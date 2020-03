Galeffi – Grattacielo: ascolta il nuovo brano (Testo)

Il testo di Grattacielo, quinta traccia del secondo album in studio di Galeffi, Settebello, disponibile in digitale dal 20 marzo 2020, mentre per quel che concerne la versione fisica, non è ancora quando verrà rilasciata.

Ascolta la nuova canzone, una delle più interessanti del secondo disco di questo cantautore romano classe 1991, scritto e composto insieme a Roberto Guglielmi e i Mamakass, che hanno anche curato la produzione.

Anche qui Marco Cantagalli dice di essere innamorato perso, canta “M’ama, non m’ama” e la sensazione di vuoto senza la persona che gli ha fatto perdere la testa.

Galeffi – Grattacielo testo

Download su: Amazon – iTunes

Mi sono chiuso a casa, che spasso

Fuori diluvia, meglio stare al caldo

Andavo a cento all’ora, ma adesso

Tutti i miei dolori mi cascano addosso

Tu mi hai preso un piano

Tipo un aeroplano che va contromano

Un po’ come le Torri Gemelle

Dov’è che stavi l’11 settembre?

Vicino a te

Non riesco a stare in piedi

Senza di te

Io vado fuori

Vado fuori di testa





M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano

M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano

Non c’è pace nella notte

Sotto le lenzuola il materasso morde

Avanti e indietro per davvero

In questa giungla sono prigioniero

Al gusto di veleno le tue labbra fredde quasi sottozero

E il nostro amore è un grattacielo

Che punta in alto, ma cade al suolo

Vicino a te

Mi sento al capolinea

Ma senza di te

Io perdo quota

Perdo pure la testa

M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano

M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano





È troppo tardi oramai

E non si può più tornare indietro

Sali in macchina e te ne vai

Lontano da me

M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano

M’ama, non m’ama

Stai con me stanotte

M’ama, non m’ama

Siam pronti alla morte?

Ancora no

Le bombe a mano

Le bombe sul divano





