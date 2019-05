Emis Killa – Tijuana: audio e testo del nuovo singolo

Leggi il testo e ascolta Tijuana, singolo di Emis Killa rilasciato il 31 maggio 2019 via Carosello Records. La nuova canzone è stata scritta dal rapper lombardo e prodotta da Takagi & Ketra.

Emis Killa Tijuana testo

Download su: Amazon – iTunes

Oggi il sole sbuffa i suoi raggi nell’aria

E io affacciato alla finestra di casa

Lungo la strada sta passando Tijuana

Cento cuori infranti in coro gridano: “Mami richiamami”

Lei invece tira dritto a passo svelto

Andando incontro ad un destino che non ha mai scelto

Sguardo da futuro incerto e un passato hardcore

Ride e fuma con le amiche finché ha gli occhi bordeaux

In giro fino a che fa giorno

Fino a che le se spegne l’iPhone

Ferma il tempo quando entra nel club

Appariscente anche senza make-up

Con le tipe dice: “Io non mi ci trovo”

Sarà perché ragiona come un uomo

Faccia da ghetto tipo J.Lo

Qua tutti sorridono ma lei no

Canta la sirena

Come un sospiro mi parla di te

Cerco in strada la mia dea

Entro in un bar, faccio i conti con te

Tu come una ballerina gitana e una rosa sulla schiena (Tijuana)

Non resta neanche la cera

L’ultima candela si spegne ma ti vedo ancora (Tijuana)





Tijuana fa la scema per tutta la sera

È tutta scena perché in fondo è seria

Va in palestra da una vita intera

Però allena solo il fondoschiena

Non esce mai di casa se fa freddo (ehi)

Piuttosto resta tutto il giorno a letto (ehi)

In fissa con la sua serie tv

Mangia schifezze e aspetta il venerdì

Per farsi bella, Celine e Chanel

Saluta mamma e resta fuori tutto il weekend

E alla fine dei giochi tutti k.o

Tutti sembrano zombi però lei no (lei no)

Canta la sirena

Come un sospiro mi parla di te

Cerco in strada la mia dea

Entro in un bar, faccio i conti con te

Tu come una ballerina gitana e una rosa sulla schiena (Tijuana)

Non resta neanche la cera

L’ultima candela si spegne ma ti vedo ancora (Tijuana)





Per strada tutti guardano Tijuana

Lei prima fa le fusa e poi li sbrana

La notte in giro non fa mai la brava

Chiama un’amica e dorme fuori casa

Per strada tutti guardano Tijuana

Lei prima fa le fusa e poi li sbrana

La notte in giro non fa mai la brava

Chiama un’amica e dorme fuori casa

Canta la sirena

Come un sospiro mi parla di te

Cerco in strada la mia dea

Entro in un bar, faccio i conti con te

Tu come una ballerina gitana e una rosa sulla schiena (Tijuana)

Non resta neanche la cera

L’ultima candela si spegne ma ti vedo ancora (Tijuana)





Tijuana audio Emis Killa