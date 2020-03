Thelonious B. – On Gang: audio, video e testo della canzone

Rilasciato il 27 gennaio 2020, On Gang è un singolo dei Thelonious B. con la collaborazione del rapper romano Lorenzo Danieli, in arte THB KIRUA e produzione di BeakOnTheNight, al secolo Antonio Christian, membro del collettivo KK Gang.

Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto dallo stesso gruppo post-trap capitolino composto dal rapper THB Brown, dal producer BRBK (in passato anche rapper) e dal grafico Zomby Roger. Come in ogni brano trap che si rispetti, in questo pezzo si parla di droghe, soldi e oggetti preziosi.

Una curiosità sulla “B” dei Thelonious, che sta ad indicare l’iniziale del cognome di Zomby Roger, Brown e BRBK. Recentemente il gruppo ha collaborato in Polka, singolo di Rosa Chemical uscito il 6 marzo 2020.

On Gang testo Thelonious B. & THB KIRUA

Download su: Amazon – iTunes

Iay, tium

On gang, on gang

On gang, lobby way

Questa pu**ana mi vuole vedere morto

Ma ‘sta pu**ana non sa che sono già morto

Credo solo in Beak perché ha stessa luce





Questa pu**ana mi vuole vedere morto

Ma ‘sta pu**ana non sa che sono già morto

Lei non sa che uno zomby non muore di nuovo

Con la gang, non è un film, voglio diamanti d’oro

Bacio in bocca a mio fratello perché lo amo davvero

Basta fare una chiamata a mio cugino Carletto

Top white con la gang, chiusi dentro alla bando

On gang, con la gang, centro dell’epicentro (on gang)

On gang, lobby gang

Prima ero un ca**o, adesso sto pensando ad andare up

Con la gang (con la gang)

Tu mi sembri uno che ha paura della gang

Tu mi sembri uno che ha paura della lobby

Sembra di stare in Mexico

Polvere di fata, sta cambiando il meteo (Uh-uuh)

Voglio passare dalla bando a casa in centro

So che un giorno morirò morendo

Sta nevicando dentro al mio cervello (No, no, no)

Sta facendo effetto, ho ammesso che [? ammendo]

Sento che pizzica, mi sta bruciando il setto (bleah)

Questi mi vogliono vedere dead

Ma non sanno che un vero Zomby è già dead

Mi-mi basta fare una chiamata

Ti faccio tornare panna

Questa pu**ana mi vuole vedere morto

Ma ‘sta pu**ana non sa che sono già morto

Lei non sa che uno zomby non muore di nuovo

Con la gang, non è un film, voglio diamanti d’oro

Bacio in bocca a mio fratello perché lo amo davvero

Basta fare una chiamata a mio cugino Carletto

Top white con la gang, chiusi dentro alla bando

On gang, con la gang, centro dell’epicentro (on gang)

Mi offre da bere ma è succo di snitch

Sto apparecchiando ma non in cucina (yah-ahi)

Giuro sulla gang, la mia life: no joke (no joke)

Grazie a mio fratello per essere mio fratello (grazie, bro)

Siamo sulla gang, con la gang, per la gang (on gang)

Diamanti sul tempo, come fossi un Rolex (come fossi un Rolex)

Lobby gang, siamo il nuovo bossa nova

Tu sei un infame, devi chiudere la bocca

Questa roba scotta, è cosa nostra

Non bevo ca**ate, non l’ho mai fatto (yah-ahi, yah-ahi)

Giuro su mia madre, sulla gang, sul mio sangue

Non parlare della lobby, poi finisci male

Chiamo mio fratello per sapere se va in carcere (on gang)

E capire i soldi dove li devo mandare





Questa pu**ana mi vuole vedere morto

Ma ‘sta pu**ana non sa che sono già morto

Lei non sa che uno zomby non muore di nuovo

Con la gang, non è un film, voglio diamanti d’oro

Bacio in bocca a mio fratello perché lo amo davvero

Basta fare una chiamata a mio cugino Carletto

Top white con la gang, chiusi dentro alla bando

On gang, con la gang, centro dell’epicentro

On gang (on gang)





Ascolta su: