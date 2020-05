6ix9ine – GOOBA: audio, video, testo e traduzione della prima canzone fuori dal carcere

Leggi il testo e la traduzione in italiano, ascolta e guarda il video che accompagna Gooba, singolo del rapper statunitense Tekashi 6ix9ine uscito l’8 maggio 2020.

Si tratta della prima canzone rilasciata dopo l’uscita dal carcere federale di New York: l’artista è infatti agli arresti domiciliari per via del coronavirus, poiché la sua vita sarebbe stata a rischio a causa dell’asma di cui soffre. Come a molti altri detenuti delle carceri statunitensi, questa misura è stata prevista soltanto per alcune categorie di carcerati e lui rientrava tra queste. I 4 mesi che gli restano da scontare, per l’accusa di tentato omicidio e traffico d’armi e di droga, li trascorrerà quindi tra le mura domestiche.

Ed è proprio nel cortile della sua abitazione che Daniel Hernandez, aka 6ix9ine, ha diretto la virale clip (insieme a CanonF8 e David Wept) che accompagna la sua nuova canzone, che sta collezionando milioni e milioni di di views.

Prima di finire in prigione, il rapper era diventato famoso per via di hit mondiali come “Fefe” feat. Nicki Minaj (ad oggi oltre 841 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Il video di Gooba

6ix9ine – GOOBA Testo e Traduzione

[Chorus]

I tell a nigga don’t dick ride, don’t blick ride

Leave it to the double thick thighs, twin sisters

Drop it down and wobble, wobble up, mami booted up

She get down and gobble, gobble up ’cause my money up

Slide, slide in the Bentley trucker, the Wraith trucker

Your bestie is a dick sucker, I big dub her

As-salama-lama alaykum, you big hater

You nothin’ but a hater, hater, clout chaser

[Verse 1]

Now we catch him at the chicken spot, up a couple chops

Pop that nigga with a hundred shots, ra-ta-ta-ta-ta

DeDe made that nigga Diddy Bop, cha-cha-cha-cha-cha

He thought we was gon’ knuckle up, bitch, I don’t box

And these niggas always talkin’ shit, yadda-yadda-ya

When you see me, what you talkin’ ’bout, fuck you talkin’ ’bout?

Niggas always wanna chase clout, bitch, I am clout

Tell ’em get up out my face now ‘fore I grrt

Are you dumb, stupid, or dumb, huh?

Play me like a dummy, like bitch, are you dumb?

Are you dumb, stupid, or dumb, huh?

Yeah, you got some money, but you still fuckin’ ugly

Stupid, listen

When I talk, you better listen

We can make him dance, bachata

Slide over, do the cha-cha

Grrt, bah-bah

Make a nigga go adiós

Dímelo, mami

Fresca, you nasty

Flame up, light it

They see me and get excited

Two step, spin around, so fly, pilot

They sick, been hot way before Coronavirus

Nigga, who did that? Nigga, who did what?

Nigga, that’s my shit, don’t bite it

[Chorus]

I tell a nigga don’t dick ride, don’t blick ride

Leave it to the double thick thighs, twin sisters

Drop it down and wobble, wobble up, mami booted up

She get down and gobble, gobble up ’cause my money up

Slide, slide in the Bentley trucker, the Wraith trucker

Your bestie is a dick sucker, I big dub her

As-salama-lama alaykum, you big hater

You nothin’ but a hater, hater, clout chaser





[Verse 2]

You’re mad I’m back, big mad

He’s mad, she’s mad, big sad

Haha, don’t care, stay mad

Ah-hah, ah-hah, ah-hah

Haha, bitch, I’m laughin’ ’cause you big mad

See it in your face, cry baby, bitch, you big sad

Niggas tweetin’ bout me, got me trendin’, bitch, you big sad

Tell me how I ratted, came home to a big bag

[Outro]

(Jah, ayy, you know that boy)





Traduzione e [Significato]

Torna al testo

[Ritornello]

