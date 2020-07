Denis Dosio, Fatti a regola d’arte: audio e testo della seconda canzone in carriera

Leggi il testo e ascolta Fatti a regola d’arte, secondo singolo in carriera dell’influencer romagnolo Denis Dosio, pubblicato il 10 luglio 2020 ancora una volta per Battitorumore.

Dopo il successo di Non mi tocchi, l’idolo delle teenagers torna con questa coinvolgente canzone, scritta con la collaborazione di Simone Borrelli, che come da lui affermato, racconta frammenti della sua vita, una love story mai condivisa.

Si perché questo pezzo è dedicato a una ragazza che ha letteralmente fatto perdere la testa al cantante classe 2001 di Forlì. Chi sarà mai codesta fanciulla? Potrebbe essere la tiktoker, youtuber e influencer e Aurora Celli?

Il Video

Il video ufficiale che accompagna il brano è disponibile dalle ore 13 del 10 luglio e come si vede dall’anteprima, vede la partecipazione proprio di Aurora Celli, celebre tiktoker che vederemo tra i banchi di scuola.

Ehi

Ti ho vista, che ci fai qui tutta sola?

Sai, sono in lista, perché non entri con me?

Ti avevo vista già da prima ed ho pensato che

Quest’occasione non la posso perdere

Tu sei la tipa da tutti dieci, sempre sveglia

Io dall’ultimo bamco con le cuffie e con la felpa

Non seguo la lezione, mi scusi professoressa

Se non le do retta, ho lei nella testa

Ehi baby, da quando ti ho vista, con te sto in fissa

Mi sembravi uscita fuori da quella rivista

I tuoi amici so che parlano male di me

Solo perché vorrebbero star con te

Oh baby, quando dico che mi piaci non mi credi

litighiamo e ci baciamo come scemi

Ti ascolterei sempre senza freni

Sei la mia canzone preferita nella Play





Anche se te lo dicessi so che

Tu non crederesti mai che

Io cerco te, non le voglio le altre

Per me sei fatta a regola d’arte

E credimi però, che son fatto così

A mille dico no, solo a te dico di si

E non c’è niente di più importante

Che io e te, fatti a regola d’arte

Scappiamo da qui, saliva la Polizia

Ma sapevo già che i tuoi non mi prendono in simpatia

Alterniamo dolcezza con attimi di pazzia

Se tu non sei perfetta non so cosa lo sia

E lo so che mi hai già visto su Youtube

Ma tu vali di più di qualche milione di views

Ti regalo il mio cuore anche se scritto con la q

Perché se c’è un errore a correggerlo sei tu

Oh baby

Ho preso due biglietti per il cinema

L’appuntamento è qui sulla mia testa per la prima

Ma ricorda di venire ben vestita elegante

Perché fare i miei video è tutto quanto red carpet

E usciamo insieme, saltiamo la fila

E ci guardano male, male, lo facevano già da prima

E non esiste re senza regina

Arriverò al tuo cuore pure senza la cartina

Anche se te lo dicessi so che

Tu non crederesti mai che

Io cerco te, non le voglio le altre

Per me sei fatta a regola d’arte

E credimi però, che son fatto così

A mille dico no, solo a te dico di si

E non c’è niente di più importante

Che io e te, fatti a regola d’arte





Anche se te lo dicessi so che

Tu non crederesti mai che

Io cerco te, non le voglio le altre

Per me sei fatta a regola d’arte

E credimi però, che son fatto così

A mille dico no, solo a te dico di si

E non c’è niente di più importante

Che io e te, fatti a regola d’arte





