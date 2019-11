The Script – Something Unreal: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato venerdì 1° novembre 2019, Something Unreal è il secondo singolo estratto da Sunsets & Full Moons, sesto album in studio dei The Script, pubblicato il successivo 8 novembre. Al suo interno saranno presenti 9 tracks inedite.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta da Danny O’Donoghue, Mark Sheehan & Jimbo Barry, Mark Sheehan, Jimbo Barry e Samuel Tsang. Questo pezzo arriva dopo il singolo portante “The Last Time“, pubblicato lo scorso 20 settembre.

I’ve been flickin’ over stations

I’ve been clicking through the sites

Read every newspaper

But I’m still not right in the head

No, not right in the head

I’ve been drinking till I’m sober

I’ve been getting real high

Been cutting old wounds

And staying up all night again

Oh, all night again

‘Cause I wanna feel something unreal

I wanna feel something unreal, yeah

Yeah, ooh

Yeah, ooh

Every bone I break

If it’s love or hate

I wanna feel

Every time I bruise

If it’s win or lose

I wanna feel (Something unreal)

I’ve been digging up skeletons

I’ve been turning over rocks

But a million more problems

Is all that I got in the end

All I got in the end

My heart has been rewired

I’ve been living online

These ideas I believe in Lord

But this ain’t mine, it’s pretend

Lord, oh, it’s pretend, yeah

‘Cause I wanna feel something unreal

I wanna feel something unreal, yeah

Yeah, ooh

Yeah, ooh

Every bone I break

If it’s love or hate

I wanna feel

Every time I bruise

If it’s win or lose

I wanna feel (Something unreal)

I wanna feel

I wanna feel

I feel it in my fingertips

I feel it in my bones

The hair is standing on my skin

I know that I am home

Pulling back the curtains

And the truth shall be revealed

I’m praying for, I’m waiting for

Something unreal (Yeah)

Yeah, ooh

Yeah, ooh





Every bone I break

If it’s love or hate

I wanna feel (Something unreal)

Every time I bruise

If it’s win or lose

I wanna feel (Something unreal)





Ho girato le stazioni

Ho fatto clic sui siti

Ho letto tutti i giornali

Ma non sto ancora bene con la testa

No, non sto ancora bene con la testa

Ho bevuto finché non sono rimasto sobrio

Mi sono sballato parecchio

Ho ho avuto vecchie ferite da taglio

E stavo nuovamente sveglio tutta la notte

Oh, tutta la notte di nuovo

Perché voglio sentire qualcosa di irreale

Voglio provare qualcosa di irreale, sì

Sì, ooh

Sì, ooh

Ogni osso che mi spezzo

Se è amore o odio

Voglio sentire

Ogni volta che mi faccio male

Se si vince o si perde

Voglio sentire (qualcosa di irreale)

Ho raccolto scheletri

Ho spostato le rocce

Ma un milione di altri problemi

Alla fine è tutto quello che ho avuto

Tutto ciò che ho ottenuto alla fine

Il mio cuore è stato ricablato

Ho vissuto online

Queste idee credo nel Signore

Ma questo non è mio, è finto

Signore, oh, è finto, sì





Perché voglio sentire qualcosa di irreale

Voglio provare qualcosa di irreale, sì

Sì, ooh

Sì, ooh

Ogni osso che mi spezzo

Se è amore o odio

Voglio sentire

Ogni volta che mi faccio male

Se si vince o si perde

Voglio sentire (qualcosa di irreale)

Voglio sentire

Voglio sentire

Lo sento sulla punta delle dita

lo sento nelle ossa

I peli si rizzano sulla mia pelle

So di essere a casa

Alzando le tende

E la verità sarà rivelata

Sto pregando, sto aspettando

Qualcosa di irreale (Sì)

Sì, ooh

Sì, ooh

Ogni osso che mi spezzo

Se è amore o odio

Voglio sentire (qualcosa di irreale)

Ogni volta che mi faccio male

Se si vince o si perde

Voglio sentire (qualcosa di irreale)