Dico a uno di non fare il lecca*ulo, di non essere un parassita

Lascialo a quelle due cosce spesse, sorelle gemelle

Abbassalo e muovilo, scuotilo, lei è strafatta

Si abbassa e me lo ingoia, me lo succhia perché i miei soldi aumentano a dismisura

Scivolo, scivola nella mia lussuosa Bentley, nella Rolls Royce

La tua migliore amica è una pom*inara, l’ho presa

La pace sia con te, sei un grande odiatore

Non sei altro che un cacciatore di odio, di odio, un cacciatore di fama [Nota: clout chaser è un termine che descrive chi parla di gente famosa per trarne notorietà]





[Strofa 1]

Ora lo prendiamo al negozio pollo, un paio di costolette

Gli sparo un centinaio di colpi, ra-ta-ta-ta-ta

DeDe ha ha fatto ballare quel tipo, cha-cha-cha-cha-cha [Nota: The Diddy Bop è una danza che prende il nome dal suo creatore Diddy, un rapper noto anche come Puff Daddy]

Pensava che avremmo fatto a pugni, stron*o io non faccio boxe [Nota: Bareknuckle boxing è uno stile di combattimento da cui deriva la boxe tradizionale]

E questi dicono sempre fesserie, yadda-yadda-ya

Quando mi vedi, di cosa parli, di che ca**o parli?

I negri vogliono sempre inseguire il successo, stron*o, sono io il successo

Digli di di togliersi di mezzo prima che li faccia fuori

Sei un idiota, stupido o idiota, eh?

Prendermi in giro come uno stupido, cioè stron*etto, sei idiota?

Sei un idiota, stupido o idiota, eh?

Sì, hai dei soldi, ma sei sempre fo**utamente orribile

Stupido, ascolta

Quando parlo io, è meglio che ascolti

Possiamo fargli ballare la bachata

Scivolo via, faccio il cha-cha [Nota: Cha cha cha è una danza latino-americana nata a Cuba]

Grrt, bah-bah

GLi faccio dire adiós

Dímmelo, mami

Fresca, sei una sporcacciona

Infiammati, accendilo

Vedono me e si eccitano

Due passi, giro su me stesso, così volo, pilota

Sono malati, ero molto famoso prima del Coronavirus [Nota: 6ix9ine è stato un artista di tendenza negli ultimi anni prima del Coronavirus, (COVID-19) la malattia che ha scatenato una pandemia globale nel 2020. Il virus ha aiutato 6ix9ine a uscire di prigione a causa di problemi di salute, poiché la sua vita era ad alto rischio a causa del suo asma. Questa linea è molto probabilmente un gioco di parole con “malato (sick)” e COVID-19, e con “caldo (hot)” relativo alla febbre che qualcuno potrebbe avere quando contraggono la malattia.]

Amico, chi ha fatto questo? Nigga, chi ha fatto quello?

Amico, questa è roba mia, non copiarla

[Ritornello]

Dico a un negro che non cavalcare, non fare il giro

Lascialo alle cosce doppie spesse, sorelle gemelle

Lascialo cadere e vacillare, traballare, mami avviato

Si abbassa e inghiotte, si inghiotte perché i miei soldi aumentano

Scivola, scivola nel camionista Bentley, il camionista Wraith

La tua migliore amica è una cazzata, la dubito molto

As-salama-lama alaykum, grande odio

Non sei nient’altro che un cacciatore di odio, di odio, di colpo

[Strofa 2]

Sei arrabbiato, sono tornato, molto arrabbiato

È arrabbiato, è arrabbiata, molto triste

Ahah, non importa, rimani arrabbiato

Ah-ah, ah-ah, ah-ah

Haha, stron*o, sto ridendo perché stai rosicando di brutto

Te lo leggo in faccia, piangi bimbo, stron*o, sei proprio triste

Questi mi tweettano, mi hanno fatto andare tendenza, stron*i, siete proprio tristi

Parlatemi di come ho fatto la spia, sono tornato a casa per i soldi

[Outro]

(Jah, ayy, conosci quel ragazzo) [Nota: questo è il tag del producer Jahnei Clarke]

