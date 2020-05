Ariana Grande & Justin Bieber duettano in Stuck with U, la nuova romantica canzone benefica: video ufficiale, testo e traduzione

I cantautori Ariana Grande e Justin Bieber hanno unito le forze in Stuck with U, bellissima e romantica canzone nella quale danno vita a un a dir poco emozionante e toccante duetto. Il testo e la traduzione in italiano di questo singolo benefico, perché tutto il ricavato dalle vendite e degli streams, verrà devoluto alla First Responders Children’s Foundation, che garantisce sussidi e borse di studio ai figli di coloro i quali sono in prima linea durante la pandemia globale, vale a dire medici, paramedici, agenti di polizia e vigili del fuoco.

Scritta con la collaborazione di Scooter Braun, Whitney Phillips, Skyler Stonestreet, Freddy Wexler & Gian Stone e prodotta dagli ultimi due, questa canzone è veramente molto bella e sta letteralmente facendo impazzire i fan dei due amatissimi artisti. Gli amanti di quel genere di brani che sprizzano amore da tutti i pori, sicuramente si innamoreranno ascoltando Stuck with U.

Ascolta e guarda il video che accompagna questo brano, ricco di belle e dolci parole d’amore, una traccia d’altri tempi direi. Nel filmato, vediamo ciò che si è già avuto modo di vedere in video musicali di altri artisti, mi viene in mente Ridere dei i Pinguini Tattici Nucleari, perché per ovvi motivi legati alla pandemia, i due cantanti sono stati impossibilitati a girare un vero video musicale, così si è pensato di dare tanto spazio ai fan e alle loro clip. Ovviamente i due artisti non potevano far mancare la loro presenza, anche insieme alle rispettive dolci metà.

Testo Stuck with U Ariana Grande & Justin Bieber

[Intro: Ariana Grande]

Mmm

Hey, yeah

(That’s just for fun)

(What?)

Ah, yeah

[Verse 1: Ariana Grande]

I’m not one to stick around

One strike and you’re out, baby

Don’t care if I sound crazy

But you never let me down, no, no

That’s why when the sun’s up, I’m stayin’

Still layin’ in your bed, sayin’

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

Ooh, ooh, ooh, ooh

Got all this time on my hands

Might as well cancel our plans, yeah

I could stay here for a lifetime

[Chorus: Ariana Grande]

So, lock the door and throw out the key

Can’t fight this no more, it’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

Being stuck with you, stuck with you, stuck with you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby

[Verse 2: Justin Bieber & Both]

There’s nowhere we need to be, no, no, no

I’ma get to know you better

Kinda hope we’re here forever

There’s nobody on these streets

If you told me that the world’s endin’

Ain’t no other way that I can spend it

[Pre-Chorus: Justin Bieber, Ariana Grande, Both]

Oh, oh, oh, oh (Ooh)

Got all this time in my hands

Might as well cancel our plans, (Yeah)

I could stay here forever

[Chorus: Justin Bieber with Ariana Grande]

So, lock the door and throw out the key

Can’t fight this no more, It’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I, I can do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

Being stuck with you, stuck with you, stuck with you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

[Bridge: Justin Bieber, Ariana Grande & Both]

Woah

Baby, come take all my time

Go on, make me lose my mind

We got all that we need here tonight





[Chorus: Ariana Grande, Justin Bieber & Both]

I lock the door (Lock the door) and throw out the key

Can’t fight this no more (Can’t fight this no more), it’s just you and me

And there’s nothin’ I, nothin’ I’d rather do

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with you

So, go ahead and drive me insane

Baby, run your mouth, I still wouldn’t change

All this lovin’ you, hatin’ you, wantin’ you

I’m stuck with you, stuck with you, stuck with

You, oh, oh

[Outro: Ariana Grande]

Stuck with you, stuck with you, stuck with you





Traduzione Stuck with U – Justin Bieber e Ariana Grande

[Intro]

mmm

Ehi si

(È solo per divertimento)

(Che cosa?)

Ah sì

[Strofa 1]

Non sono una persona con cui restare

Un colpo e sei fuori, tesoro [Nota: Questa è un’allusione alla regola dello strikeout nel baseball quando un battitore viene eliminato se ricevono tre “strike”. In questo caso, Ariana afferma che un individuo avrà una sola possibilità.]

Non importa se sembro una matta

Ma non mi hai mai delusa, no, no

E’ per questo che quando sorge il sole, rimango

Ancora sdraiata nel tuo letto, dicendo

[Pre-Ritornello]

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ho tutto questo tempo tra le mani

Potrei anche cancellare i nostri piani, sì

Potrei rimanere qui per tutta la vita

[Ritornello]

Quindi, chiudi a chiave la porta e getta la chiave

Non posso più contrastare questo, siamo solo io e te

E non c’è nulla, nulla che, possa fare

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te

Quindi, vai avanti e fammi diventare matta

Tesoro, parla a sproposito, non cambierei comunque

Essere invischiata con te, invischiata con te, invischiata con te

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, tesoro





[Strofa 2]

Non c’è posto migliore di questo in cui dobbiamo stare, no, no, no

Ti conoscerò meglio

Spero proprio che saremo qui per sempre

Non c’è nessuno in queste strade

Se mi dicessi che il mondo sta per finire

Non esisterebbe modo migliore per spendere il mio tempo

[Pre-Ritornello]

Oh, oh, oh, oh (Ooh)

Ho tutto questo tempo nelle mani

Potrei anche cancellare i nostri piani, (Sì, sì)

Potrei rimanere qui per sempre

[Ritornello]

Quindi, chiudi a chiave la porta e getta la chiave

Non posso più contrastare questo, siamo solo io e te

E non c’è nulla, nulla che, possa fare

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te

Quindi, vai avanti e fammi diventare matta

Tesoro, parla a sproposito, non cambierei comunque

Essere invischiata con te, invischiata con te, invischiata con te

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, tesoro

[Ponte]

Woah

Piccola, vieni a prendere tutto il mio tempo

Dai, fammi perdere la testa

Qui stasera abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno

[Ritornello]

Chiudi la porta (chiudo la porta) e getto la chiave

Non posso più contrastare questo (non posso più contrastare questo), siamo solo io e te

E non c’è nulla che, nulla che preferirei a questo

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te

Quindi, vai avanti e fammi diventare matta

Tesoro, parla a sproposito, non cambierei comunque

Tutto questo amarti, odiari, volerti

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te

Tu, oh, oh

[Outro]

Non riesco a sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te, sbarazzarmi di te

