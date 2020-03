Pearl Jam – Quick Escape: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Pubblicato il 25 marzo 2020, Quick Escape è il terzo singolo estratto da Gigaton, undicesimo album in studio dei Peral Jam, uscito due giorni più tardi. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Dopo il successo di “Dance of the Clairvoyants” e “Superblood Wolfmoon“, la robk band statunitense ha reso disponibile questo terzo assaggio dell’attesissimo progetto, che arriva a oltre 6 anni dall’ultimo lavoro Lightning Bolt, certificato Platino nella penisola.

Nell’album saranno presenti altre nove tracce inedite, tra le quali quella in oggetto, scritta da Eddie Vedder & Jeff Ament e prodotta con la collaborazione di Josh Evans.

[Verse 1]

Reconnaissance on the corner

In the old world not so far

First we took an aeroplane

Then a boat to Zanzibar

Queen cracking on the blaster

And Mercury did rise

Came along where we all belonged

You were yours and I was mine

Yeah, yeah

[Chorus]

Had to… quick escape

Had to… quick escape

Had to… quick escape

Had

[Verse 2]

Crossed the border to Morocco

Kashmir then Marrakech

The lengths we had to go to then

To find a place Trump hadn’t fucked up yet

Living life on the back porch

Lifting rocks to make a wage

Every sunset paid attention to

Not a starry night went to waste

[Chorus]

Had to… quick escape

Had to… quick escape

Had to… quick escape

[Bridge]

And here we are, the red planet

Craters across the skyline

A sleep sack in a bivouac

And a Kerouac sense of time

And we think about the old days

Of green grass, sky and red wine

Should’ve known so fragile

And avoided this one-way flight





[Chorus]

Had to… quick escape

Had to… quick escape

Had to… quick escape

Had (Uh-uh-uh-uh)





[Str. 1]

Ricognizione dietro l’angolo

Nel vecchio mondo non così lontano

Per prima cosa abbiamo preso un aereo

Poi una barca per Zanzibar

La regina ci da dentro con la pistola laser

E Mercurio è sorto

Andiamo nel posto in cui avevamo iniziato

Tu eri tuo e io ero mio

Si, si

[Rit.]

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente





[Str. 2]

Ho attraversato il confine con il Marocco

Kashmir poi Marrakech

Abbiamo dovuto percorrere molta strada

Per trovare un posto in cui Trump non aveva ancora fatto casini

Vivere la vita sul portico posteriore

Sollevando rocce per essere pagati

Ogni tramonto ha prestato attenzione

Nemmeno una notte stellata è andata sprecata

[Rit.]

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente

[Ponte]

Ed eccoci qui, il pianeta rosso

Crateri all’orizzonte

Un sacco a pelo in un bivacco

E il senso del tempo di Kerouac

E pensiamo ai vecchi tempi

Di prato verde, cielo e vino rosso

Avrei dovuto sapere che era così fragile

Ed evitare questo volo di sola andata

[Rit.]

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente

Sono dovuto… scappare rapidamente

