The Rolling Stones – Living In A Ghost Town: video ufficiale, testo e traduzione del comeback

I Rolling Stones sono tornati con Living In A Ghost Town, canzone inedita scritta da Keith Richards & Mick Jagger, che parla di come si vive nelle città deserte a causa della pandemia da Coronavirus. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Joe Connor.

Senza alcun annuncio, il 23 aprile 2020 la rock band inglese ha rilasciato questo coinvolgente singolo, molto a tema in questa strana e difficile epoca, prodotto da Don Was, Matt Clifford, Keith Richards & Mick Jagger. Era dal 2012 che il celebre gruppo non rilasciava materiale inedito, nello specifico dai tempi di Doom and Gloom e One More Shot, pubblicati ben otto anni fa.

La canzone non è stata scritta adesso, in questi tempi difficili, ma considerando che era abbastanza a tema, la band ha deciso di renderla disponibile, non prima di aver cambiato parzialmente il testo, al fine di renderlo più attuale. A tal proposito, ecco le parole di Jagger: “Non l’abbiamo scritta ora, può sembrar strano ma è così. Io e Keith Richards abbiamo pensato di pubblicarla ma ho pensato che avrei dovuto riscriverla, perché alcuni passaggi non funzionavano, altri erano troppo strani o troppo dark. Quindi ho cambiato alcune cose. Non ho dovuto fare molto, in realtà. È molto simile a quanto avevo scritto all’inizio. L’ho scritta velocemente, in 10 minuti, suonando la chitarra“. Per essere più specifici, oltre un anno fa, il gruppo registrava nuovo materiale in studio per un nuovo futuro album, ma una volta scoppiata la pandemia, ha pensato bene di lavorare in isolamento su questo pezzo e il risultato è veramente eccellente. Inoltre per la gioia dei numerosissimi fan sparsi per il mondo, c’è quindi da aspettarsi un nuovo progetto discografico!

Il video di Living in a Ghost Town

La canzone parla di come ci si sente in un posto che era pieno di vita che poi si è svuotato e le protagoniste del video, oltre ai componenti del gruppo in studio, non potevano che essere città svuotate dall’isolamento per il Covid-19. Le città in questione sono Londra, Los Angeles, Kyoto, Città del Capo, Toronto, Oslo e Margate (Inghilterra).

Living In A Ghost Town testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

[Intro]

Woah, woah

[Verse 1]

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel like a ghost

Living in a ghost town, yeah

[Chorus 1]

Once this place was hummin’

And the air was full of drummin’

The sound of cymbals crashin’

Glasses were all smashin’

Trumpets were all screamin’

Saxophones were blarin’

Nobody was carin’ if it’s day or night

[Break]

Woah, woah

[Verse 2]

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m goin’ nowhere

Shut up all alone

So much time to lose

Just starin’ at my phone

Every night I am dreamin’ that you’ll come and creep in my bed

Please let this be over, not stuck in a world without end, my friend





[Break/Harmonica solo]

Woah, woah

Woah, woah

[Chorus 2]

Preachers were all preachin’

Charities beseechin’

Politicians dealin’

Thieves were happy stealin’

Widows were all weepin’

(There’s) no beds for us to sleep in

Always had the feelin’

It will all come tumblin’ down

[Bridge]

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found

[Outro]

Woah

We’re all livin’ in a ghost town (Woah)

Oh, livin’ in a ghost town (Woah)

We were so beautiful (Woah)

I was your man about town (Woah)

Livin’ in this ghost town (Woah)

Ain’t havin’ any fun (Woah)

If I wanna party (Woah)

It’s a party of one (Woah)

Woah





La traduzione

Vai al testo

[Strofa 1]

Io sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Puoi cercarmi

Ma non posso essere trovato

Puoi cercarmi

Sono dovuto sparire dalla circolazione

La vita è stata così bella

Poi siamo stati tutti rinchiusi

Sentendoci come fantasmi

Che vivono in una città fantasma, sì





[Ritornello 1]

Quando questo posto canticchiava

E l’aria era piena di tamburi

Il suono dei piatti era così rumoroso

I vetri si fracassavano

Le trombe strillavano

I sassofoni erano a tutto volume

Non importava a nessuno se fosse giorno o notte

[Strofa 2]

Io sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Non vado da nessuna parte

Me ne sto tutto solo e zitto

HO così tanto tempo da perdere

Sto solo fissando il telefono

Ogni notte sogno che verrai e ti infilerai nel mio letto

Per favore, fai in modo che tutto questo finisca, non voglio rimanere bloccato in in casa per sempre, amico mio

[Ritornello 2]

I predicatori predicavano

Gli enti di beneficenza supplicavano

I politicanti facevano le loro cose

I ladri erano felici di rubare

Le vedove piangevano

(Non ci sono) letti in cui dormire

Ho sempre avuto la sensazione

Che crollerà tutto

[Ponte]

Io sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Puoi cercarmi

Ma non posso essere trovato

[Outro]

Viviamo tutti in una città fantasma

Oh, viviamo in una città fantasma

Eravamo così belli

Ero il tuo uomo di mondo

Vivendo in questa città fantasma

Non ha alcun divertimento

Se voglio far festa

È una festa solitaria

Ascolta su: