GionnyScandal” (oltre un milione e 100 mila visualizzazioni) tratta dall’EP d’esordio, con il quale riuscì a farsi vedere nelle classifiche rap di Google Play e iTunes, riuscendo persino ad arrivare fino alla terza posizione nella chart globale iTunes. E in seguito, con brani come “CUORI A META'”, “L’ULTIMO BACIO”, “VOLEVO DARTI”, “INSIEME” e “A UN PASSO DA”, riesce ad ottenere milioni di views. Tutto ciò considerato, un talento del genere non può che avere un futuro roseo, cosa che gli auguro di cuore.

Testo Ti Avrei Dato Il Mondo

[Ritornello]

In tasca ho una tua foto

dovrei buttarla via perché non sei più mia

ma ne ho ancora bisogno

e scappavamo via come dalla Polizia

ed io me lo ricordo

di quando stavo giù e c’eri solo tu

quando ho toccato il fondo

e adesso che non ci sei più ci rimango perché ti avrei dato il mondo

[Pre-Ritornello]

E ti vorrei spiegare ma non serve

finiamo a litigare come sempre

mi dici a bassa voce cose sotto le coperte

dammi un telecomando che abbia il tasto “per sempre”





[Strofa]

E sono solo ma vorrei che fossi qui, lo grido forte

a casa piangi sola, se mi vedi fai la forte

per amore ti sei rotta il cuore, io le nocche

ti prendo e parliamo in macchina tutta la notte

e le persone come noi restano sole

vorrei tornare adesso ma la mia testa non vuole

dietro un sorriso c’è sempre qualcosa che muore

ho chiuso la porta, sì, ma tu mi hai chiuso il cuore

