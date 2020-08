Travis Scott – The Plan: ascolta il nuovo singolo per la colonna sonora del film Tenet (con testo e traduzione)

The Plan (audio, testo e traduzione in italiano) è un singolo del rapper Travis Scott inciso per la colonna sonora di Tenet, film diretto da Christopher Nolan, la cui data d’uscita è più volte stata variata a causa della pandemia. Salvo ulteriori posticipi, la pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche italiane il 26 agosto 2020 e il 3 settembre in quelle statunitensi. Il film di genere azione, fantascienza e thriller, presenta un cast d’eccellenza formato da John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Robert Pattinson, Dimple Kapadia, Kenneth Branagh e Michael Caine.

La colonna sonora è stata composta dallo svedese Ludwig Göransson, in sostituzione dello storico collaboratore di Nolan Hans Zimmer, già impegnato come compositore di Dune, sarà formata da 18 tracce e verrà pubblicata il prossimo 2 settembre. La soundtrack è disponibile in pre-order su Amazon e iTunes.

Al suo interno la canzone in oggetto del rapper statunitense, scritta con la collaborazione di WondaGurl e dello stesso Nolan. La produzione è di WondaGurl & Ludwig Göransson. Il brano è stato rilasciato il 21 agosto 2020.

The Plan Travis Scott testo

[Rit.]

You don’t know where we stand

It’s true

Know the plan

[1a Strofa]

Last time I wrecked it, last time I whipped around

Last time I did the whippets (Yeah), last time I live reverse (Yeah, yeah, ooh)

Pull up ’round, hit the reverend (Yeah), last time I hit your crib (Yeah)

Last time there was no tenants (Ooh, ooh)

I done went back in myself, felt like Hell

Fuck, I risked it, patience sell (Yeah)

Found you livin’, know you thrillin’, not for sinnin’ (Yeah)

How I got my stripes in business, backin’ out in the street (Yeah)

What is wild, let it be, ragers out, gotta eat (Yeah)

Not a vibe (Yeah), but a wave, with the sound by the way

Count it down, by the days (Ooh)

To myself, know they wicked, with the moves (Ooh, ooh)

I’m drinkin’, off the juice, know I’m drinkin’

I be smooth, then I lose it, yeah, yeah now





[Rit.]

You don’t know where we stand (Yeah, yeah, yeah, yeah)

It’s true (Yeah, yeah)

Know the plan

[2a Strofa]

Close the opera

Hear the red and blue outside, I think our option’s up

I recrossed it ’round the map, I had to line it up

I be swervin’ on the waves, it’s like a line of us (Yeah, yeah)

Move in ‘verse on my turf, I’m outta line, I put in work

I draw the line and cross it first

I need the time, I need the search

It’s just like wine, it make it worse

Skrrt, skrrt in the ‘Vert, skrrt, skrrt

Ride on land, Boeing jet, make it land

In slow motion when I dance

In your eyes I see your trance

I run away and then you prayin’ (Yeah)

If I show the hideaway would you hide out and let it blam? (Yeah, yeah)

Ain’t no time, I’m facin’ scams, nah, nah (Yeah)

[Rit.]

You don’t know where we stand (Yeah, yeah, yeah, yeah)

It’s true (Yeah, yeah, ooh-ooh, ooh)

Ooh





Travis Scott – The Plan Traduzione

[Ritornello]

Non sai a che punto siamo

È vero

Conosci il piano

[Strofa 1]

L’ultima volta che l’ho sfasciato, l’ultima volta che sono venuto

L’ultima volta che ho fatto i whippet (Sì), l’ultima volta che ho vissuto al contrario (Sì, sì, ooh)

Sono salito, sono andato dal reverendo (Sì), l’ultima volta che sono andato a casa tua (Sì)

L’ultima volta non c’erano inquilini (Ooh, ooh)

Sono tornato in me, mi sono sentito all’inferno

Caxxo, ho rischiato, pazienza da vendere (Sì)

Ti ho trovata viva, so che sei eccitante, non per peccare (Sì)

Come ho ottenuto i miei gradi negli affari, facendo retromarcia per strada (Sì)

Ciò che è selvaggio, lascia che sia, furioso là fuori, bisogna mangiare (Sì)

Non una vibrazione (Sì), ma un’onda, con il suono tra l’altro

Conto alla rovescia, i giorni (Ooh)

A me stesso, so che sono malvagi, con le mosse (Ooh, ooh)

Sto bevendo, il succo, so che sto bevendo

Sono tranquillo, poi perdo il controllo, sì, sì ora

[Ritornello]

Non sai dove siamo (Sì, sì, sì, sì)

È vero (Sì, sì)

Conosci il piano

[Strofa 2]

Chiudo l’opera

Sento il rosso e il blu all’esterno, penso che la nostra opzione sia scaduta [Nota: “Rosso e blu” è un modo di riferirsi alla polizia, poiché i veicoli delle auto della polizia hanno una sirena rossa e blu.]

L’ho incrociata intorno alla mappa, ho dovuto allinearla

Sbando sulle onde, è come una linea di noi (Sì, sì)

Torno sul mio territorio, sono fuori luogo, mi metto al lavoro

Traccio la linea e la oltrepasso per prima

Ho bisogno di tempo, ho bisogno di ricerca

È proprio come il vino, peggiora le cose

Skrrt, skrrt nel verde, skrrt, skrrt

Giro da terra, Boeing jet, faccio l’atterraggio

Al rallentatore quando ballo

Nei tuoi occhi vedo la tua trance

Io scappo e poi tu preghi (Sì)

Se mostro il nascondiglio, ti nasconderesti e lasceresti che [Blam?] (Si si)

Non c’è tempo, sto affrontando raggiri, nah, nah (Sì)

[Ritornello]

Non sai dove siamo (Sì, sì, sì, sì)

È vero (Sì, sì, ooh-ooh, ooh)

Ooh