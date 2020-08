Blanco – Notti In Bianco: video e testo del contagioso singolo

Riccardo in arte Blanco, è un emergente cantante di Brescia classe 2003 e Notti In Bianco è il suo secondo singolo in carriera, rilasciato il 23 luglio 2020 su Island Records e on air dal successivo 27 luglio.

Leggi il testo scritto dall’interprete con la collaborazione di Davide Simonetta e Michele Zocca, che ha anche curato la produzione. La seconda release di questa giovane promessa, arriva dopo il singolo d’esordio sperimentale Belladonna, pubblicato il precedente 18 giugno e dedicato ad una ragazza.

Accompagnato da un video diretto da Simone Peluso e online dal 30 luglio, il brano racconta senza mezzi termini il rapporto fisico con una ragazza, per la quale Riccardo ha trascorso 92 notti insonni nello scrivere testi a lei dedicati.

La copertina è uno scatto di Giulia Bersani che celebra il lato più selvaggio del giovane artista lombardo e la sua personale visione di comfort zone: la notte, che per questo ragazzo rappresenta grande energia creativa, libertà, sfogo e il suo mettersi a nudo, in senso letterale e figurato.

Notti In Bianco Blanco Testo

Blanchito, babe

Michelangelo

[1a Strofa]

Sai che sono marcio, eh, eh, eh

Giorno dopo giorno, eh, eh, eh

Godiamoci sto viaggio, eh, eh, eh

Metti che sia l’ultimo

[Pre-Ritornello]

Vivila così, ah

Sì così, ah

Muovilo così, ah

Sì così, ah

Dillo che sei mi-a

Che sei mia

Non vantarti che sei l’unica

[Ritornello]

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a pu**ane

Poi buco la notte

Che resta tutta da da da da da da da da da da da da da da ballare (eh, eh)

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva sco*are

[2a Strofa]

Sopra a quel balcone, eh

Ci ho passato l’estate, eh

E ho strappato mille pagine, babe

Per descriver le tue lacrime, eh, eh, eh

[Pre-Ritornello]

E tu vivila così, ah

Sì così, ah

Muovilo così, ah

Sì così, ah

Dillo che sei mi-a

Che sei mia

Non vantarti che sei l’unica

[Ritornello]

Notti in bianco

Sto tutto sfasato

Ancora qua in camera

A scrivere fino all’alba

Notti in bianco

Sembro uno schizzato

E mando tutto a pu**ane

Poi buco la notte

Che resta tutta da da da da da da da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva, sco*are

Da da da da da da da da da da da da da da ballare

E a te la notte ti piaceva, ti piaceva, ti piaceva sco*are

Sco*are, sco*are

Eeeh, uoooh