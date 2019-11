The Script – Sunsets & Full Moons: info e titolo canzoni del nuovo album

Tra le uscite discografiche di venerdì 8 agosto 2019 segnalo Sunsets & Full Moons, sesto album in studio degli Script che arriva a distanza di poco più di due anni da Freedom Child. I titoli delle canzoni nel disco, in vendita nel classico CD, in vinile e download digitale.

Anticipato da “The Last Time” e “Something Unreal”, singoli rispettivamente rilasciati il 20 settembre e il 1° novembre, che sono anche rispettivamente la seconda e la prima traccia, il progetto è formato da altre sette tracks totalmente inedite, tutte co-scritte dal frontman Daniel O’Donoghue e dal chitarrista Mark Sheehan, nelle quali si parla di esperienze personali dei componenti della rock band di Dublino.

L’album è stato prodotto da Danny O’Donoghue, Jimbo Barry, Mark Sheehan & Samuel Tsang e sotto molti aspetti sembra un seguito del disco d’esordio omonimo del 2008. Entrambi i lavori sono stati registrati in periodi emotivamente turbolenti: strane coincidenze vogliono infatti che nella fase di lavorazione dei due dischi, Danny abbia perso prima il padre e a distanza di dieci anni la madre, vale a dire nel 2018.





“Penso che sia il disco più toccante e intenso che abbiamo mai realizzato. La nostra musica è sempre stata un punto d’incontro con il nostro pubblico, uno scrivere sui nostri sentimenti e poi condividerli” Daniel John Mark Luke O’Donoghue.

Sunsets and Full Moons tracklist (The Script album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD, Vinile e Download – Download su iTunes

Something Unreal 3:31 The Last Time 3:16 Run Through Walls 3:26 If You Don’t Love Yourself 2:45 Hurt People Hurt People 3:07 Same Time 3:17 Underdog 3:37 The Hurt Game 3:48 Hot Summer Nights 3:33