Galeffi – Tre Metri Sotto Terra: ascolta il nuovo brano (testo)

E’ un Galeffi innamorato quello che sentiamo in Tre Metri Sotto Terra, decima traccia facente parte della seconda era discografica Settebello, fuori dal 20 marzo. Non è ancora nota invece la release date del vinile e del CD.

Il testo e l’audio della canzone, scritta dall’interprete e prodotta dai Mamakass, nella quale il protagonista è si innamorato, ma sembra che questa relazione stia sprofondando “tre metri sottoterra”.

Galeffi Tre Metri Sotto Terra testo

Le sigarette, quante ne ho spente

Anche se fanno male non riesco a smettere

Le stelle sono tante, milioni di milioni

E quando m’innamoro io scrivo le canzoni

Le vedi queste borse sotto i miei occhi

Sono borse di ricordi che

Non vanno via nemmeno se te le scordi

E poi alla fine è un po’ meglio morire che stare da soli

E stare da soli





Dov’è che vanno gli amori, quelli che non ce la fanno

Quelli che restano dentro e non se ne vanno?

E tu lo sai perché

Siamo finiti io e te

Tre metri sotto terra

Dov’è che vanno gli amori, quelli che non ce la faccio

Quelli che prima “Ti amo” e poi “Ti ammazzo”?

Lo hai capito che

Siamo finiti io e te

Tre metri sotto terra

Le notti in bianco, le sere nere

E un cimitero di discorsi nel posacenere

Sai ieri ho fatto tardi a forza di pensarti

Non si è mai pronti a diventare grandi

Sapessi che paesaggio c’è oltre gli occhi miei

Che non lo sai cosa ti perdi

Se vuoi la guerra io depongo le armi

Che poi alla fine è un po’ meglio morire

Che stare da soli





Dov’è che vanno gli amori, quelli che non ce la fanno

Quelli che restano dentro e non se ne vanno?

E tu lo sai perché

Siamo finiti io e te

Tre metri sotto terra

Dov’è che vanno gli amori, quelli che non ce la faccio

Quelli che prima “Ti amo” e poi “Ti ammazzo”?

L’hai capito che

Siamo finiti io e te

Tre metri sotto terra

(Sotto terra!)

(Sotto terra!)





