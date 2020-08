Maluma – Parce ft. Lenny Tavárez & Justin Quiles: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Parce è il terzo ssingolo di Maluma estratto dal quinto album in studio PAPI JUANCHO, uscito il 21 agosto 2020, a un anno e tre mesi di distanza dall’ultima fatica discografica 11:11. Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale diretto da Rodrigo Films.

Dopo “ADMV” e “Hawái“, il cantautore colombiano ha scelto questo brano come terzo tassello della quinta era discografica, composta da ben 22 tracce, parte delle quali vedono i featuring di Yandel, Randy Nota Loca, Yomo, Mike Towers, Ñengo Flow & Jory Boy, Darell, Ñejo & Dálmata.

Il brano in oggetto è stato prodotto da Ily Wonder & The Rudeboyz e vede la collaborazione dei portoricani Justin Quiles e Lenny Tavárez. Nella canzone si parla della rottura di una relazione amorosa anche se il protagonista non sembra soffrirne più di tanto, in special modo perché la causa della fine di questa love story, viene attribuita all’ormai ex fiamma.

Parce Maluma Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Rudeboyz

Ily Wonder

[Pre-Ritornello: Mal.]

No lo quise aceptar, no (No, no)

Pero la tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo, oh

Aunque no creía me pudiste afectar

No pusiste en agua todas las rosas que te di

Se secaron, parecen a ti

Mi cielo azul lo pusiste gris

Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí

[Ritornello: Justin Quiles]

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

[1a Strofa: Lenny Tavárez]

Parce, me dejaste solo

Y ahora estoy que me enamoro

De las nalguita’ de esa chimbita

Cara de ángel, pero maldita

[Refrán: Lenny Tavárez]

Todo fue tu culpa, me saliste hija ‘e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era’ astuta, pues

Todo fue tu culpa, me saliste hija ‘e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era’ astuta

[Ritornello: Mal.]

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

[2a Strofa: Justin Quiles]

Porque yo me voy a gozar

Mejore’ gata’ que tú yo me voy a chingar

Una que me quiera y que me sea leal

No como tú, que no sirve’, te supiste virar

Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda

Tú ere’ do’ colore’ como un Panda

Ahora que venga, venga un bongazo

Ya no e’ por amor que el pecho coge los cantazos (No, no)

[Ritornello: Lenny Tavárez]

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré (Eh-eh)

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita

[3a Strofa: Mal.]

Ya no habrá mas cristal en la suite presidencial, no

Nadie que te incline frente al mar

Y yo te ponía a gritar como naufrago perdido en el mar

Eso’ momento’ ya no vuelven a pasar (Wuh)

[Refrán: Mal.]

Todo fue tu culpa, me saliste hija ‘e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era’ astuta

Todo fue tu culpa, me saliste hija ‘e puta

Me saliste media actriz

No sabía que era’ astuta

[Pre-Ritornello: Justin Quiles]

No lo quise aceptar, no (No, no, no, no)

Pero le tierra y tú tienen algo similar (Similar)

Me pusiste por el suelo, uoh





[Ritornello: Maluma & Lenny Tavárez]

Gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

Que la vida es una, mami, gózala

Mira que este mundo da mil vueltas

Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré

Pero, bebecita, gózala

[Outro: Maluma & Lenny Tavárez]

Jajaja

Mamacita (Gózala)

Papi Juancho, muah (Vueltas)

J Quiles

Dímelo, Lenny (Yah)

Lenny Tavárez, baby

Tra, tra, tra

Maluma, be-bebé, ba-ba-baby

Tra, tra, tra (Ja)

Una cosita, ay, mi amor

Gózate la vida, que me importa un culo, ¡wuh!

Maluma, ba-ba-baby

Rudeboyz

Rudeboyz

Rudeboyz

Rrr—

Ily Wonder

Autori: The KristoMan, Maluma, Ily Wonder, Lenny Tavárez, Chan El Genio, Justin Quiles, Kevin ADG.





Maluma – Parce traduzione

[Pre-rit.]

Non lo volevo accettare, no (no, no)

Ma tu e la terra avete qualcosa di simile (Simile)

Mi hai buttato a terra, oh

Anche se non credevo che avresti potuto influenzarmi

Non hai messo nell’acqua tutte le rose che ti ho dato

Si sono seccate, sembrano te

Il mio cielo blu lo hai reso grigio

Spero che non facciano a te quello che ti hai fatto a me

[Rit.]

Goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che tu non giungerai alla mia porta perché io non ti aprirò

Ma, piccola, goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che tu non giungerai alla mia porta perché io non ti aprirò

Ma piccola

[Strofa 1]

A quanto pare, mi hai lasciato solo

E ora mi sono preso una cotta

Delle chiappette di quella ragazza

Faccia d’angelo, ma dannazione

[Refrain]

È stata tutta colpa tua, ne sei uscita come una stron*a

Sei una mezza attrice

Non sapevo che fossi furba, quindi

È stata tutta colpa tua, ne sei uscita come una stron*a

Sei una mezza attrice

Non sapevo che fossi furba

[Ritornello]

Goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che non torni alla mia porta perché non ti aprirò

Ma, piccola, divertiti

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che non torni alla mia porta perché non ti aprirò

Ma, piccola, divertiti

[Strofa 2]

Perché io mi divertirò

Mi scoperò pollastrelle migliori di te

Una che mi ami e che sia leale con me

Non come te, che non serve, ti sapevi solo trasformare

Ti lasciata e ora la mia vita è una festa

Hai due colori come una Panda

Ora andiamo, andiamo a fumare

L’amore non è più il motivo per cui il mio cuore soffre (No, no)





[Rit.]

Goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che tu non giungerai alla mia porta perché io non ti aprirò (Eh-eh)

Ma, piccola, goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che tu non giungerai alla mia porta perché io non ti aprirò

Ma piccola

[Strofa 3]

Non ci saranno più cristalli nella suite presidenziale, no

Nessuno che ti sco*i davanti al mare

E ti ho fatta gridare come una naufraga dispersa in mare

Quei momenti non si ripeteranno più (Wuh)

[Refrain]

È stata tutta colpa tua, ne sei uscita come una stron*a

Mi hai trovato mezza attrice

Non sapevo che fossi furba

È stata tutta colpa tua, ne sei uscita come una stron*a

Mi hai trovato mezza attrice

Non sapevo che fossi furba

[Pre-rit.]

Non volevo accettarlo, no (No, no, no, no)

Ma tu e la terra avete qualcosa di simile (Simile)

Mi hai buttato a terra, uoh

[Rit.]

Goditela

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che non torni alla mia porta perché non ti aprirò

Ma, piccola, divertiti

Che vita è una, bella, goditela

Guarda che questo mondo continua a girare

Spero che non torni alla mia porta perché non ti aprirò

Ma, piccola, divertiti

[Conclusione]

Hahaha

Piccola (divertiti)

Papi Juancho, muah (Vueltas)

J Quiles

Dimmi, Lenny (Yah)

Lenny Tavarez, piccola

TRA tra

Maluma, be-bebé, ba-ba-baby

Tra, tra, tra (Ha)

Una cosetta, oh amore mio

Goditi la vita, non me ne frega un caxxo, wuh!

Maluma, ba-ba-baby

Rudeboyz

Rudeboyz

Rudeboyz

Rrr—

Ily Wonder

Video